Roger al descubierto: Federer reflexiona sobre su extraordinaria vida dentro y fuera de la pista

"Wimbledon destaca como quizás un lugar", dijo. "No tengo el final de cuento de hadas en la cabeza diciendo que tiene que haber otro título en alguna parte. Espero que no acabe con una lesión. Me gustaría irme con mis condiciones". Así que no hay fecha, pero al menos tenemos un lugar posible, aunque obvio.

Resulta que Federer es tan meticuloso y preparado en sus respuestas para una entrevista como lo es en la pista. En una amplia y sincera entrevista en una azotea de Dubai, habla de su pasión por educar a los niños de África, de la trágica muerte de su mentor y de su primer beso con su esposa Mirka. Resulta que la imparable máquina del tenis esconde un gran corazón.

Con 20 Grand Slams en su palmarés, Federer es el tenista masculino más laureado de todos los tiempos, y la semana que viene en Melbourne no sólo podría ganar su tercer Open de Australia consecutivo, sino su título número 100 en total. No es que necesite nada de esto para asegurar su lugar en la historia.

En cualquier caso, basta de cifras. ¿Qué me dice de su primer beso?

Fue a los 18 años, con una chica dos años mayor que él, durante los Juegos Olímpicos de Sydney. Se llamaba Mirka Vavrinec. Si está pensando en la escena del balcón de Romeo y Julieta... piénselo otra vez. Lo que debería haber sido un momento de intimidad muy esperado fue, en cambio, un asunto bastante público, gracias a un dormitorio lleno de excitados luchadores.

"Los dos jugábamos al tenis con Suiza", recuerda Federer, "y luego pasamos dos semanas juntos en esos dormitorios. Estábamos juntos con los luchadores y todos los demás atletas guays. Supongo que durante esas dos semanas creamos cierta química".

Federer y su esposa Mirka llegan a la boda de Pippa Middleton y James Matthews.

Visita CNN/com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos

También resulta que los luchadores tienen un gran corazón: fue uno de ellos quien sugirió a Federer que diera el primer paso. "Me dijo: 'Oye, bésala ahora'".

se ríe Federer: "Y yo: 'No, no sé, quizá, ¿debería?'".

El luchador le animó. "Así que, de todos modos, lo hice", continúa Federer.

Aun así, Federer tuvo que recurrir al truco adolescente de aumentar tu edad con fracciones. "Me dijo que era muy joven cuando me besó. Intenté decirle que tenía casi 18 años y medio. Intenté colarle un cuarto de año".

LEE: Las lágrimas de Federer por su ex entrenador

'Un chico especial

Además de revelar los primeros días de su noviazgo con Mirka, Federer también quiere rendir homenaje a las personas que le encaminaron hacia la inmortalidad deportiva, especialmente su entrenador de la infancia, Peter Carter.

Federer no duda en admitir que fue Carter, que lo tomó bajo su tutela a los nueve años, quien sentó las bases del jugador que el suizo es hoy.

"Peter fue realmente una persona muy importante en mi vida; gracias a él puedo decir gracias a mi técnica de hoy".

Mientras entrenaba al futuro campeón, Carter compartía sus experiencias con su mejor amigo, Darren Cahill, que entrenaba a otro prodigio, Lleyton Hewitt. Ambos eran de la Adelaida natal de Carter e intercambiaban notas con regularidad. Sus dos sensaciones adolescentes se enfrentarían más tarde al más alto nivel.

Carter había llegado a Suiza para jugar al tenis en el club de Federer en Basilea. Con una novia en Basilea, Carter decidió quedarse.

"Se llamaban y se decían: 'Tengo un chico muy especial al que estoy entrenando'. Cahill decía lo mismo desde Adelaida de Hewitt. Y luego, por supuesto, jugamos el uno contra el otro cuando teníamos 14, 16, 18, 20 años, y después toda nuestra carrera. Quién nos iba a decir que ambos íbamos a ser campeones de Wimbledon, números 1 del mundo".

Pero Carter nunca llegó a ver a la leyenda del tenis que ayudó a crear ganar un grand slam. El australiano murió en su luna de miel en 2002 -justo un año antes de que Federer ganara su primer grand slam en Wimbledon- en un trágico accidente de coche en Sudáfrica.

"Fue duro, se llevó a un gran amigo y a alguien que realmente me sirvió de inspiración", dice Federer, muy sereno.

Pero cuando se le pregunta qué habría pensado Carter de Federer, con 20 Grand Slams en su palmarés, el suizo pierde la compostura.

"Todavía le echo mucho de menos", dice Federer mientras se le saltan las lágrimas. De repente, Federer, normalmente elocuente y elocuente, tiene dificultades para expresarse.

"Espero que estuviera orgulloso. Supongo que no quería que desperdiciara mi talento. Así que supongo que fue una especie de llamada de atención para mí cuando falleció. Realmente empecé a entrenar duro".

Hace otra pausa para beber un vaso de agua. "Caray, nunca me había derrumbado así... Sólo necesito un par de minutos".

Mientras el sol se pone sobre el horizonte de Dubai, Federer recupera la compostura.

"Creo que lo que me gustaría decir es que he sido increíblemente afortunado por haber tenido a la gente adecuada en el momento adecuado, a los entrenadores adecuados en el momento adecuado.

"Claro que se puede argumentar que yo tomé esas decisiones, pero también tuve suerte en el camino", añade Federer, que cuando compita en Australia estará animado por los padres de Carter, un testimonio de la conexión que tuvo con el entrenador.

LEA: Nadal vivió la tragedia de las inundaciones

LEA: Conozca al perdedor más desafortunado del tenis

Cuando eres uno de los mejores tenistas de la historia, prácticamente todas las puertas se te abren y todas las cabezas se giran. Pero no siempre: hay un lugar en el que no tiene absolutamente ningún impacto, y es uno de los extrañamente bienvenidos beneficios colaterales del trabajo de Federer con los niños en África, a través de los programas de educación de su Fundación Roger Federer.

"La última vez que estuve en Zambia, a mediados de este año, intenté explicarles que era tenista. Y me dijeron: '¿El del cohete y la mesa?'. Y yo: 'No, eso es tenis de mesa'".

Sonríe al recordar su recién descubierto anonimato. "Te das cuenta de que quién eres en realidad no importa. Aquí no soy un jugador de tenis. En realidad soy un filántropo sobre el terreno. Me impactó, ¿sabes? Me parece maravilloso".

LEA: Los hijos de Federer se contagian del tenis

Diferente a un equipo de tenis

La fundación ha superado sus objetivos, ayudando a más de un millón de niños antes de su 15º aniversario en diciembre.

Federer afirma que ha sido la experiencia más desafiante y satisfactoria que ha vivido, ya que le ha sacado de la pista de tenis y le ha llevado a las salas de juntas de los gobiernos.

"Es diferente a estar vestido de tenis", dice. "Es con traje. Son discursos. Es mucho protocolo. Voy a reunirme con funcionarios para que quizá lo hagan avanzar en la agenda: la educación infantil".

Su expresión se vuelve seria. "El ochenta por ciento del cerebro de un niño se desarrolla a los siete años, por eso creo de verdad en ello. Cuando sepan que me tomé el tiempo de volar hasta allí, de ir a conocerles, puede que se tomen este asunto más en serio. El proceso realmente ayudará a muchos niños más rápidamente. Y eso es muy emocionante".

La entrevista ha terminado, pero Federer no hace la habitual salida apresurada de tantas estrellas. En lugar de eso, se queda, solo, para hablar fuera de cámara durante una hora, firmando pelotas de tenis y reflexionando sobre el año que tiene por delante. Un acto de clase, dentro y fuera de la pista.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com