Roger Federer pierde ante Juan Martín del Potro en la final de Indian Wells

Roger Federer sufre su primera derrota de 2018

Juan Martín del Potro se convierte en el primer argentino en ganar en Indian Wells

Del Potro gana 6-4 6-7 (8) 7-6 (2)

Del Potro salvó tres puntos de partido en el set decisivo en Indian Wells, ya que el gran suizo no pudo sacar para lograr su 18ª victoria consecutiva en el inicio de 2018.

Federer, de 36 años, ganó su 20º título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero y también triunfó en Holanda para su 97ª victoria en el ATP Tour el mes pasado.

"Estoy muy feliz de ganar un título como este", dijo Del Potro al sitio web de la ATP, dedicando su primera victoria en Masters 1000 a su querido perro César, que falleció recientemente.

"He perdido muchas finales de Masters 1000, pero hoy era el día para mí. Jugué un tenis increíble, casi tres horas, y ganarle a Roger por primera vez este año, eso significa mucho para mí."

'Mucho que celebrar'

Del Potro, de 29 años, que venció a Federer en los cuartos de final del US Open el pasado septiembre, también ganó en México a principios de mes, mientras prosigue su rehabilitación de una serie de lesiones.

Del Potro ha luchado contra las lesiones desde que venció a Federer en la final del US Open 2009 para ganar su primer Grand Slam, perdiéndose casi toda la temporada 2010 tras someterse a una operación en la muñeca.

Después de caer fuera de los 400 mejores del mundo, Del Potro regresó a los cinco primeros en 2013, pero otra lesión en la muñeca significó más cirugía y le llevó a perderse la mayor parte de la temporada 2014 y 2015.

"No puedo creer este momento", dijo sobre su victoria en el Abierto BNP Paribas. "Siempre pienso en lo que hice en el pasado, intentando solucionar mis problemas de muñeca.

"Lo hice, estoy jugando al tenis de nuevo y ganando títulos, así que tengo muchas cosas que celebrar y este trofeo es una de ellas".

Cuando se le preguntó qué esperaba de sí mismo en lo que queda de 2018, dijo: "No lo sé, estoy siguiendo mi camino y estoy muy contento con mi nivel de tenis".

"Estoy emocionado por seguir sorprendiéndome a mí mismo, al tour y ver lo que puedo hacer".

Federer, frustrado

La derecha del argentino le ayudó a hacerse con el primer set, que ganó por 6-4 en 34 minutos.

El segundo set fue aún más reñido y, en ocasiones, estuvo salpicado de la calidad que adornó los partidos entre ambos hace una década.

Una dejada de Federer, hábilmente cazada por Del Potro, fue seguida de un globo y luego de un globo del argentino, antes de que dos voleas más del jugador de 36 años pusieran fin a un punto sublime y pusieran al público en pie.

Sin nada que separara a ambos después de 12 juegos, el set se fue al tie-break y Federer celebró la victoria por 7-5 cuando la devolución de saque de Del Potro se marchó larga.

Su celebración, sin embargo, duró poco. Una reclamación de Del Potro demostró que el saque del suizo había caído fuera, lo que provocó que un frustrado Federer se desahogara con el juez de silla después de que su salvaje segundo saque cayera más de 30 centímetros.

Del Potro tuvo que lamentar entonces una oportunidad perdida, al dejar caer en la red su derecha, habitualmente fiable, cuando se disponía a ganar el punto de partido.

Y Federer le hizo pagar por su error, ganando los dos puntos siguientes para llevar el partido a un tercer y decisivo set.

Con Federer 40-15 arriba en el servicio y liderando 5-4 tras romper a Del Potro en el juego anterior, fue de nuevo la enorme derecha del argentino la que comenzó a dictar los puntos, igualando el marcador en deuce.

Del Potro salvó un tercer punto de partido con un suave passing shot por la línea de fondo, antes de que una derecha ganadora aplastante obligara al habitualmente elegante Federer a luchar desesperadamente por su línea de fondo.

Del Potro dominó el tie-break decisivo y se impuso por 7-2 para conquistar su primer título de Masters 1000.

Federer se sintió frustrado al desperdiciar tres puntos de partido con el saque, aunque tendrá que lamerse las heridas y seguir adelante rápidamente con otro Masters 1000 en Miami a partir del miércoles.

Federer también defiende título allí.

"Creo que mantenerse positivo en los momentos difíciles es la clave", dijo a la ATP. "Porque siempre vas a pasar por altibajos en tu carrera, o como persona. No todos los días brilla el sol.

"Me siento frustrado, ya sabes, por haber dejado pasar una oportunidad como ésta.

"Sirviendo 40-15, cualquier partido lo gano probablemente, no sé cuál es la estadística, el 90 y pico por ciento.

"Así que me dolerá, como has dicho, un poco. La cuestión es cuánto tiempo. No será mucho, pero es decepcionante hablar de un gran partido como éste y perder, aunque yo estaba ahí.

"Obviamente, no hay mucho tiempo para pensar en ello. Como he dicho, me alegro por Juan Martín. Es difícil. Y aún así he tenido una buena semana aquí. Sigo viendo lo positivo al final del día".

