Roger Federer llora por su ex entrenador: "Nunca me había derrumbado así".

Federer ha hablado a lo largo de su carrera sobre su influyente ex entrenador, que falleció en un accidente de coche a los 37 años en 2002 mientras estaba de luna de miel en Sudáfrica.

Pero, en palabras del propio Federer, rara vez o nunca se ha "derrumbado" en una entrevista de la forma en que lo hizo al hablar con Christina Macfarlane, de la CNN, desde su base de entrenamiento en Dubai el mes pasado.

Federer cumplió 37 años el pasado 8 de agosto, un día antes del que habría sido el 53 cumpleaños de Carter.

Cuando se le preguntó qué pensaría Carter de su récord masculino de 20 Grand Slams, Federer lloró.

"Lo siento", dijo Federer. "Tío, todavía le echo mucho de menos. Espero que estuviera orgulloso.

"Caray, nunca me había derrumbado así", dijo después.

Federer se enteró de la muerte de Carter mientras competía en el Masters canadiense de Toronto y, según 'The Roger Federer Story: En busca de la perfección', el libro escrito por el periodista suizo especializado en tenis René Stauffer, "nunca estuvo tan alterado en su vida".

Federer "salió de su hotel y corrió por las calles, berreando e histérico", informó el periódico australiano.

Llevaba un brazalete negro

Ya eliminado en individuales, Stauffer señaló que Federer llevaba un brazalete negro cuando jugó y perdió en los dobles en Toronto junto al sudafricano Wayne Ferreira contra los australianos Joshua Eagle y Sandon Stolle.

"Supongo que él no quería que yo fuera un talento desaprovechado, así que supongo que fue una especie de llamada de atención para mí cuando falleció y realmente empecé a entrenar duro", continuó Federer, temperamental antes de sus días de ganador de grand slams, a CNN Sport.

"Peter era una persona muy importante en mi vida, porque creo que si hoy puedo dar las gracias por mi técnica, es a Peter", dijo.

Federer también da las gracias de otras maneras. Todos los años desde 2005, según el periódico australiano, ha invitado a los padres de Carter, que viven en Adelaida, a verle en el Open de Australia en Melbourne, pagándoles todos los gastos.

En la pista, el mundo del tenis ya ha visto lágrimas de Federer, tanto en la victoria como en la derrota. La emoción le embargó, por ejemplo, al inaugurar su cuenta de Grand Slam en Wimbledon en 2003, un triunfo que dedicó a Carter.

En 2009 en Melbourne, siete meses después de perder el que muchos consideran el mejor partido de todos los tiempos contra Rafael Nadal en Wimbledon, el español rodeó con su brazo a un inconsolable Federer durante la entrega de trofeos después de que éste se impusiera en otro emocionante partido a cinco sets.

Llanto de felicidad

El hogar de Federer, que incluye a su esposa Mirka y sus dos pares de gemelos, ha acuñado el término "llanto feliz".

"A veces me emociono viendo películas, pero no sabía que tenía este llanto feliz, como lo llamamos en nuestra familia, no sólo cuando ganas, sino también con los niños", dijo el de Basilea.

"Digamos que (hemos tenido) unas vacaciones maravillosas, y nos vamos de allí y los niños no quieren irse porque se lo han pasado de maravilla en Australia.

"Lo llamamos llanto feliz. No sabía que lo llevaba dentro.

"Cuando sucedió por primera vez, creo que fue en la Copa Davis en Basilea, cuando jugué un fin de semana increíble contra los estadounidenses (en 2001) y, por supuesto, cuando gané Wimbledon, las emociones fueron muy, muy fuertes.

"Te hacen la pregunta, ¿cómo te sientes? Y tú dices: '¿Cómo me siento ahora mismo? Así es como me siento' y es como una completa fusión.

"Nunca pensé que iba a sostener un trofeo, nunca pensé que iba a ganar Wimbledon, nunca pensé que podría estar aquí, de pie, ovacionado, la ceremonia del trofeo es completamente surrealista".

Añadió Federer: "Y cuando empiezas a pensar en tu familia o en tus amigos, vuelves al gimnasio, vuelves a las pistas de entrenamiento donde no había nadie mirando, y de repente te das cuenta de que hemos trabajado tanto y todo ha merecido la pena".

"Es difícil decir: 'Sí, no es para tanto'. Para mí sí es para tanto, porque realmente no doy por sentada esta carrera".

