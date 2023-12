Roger Federer empieza 2019 con fuerza, pero ¿es este el año en que un joven se cuela entre los cuatro grandes?

El tenista de 37 años empezó el año con buen pie, ganando la Copa Hopman por segunda vez consecutiva junto a su compañera suiza Belinda Bencic. Fue el calentamiento perfecto para defender por sexta vez el título del Abierto de Australia.

A pesar de su avanzada edad, Federer está ansioso por mejorar su récord de 20 títulos de Grand Slam y ampliar la racha de dominio que un grupo de élite conocido como los Cuatro Grandes ha compartido durante más de una década.

Entre ellos, Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic han ganado la friolera de 51 de los 62 Grand Slam desde la edición de Wimbledon de 2003.

El año pasado no hubo indicios de fin de su reinado: el trío se repartió la cosecha de Grand Slams de 2018.

El británico Andy Murray, que anunció el viernes su inminente retirada del deporte, no es cabeza de serie en el primer grande del año, pero completa el grupo. Tiene tres trofeos de Grand Slam en su haber, además de un respetable grado de éxito en el circuito.

"¿Tengo confianza? No lo sé", dijo el maestro suizo Federer a Christina MacFarlane, de la CNN, antes del comienzo del Abierto el lunes.

"He estado entrenando muy bien, he tenido otra gran temporada este año, sigo feliz jugando y he ganado las dos últimas ediciones del Abierto de Australia, así que sí, definitivamente debería ir con confianza".

A pesar de su alicaído palmarés, Federer -considerado por muchos el mejor tenista masculino de todos los tiempos- ha descendido en la jerarquía en los últimos años, ya que tanto el serbio Djokovic como el español Nadal le superan actualmente en la clasificación mundial.

Djokovic, en particular, parece que seguirá dominando el deporte durante un tiempo.

El serbio, que puso fin a una pausa para ganar los dos últimos de los cuatro majors en 2018, parece que volverá a ser una fuerza irresistible este año. Con un récord de seis títulos del Abierto de Australia en su haber, es al menos tan probable ganador en Melbourne como su viejo amigo y rival Federer.

El serbio, actual número uno de la clasificación ATP, es el cabeza de serie del torneo.

"Djokovic ha tenido un gran éxito en Australia, lo ha ganado seis veces, y por la forma en que terminó el año pasado es difícil no decir que será él", dijo a los periodistas la leyenda del tenis y locutor John McEnroe.

"Federer se ha posicionado para tener una buena racha. Es difícil elegir".

Entonces, ¿dónde están los jóvenes?

Increíblemente, todavía no ha habido ningún ganador de un Grand Slam masculino que haya nacido en la década de 1990. El más joven, Marin Cilic, ganador del US Open 2014, nació en septiembre de 1988.

McEnroe dice que cada vez es más difícil para los jugadores más jóvenes romper el juego rápido y físico de sus oponentes de más edad en el transcurso de un torneo agotador.

"El juego se ha vuelto más físico y la pelota se golpea más rápido, es más difícil para un chico joven ser capaz de aguantar eso durante siete partidos", dijo el siete veces campeón de Grand Slam a los periodistas en Melbourne.

Así que podría tocarle a otro veterano romper el dominio del cuarteto en el circuito.

Según los números, Juan Martín del Potro (nº 5) es el mejor situado, aunque no estará en Melbourne por lesión. O Cilic podría hacer acopio de la garra y la resolución que mostró para vencer a Kei Nishikori en sets corridos en Flushing Meadows en 2014.

Kevin Anderson, subcampeón de Wimbledon el año pasado, también podría suponer un desafío.

Sin embargo, McEnroe cree que está a punto de cambiar la situación.

"Creo que este año va a ser el año en el que uno de estos jóvenes va a abrirse camino", afirmó.

Muchos expertos, entre ellos McEnroe, creen que el alemán Alexander Zverev, rival de Federer en la final de la Copa Hopman, es el candidato más probable para alzarse con el trofeo de un Slam.

Después de derrotar a Djokovic para ganar las Finales del ATP Tour en Londres en noviembre, venciendo a los cabezas de serie número 1 y número 2 en días consecutivos, el alemán está creciendo en confianza, técnica y habilidad - y en 2019 el número 4 del mundo es una buena perspectiva para recoger su primer trofeo de Slam.

A él se une un montón de otros fuertes aspirantes en la veintena, como el austriaco Dominic Thiem, el griego Stefanos Tsitsipas, el chico malo australiano Nick Kyrgios, el dúo ruso de Karen Khachanov y Daniil Medvedev, y el británico Kyle Edmund.

"La puerta está abierta: si nos fijamos en la clasificación, hay muchos jugadores en condiciones de dar un gran salto", dijo McEnroe.

"Creo que este año habrá un cambio de guardia. Ya sea Zverev, o alguno de los otros como Khachanov o Tsitsipas, vas a verles hacer algo grande".

Pero para que eso ocurra, y para que el mundo acoja a una nueva generación de superestrellas, la vieja guardia tendrá primero que hacerse a un lado.

Fuente: edition.cnn.com