Roger Federer logra su título número 100 en la revancha contra Stefanos Tsitsipas

Roger Federer alcanza los 100 títulos en su carrera

Gana el título de Dubai por octava vez

Sólo Jimmy Connors (109) le supera

El maestro suizo, de 37 años, es el segundo hombre, tras el estadounidense Jimmy Connors, que alcanza el centenar de victorias en torneos, una racha que inició en 2001 en Milán.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Federer tras su último triunfo por 6-4 y 6-4 en sólo 69 minutos.

También fue una revancha parcial de la estrepitosa derrota que sufrió Federer contra el prometedor Tsitsipas en octavos de final en su defensa de la corona del Abierto de Australia en enero.

Federer, que vuelve al número cuatro del mundo, había sufrido una espera frustrante desde que levantó su 99º trofeo del circuito el pasado octubre en Basilea, mientras que Tsitsipas, de 20 años, venía de proclamarse campeón del Abierto de Marsella el pasado fin de semana.

"Estoy encantado. Es fantástico ganar mi octavo título aquí en Dubai y, además, mi 100º título individual", declaró.

"Condiciones difíciles y rivales duros. Ganar en Marsella y luego venir aquí fue difícil para Stefanos".

Federer, en plena forma

Federer se impuso a su joven oponente desde el principio, rompiéndole en el primer juego y salvando dos bolas de break cuando servía para el primer set.

El segundo estuvo más reñido, pero Federer logró abrir brecha en el noveno juego contra la entrega de Tsitsipas y sirvió fuera por amor para hacerse con el título y entrar en los libros de historia del tenis.

El suizo Roger Federer posa con el trofeo tras conquistar el título número 100 de su carrera.

"No sé si había nacido cuando gané mi primer título", bromeó sobre su joven rival en las entrevistas en la pista, pero la longevidad de Federer ha sido notable.

Desde su primer título a los 19 años, Federer ha ganado al menos un trofeo en cada temporada desde entonces, con al menos cuatro títulos en 16 de las últimas 18 temporadas, incluido un récord de 20 coronas de Grand Slam.

El francés Julien Boutter se enfrentó a él en la final de Milán y en aquel momento no podía imaginar que llegaría a dominar el tenis durante tantos años.

"Aún era muy joven, estaba lejos de estar entre los 10 mejores, por no hablar del mejor jugador del mundo. No se puede decir, pero no es imposible para él", dijo a la CNN.

Sólo Connors, con 109 títulos, está por delante de él, al alcance de Federer si consigue mantenerse motivado y sin lesiones.

"Estoy contento de seguir sano, de tener un equipo maravilloso, de mi familia, que me ha apoyado durante tanto tiempo. No tengo palabras para agradecérselo", reflexiona.

Si alcanzo hitos como éste a lo largo del camino es maravilloso, pero en realidad no estoy aquí para destrozar todos los récords".

Visita CNN.com/Sport para ver más noticias, reportajes y vídeos

"Lo que hizo Jimmy fue un logro increíble y debería estar orgulloso de ello. Yo estoy orgulloso de otras cosas que he hecho. Fue una noche especial jugar contra Stefanos y ver el futuro que se avecina. Es parte del viaje".

El derrotado Tsitsipas, que ha entrado en el top 10 tras sus recientes hazañas, también fue cálido en sus elogios a su héroe tenístico.

"Es un honor jugar contra Roger, te he idolatrado desde que era un niño, viéndote por la tele".

"Me gustaría felicitarte personalmente por tus 100 años. Has hecho historia en el tenis", declaró.

Fuente: edition.cnn.com