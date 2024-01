Roger Federer, eliminado de Wimbledon por Hubert Hurkacz en cuartos de final

Era la primera vez que la estrella polaca del tenis, de 24 años, alcanzaba los cuartos de final, mientras que Federer se presentaba en su 18ª participación.

Si la eliminación del ocho veces campeón fue una sorpresa, la forma en que se produjo lo fue aún más: Hurkacz triunfó en tres sets: 6-3 7-6 (7-4) 6-0.

Federer, de 39 años, buscaba convertirse en el hombre más veterano en alcanzar las semifinales de Wimbledon en la era Open, pero parecía una sombra del jugador que ha engalanado la Pista Central durante tantos años.

La estrella suiza cometió 31 errores no forzados; Hurkacz sólo 12.

Federer se sometió a dos operaciones de rodilla en 2020 y aspiraba a conquistar su noveno título de Wimbledon en su superficie de hierba favorita.

En junio se había retirado del Abierto de Francia después de su victoria en tercera ronda sobre Dominik Koepfer para proteger su rodilla.

La derrota de Federer el miércoles fue sólo su 14ª en 119 partidos en Wimbledon y su primera derrota en sets corridos en el Grand Slam sobre hierba desde 2002, el año anterior a su primer campeonato allí.

"Me di cuenta de los errores, los puntos incómodos de Roger y, obviamente, el último set, por supuesto, 6-0", dijo el tres veces campeón de Wimbledon Boris Becker a la BBC.

El objetivo es jugar

Ante los medios de comunicación y preguntado por si se estaba planteando la retirada, Federer respondió que dejar de jugar no estaba en su mente.

"No, sólo se trata de tener perspectiva", dijo Federer a los periodistas. "Necesitas un objetivo cuando estás pasando por la rehabilitación con lo que hice.

"No puedes pensar en toda la montaña a escalar de una vez. Tienes que ir por pasos. Wimbledon fue el primer gran paso inicial.

"Para mí, ahora que eso ha terminado, tienes que reevaluarlo todo. Tienes que sentarte, hablar de ello, de lo que fue bien, de lo que no fue tan bien, de dónde está el cuerpo, dónde está la rodilla, dónde está la mente".

"Tengo que hablar con el equipo, tomarme mi tiempo, no sentirme presionado por vosotros [los medios de comunicación] ni por nadie. Tengo que tomarme mi tiempo, tomar la decisión correcta, la decisión que quiero tomar y en la que me sienta más cómodo.

"Ahí es donde me deja. Pero no, espero que eso no ocurra. El objetivo es jugar, por supuesto".

Hurkacz disputará su primera semifinal de un grand slam: es el segundo polaco que alcanza las semifinales de Wimbledon después de que Jerzy Janowicz lo hiciera en 2013.

El polaco se enfrentará el viernes al italiano Matteo Berrettini, mientras que Novak Djokovic se medirá a Denis Shapovalov en la otra semifinal.

En busca de su 20º título de Grand Slam, Djokovic derrotó el miércoles al húngaro Marton Fucsovics por 6-3 6-4 6-4, mientras que el canadiense Shapovalov superó al ruso Karen Khachanov por 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4.

Berrettini, por su parte, se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime en cuatro sets (6-3, 5-7, 7-5 y 6-3).

