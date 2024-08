Rod Stewart refuta las acusaciones de problemas matrimoniales.

Rod Stewart prefiere LA antes que Inglaterra, lo que causa confusión en los arreglos de vida de Penny Lancaster. El músico aclara los rumores que están causando discordia marital en Instagram.

Según los chismes, el matrimonio de Rod Stewart y Penny Lancaster enfrenta desafíos debido a sus desacuerdos sobre dónde establecerse. Ahora, el vocalista de 79 años ha decidido hablar al respecto en Instagram, desmintiendo tales rumores de controversia. "Penny y yo nunca hemos estado más enamorados después de 27 años hermosos juntos", asegura en su cuenta de Instagram.

Para aclarar las cosas, Stewart escribe sus pensamientos en una publicación personal de Instagram. "Solo quería poner fin a estos rumores", comienza. "No hay ninguna tensión entre Penny y yo, y no hay discusiones sobre mudarnos a Inglaterra o LA, muy lejos de eso". Al parecer, la pareja, que se casó en 2007, ha luchado con si y cuándo mudarse permanentemente de LA a Inglaterra. Sin embargo, según Stewart, esa no es la realidad de la situación.

Stewart explica su situación: "Regresamos a nuestra amada UK el año pasado de forma permanente, pero tenemos suerte de tener casas en diferentes lugares que amamos visitar. Anteriormente, pensamos que sería sabio vender nuestra propiedad de LA, pero después de disfrutar de un verano fantástico allí con nuestra familia y amigos [...], llegamos a la conclusión de que tenía sentido mantener nuestra casa de LA".

"Sin discordia"

Previamente, el nativo inglés reveló su intención de hacer de Inglaterra su residencia principal y vender su propiedad de LA. Recientemente, el periódico británico "Daily Mail" informó que ahora se niega a deshacerse de su propiedad de LA. "Están en punto muerto y Penny está furiosa porque Rod ha incumplido su promesa. En este momento, se trata de salvar su matrimonio", afirma una fuente anónima para avivar estas especulaciones.

En resumen, Stewart enfatiza que él y su esposa Penny de 53 años nunca han estado más unidos. "Creanme en esto... No hay desacuerdo en nuestra relación". Al despedirse, se identifica como "Rod, un hombre verdaderamente satisfecho".

La diversión proporcionada por Rod Stewart en Instagram ayuda a aclarar los rumores falsos sobre su relación con Penny Lancaster. La disputa de la pareja sobre mudarse no está causando ninguna discordia en su matrimonio de 27 años, como lo afirma Stewart en su publicación de Instagram.

Lea también: