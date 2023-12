Roger Federer: ¿Jugará la estrella suiza el Abierto de Francia?

Lo más destacado

Federer planea decidir después del Abierto de Miami, que termina el 1 de abril, y el ganador récord de 20 Grand Slams masculinos dice que su elección no se basará en el estado de los dos mayores rivales de su carrera, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Nadal, el "rey de la tierra batida" con 10 títulos del Abierto de Francia, está actualmente recuperándose de su última lesión, un problema en la cadera, mientras que Djokovic está encontrando difícil el camino de vuelta de una dolencia en el codo. El 12 veces campeón del Grand Slam fue derrotado esta semana en su debut en Indian Wells por el japonés Taro Daniel.

"Si juego la arcilla o no no depende de Rafa o Novak o si juegan o no juegan", dijo Federer a los periodistas en Indian Wells, donde venció a Jeremy Chardy 7-5 6-4 el miércoles para mantenerse invicto en 2018 y acercarse a la defensa de su título en el desierto de California.

"Realmente depende de qué quiero hacer, cómo me mantengo sin lesiones, cómo mantengo el fuego encendido, qué me está diciendo mi cabeza a mí mismo".

"¿Qué me apetece hacer, básicamente? Es muy sencillo".

Cuando Roger Federer ganó el Abierto de Francia

Para los aficionados al Abierto de Francia, las noticias no son buenas. Roger Federer no participará en el torneo de tierra batida, lo que significa que se perderá Roland Garros por tercer año consecutivo.

Federer siempre ha sido meticuloso en su calendario y las cosas funcionaron perfectamente para él el año pasado cuando regresó de una lesión de rodilla que arruinó su campaña de 2016.

Optó por saltarse la gira de tierra batida para prepararse para Wimbledon, y ganó en el All England Club sin ceder un set.

Probablemente para Federer fue más fácil evitar la tierra batida entonces porque estaba en la infancia de su regreso.

Sin embargo, después de perderse el Abierto de Francia el año pasado, Severin Lüthi, entrenador y amigo de Federer desde hace muchos años, declaró a The New York Times: "Estoy muy seguro de que Roger volverá a jugar el Abierto de Francia".

¿Madrid en el horizonte?

Si Federer evita de nuevo la tierra, sin duda ayudaría a su cuerpo de 36 años y aumentaría sus posibilidades de repetir éxito en Wimbledon. Federer ya ha dicho que no jugará en Montecarlo el mes que viene, por lo que Madrid y Roma en mayo serían sus objetivos si quiere estar en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Federer, en un momento de forma dominante, debe estar tentado.

Volvió al número 1 en febrero tras cinco años de ausencia -convirtiéndose en el número 1 de más edad- y ha derrotado a Nadal cinco veces seguidas después de que el balear ganara habitualmente sus duelos.

Ninguna de esas victorias fue en tierra batida, pero esta temporada sí que podría marcar la mayor oportunidad de Federer de superar a Nadal en el Abierto de Francia -algo que nunca ha hecho-, incluso si el mallorquín está al 100% de forma.

"Si juega, sería uno de los mayores rivales (de Nadal)", dijo el tío de Nadal y entrenador itinerante durante la temporada pasada, Toni, a un grupo de periodistas en una conferencia en Murcia, España, el jueves.

Federer tiene un balance de 0-5 contra Nadal en la tierra batida parisina, y sufrió una de sus peores derrotas en la final de 2008, cuando sólo ganó cuatro juegos.

Nadal, por su parte, ha derrotado a Federer en el grand slam con el que más se asocia a este último, Wimbledon, un mes después, en 2008, en lo que muchos consideran el mejor partido de tenis de todos los tiempos.

Cuando Federer conquistó su única corona del Abierto de Francia en 2009, no tuvo que pasar por Nadal. Derrotó a Robin Soderling en la final después de que el sueco protagonizara una de las mayores sorpresas del tenis al eliminar a Nadal en octavos de final.

"Claro que me encantaría jugar contra Rafa en tierra batida, al mejor de cinco sets, no me malinterpreten", dijo Federer. "Me gustaría ver qué pasaría ahora.

"Pero no hay ninguna garantía de que tenga más posibilidades ahora que antes. Sigo pensando que es el tipo a batir en tierra batida y que siempre será quizá el mejor jugador de todos los tiempos en tierra batida, sin lugar a dudas".

'Soy un jugador de tierra batida'

Si Nadal no estuviera en su camino, ¿dónde estaría Federer en esa lista? En algún lugar cerca de la cima.

Según la ATP, ocupa el 14º lugar entre los jugadores masculinos con mejor porcentaje de victorias en tierra batida, después de perder sus primeros 11 partidos de alto nivel en esta superficie. Nadal, por supuesto, lidera la clasificación.

Federer se retiró del Abierto de Francia de 2016 -en medio de problemas de rodilla y espalda- y el año pasado no jugó todo el ciclo de tierra batida, ya que optó por prepararse para Wimbledon. La decisión resultó ser un golpe maestro, ya que no cedió ni un set en su camino hacia su octavo título de Wimbledon.

A pesar de su éxito más reconocido en hierba y pista dura, Federer creció en tierra batida.

"Soy un jugador de tierra batida, esencialmente", dijo tras su partido benéfico Match for Africa en San José a principios de marzo. "Jugaba incluso en pista cubierta sobre tierra batida, ésa era mi cancha en invierno.

"Me gustaba jugar en tierra batida. Al principio de la gira fue duro porque perdí mis primeros 11 partidos y luego en el Abierto de Francia tardé en ganar y entonces la gente pensó: 'No le gusta la tierra batida'.

"Quizá porque en las otras (superficies) los resultados llegaban más fácil y rápido.

"Con el tiempo, como tienes más éxito en dura, hierba, indoor, también empiezas a hacer tu calendario un poco más en torno a eso".

Pero añadió: "Estoy muy contenta con mi carrera en tierra batida".

Después de comenzar el año 17-0 - una racha destacada por ganar su 20º major en el Abierto de Australia de enero - Federer ha perdido dos partidos seguidos por primera vez desde 2014.

