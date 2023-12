Roger Federer: El poder y la presencia del hombre de los 120 millones de dólares

Diez años después, el legendario suizo sigue en racha y es el segundo favorito para conquistar su noveno título en el All England Club, un récord que se extenderá hasta la próxima semana, cuando comience el torneo.

Puede que Federer, de 37 años, sea el mejor jugador masculino de todos los tiempos, con un récord de 20 victorias en Grand Slam (y 10 subcampeonatos), pero su aura y popularidad van mucho más allá de la suma de sus títulos.

Quizá tenga que ver con su longevidad y su elegante estilo de juego. Pero según Roddick, ese momento a puerta cerrada, poco después de ir perdiendo 16-14 en el quinto set de una final épica, dice mucho del hombre en sí.

"No hay vestuarios separados ni nada por el estilo, así que entré y me quedé desolado", declaró Roddick a CNN Sport. "Estaba incrédulo y en estado de shock y con muchas emociones, y entra su equipo.

"Deberían haberlo celebrado. Por supuesto. Lo vi con el rabillo del ojo, les hizo uno de esos 'Silencio' (carteles) y me señaló a mí, y ellos se marcharon y siguieron a lo suyo en otra parte del All England Club".

"Me pareció muy considerado. Pensé que probablemente no era necesario, dado que es toda una vida de trabajo. Pero fue una especie de microcosmos de su forma de pensar".

'Gran actitud

A pesar de llegar a tres finales, Roddick nunca ganó ese título de Wimbledon para añadirlo a su corona del US Open 2003, pero el estadounidense -cuyo saque era tan rápido como su ingenio- se mantuvo en contacto con Federer después de dejar el tenis en el US Open en 2012.

Federer asistió a una recaudación de fondos para la fundación de Roddick en Austin (Texas) el pasado septiembre -entre el US Open y la Copa Laver- y, tal y como lo recuerda el estadounidense, mostró pocas pretensiones.

Se trata de uno de los nombres más conocidos del mundo, que se ha embolsado más de 120 millones de dólares en premios y ha conseguido muchos más en patrocinios, por no mencionar que tiene casi 13 millones de seguidores en Twitter y aún más me gusta en Facebook.

"No sé cómo tiene suficientes horas al día, pero las tiene", dijo Roddick. "Aterrizó, gran actitud. Es muy perspicaz. Cuando íbamos en coche a los eventos que organizábamos, la mayoría de la gente decía: 'Oye, ¿a qué hora me voy? Necesito un avión'.

"Él dice: '¿Qué puedo hacer para ayudar más hoy? ¿Hay algún mensaje que debamos transmitir? Hay algo que pueda pedir a sus donantes?' Tiene esa forma de hacer grandes preguntas y de aprovechar al máximo el tiempo que dedica".

La mayoría de las superestrellas son un poco raras

A pesar de su avanzada edad, en términos tenísticos, a nadie le sorprendería que Federer aumentara su cuenta de Grand Slams antes de retirarse. Pero su leyenda hablará de un artista que tenía todas las de ganar y, al mismo tiempo, hacía que las cosas parecieran sencillas la mayor parte del tiempo, algo que el más trabajador Roddick señaló.

"No creo que sea tan ingenuo como para decir: 'Oh, soy un tipo más jugando al tenis'", dijo Roddick. "No piensa eso y no debería, porque no lo es. Pero creo que entiende el poder que tiene y creo que es inherentemente una persona muy, muy sincera, honesta y buena".

"Pero mi mayor fuente de celos es verle entrenar, y es gratis y es fácil. No parece que haya mucho estrés el día antes de un slam. Sigue saludando a todo el mundo entre punto y punto y es capaz de funcionar con esa facilidad y tranquilidad".

El respetado entrenador y analista de televisión de ESPN Darren Cahill dijo que si se vendieran entradas para las sesiones de entrenamiento de Federer "se podría financiar el ATP Challenger Tour durante 20 años", en referencia a la segunda categoría del escalafón profesional del tenis.

Cahill entrenó a Lleyton Hewitt cuando el aguerrido tenista de fondo y Federer ascendían juntos. También era buen amigo del entrenador que dio forma a Federer y a su juego, Peter Carter, antes de que su compatriota australiano muriera en un accidente de coche mientras estaba de vacaciones en Sudáfrica en 2002.

Se hizo eco de los sentimientos de Roddick sobre el comportamiento de Federer.

"Es una de las personas más normales que conozco, y la mayoría de las superestrellas son siempre un poco raras", dijo Cahill a CNN Sport. Tienes que ser un poco raro para ser tan autodirigido y perseguir tus sueños y dejar tanto a un lado para poder perseguirlos, pero él tiene una manera de hacer eso y de ser tan impulsivo, pero también de ser jodidamente normal".

"Creo que esa es la razón por la que tanta gente reacciona ante él de la manera en que lo hace y puede conectar con él, y creo que esa es una gran parte de su personalidad".

El adiós

Federer disputó su primer partido de Wimbledon contra Jiri Novak en 1999, perdiendo en cinco sets ante el checo. Es el único jugador de entonces que sigue en activo.

Todos estos años después, Federer sigue floreciendo y el pasado domingo conquistó su décimo título en Halle, el torneo de Wimbledon, y el 102º en total. Siete títulos más e igualará el récord masculino de Jimmy Connors.

Los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene serán probablemente su gran objetivo, ya que el único trofeo que le falta en su palmarés, que debe de tener el tamaño de una mansión, es un oro olímpico en individuales.

Federer ha dicho que, cuando se retire, no quiere que sea un momento triste. Roddick, que anunció abruptamente su retirada, espera que su amigo tenga una despedida más larga.

"Creo que el mundo del tenis, el mundo del deporte y el mundo en general merecen despedirse de él en cada uno de estos momentos", dijo.

"No se le puede decir a nadie cómo hacerlo, pero estoy seguro de que mucha gente apreciaría la oportunidad de despedirse de él".

