Roger Federer dice que un "malentendido" provocó un acalorado debate con el juez de silla en la victoria del Abierto de Francia

El jugador de 39 años se enzarzó en una acalorada discusión con el juez de silla después de que se le impusiera una infracción de tiempo por tardar demasiado entre puntos.

Federer mantuvo una larga conversación con el juez, claramente confundido por la situación. A continuación, se le vio hacer preguntas a Cilic en la red.

"Siempre siento que no hago esperar mucho a mi rival, pero está claro que Marin quería ir más rápido. No me di cuenta", dijo Federer, restando importancia al incidente.

"Siento que fue un malentendido a muchos niveles. No lo entendí ni me di cuenta, y supongo que soy nuevo en la nueva gira".

"Fue bastante interesante vivirlo. Tuve un poco de energía en el partido, lo que me gustó".

El acalorado debate no impidió, sin embargo, que Federer avanzara a la tercera ronda de Roland Garros, venciendo finalmente a Cilic por 6-2, 2-6, 7-6 (4) y 6-2.

El suizo acaba de recuperarse de una grave operación de rodilla el año pasado y sólo ha jugado tres veces en los últimos 17 meses.

Antes del Grand Slam sobre tierra batida, Federer restó importancia a sus opciones de ganar el Grand Slam, pero en la siguiente ronda se enfrentará al alemán Dominik Koepfer, 59º del mundo.

