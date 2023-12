Lo más destacado

Robert Kubica: De vuelta a la parrilla de Fórmula 1 ocho años después de una tragedia cercana

Kubica luchó por su vida y perdió el uso de su mano tras un terrible accidente de rally en 2011.

Ahora está listo para su primera carrera de Fórmula 1 en 139 grandes premios en el inicio de la temporada en Australia

El piloto de Williams describe el desgarrador incidente como un "momento que cambió su vida"

El ruido de cristales rotos y chirridos metálicos al perder el control conduciendo un coche de rally en vísperas de la temporada de F1 de 2011 y estrellarse contra una barrera situada junto a la carretera.

La lucha por su vida se redujo a una lucha por conservar su mano derecha y, finalmente, a una lucha por volver a la F1, algo a lo que renunció hace tiempo, sólo para encontrarse ahora de nuevo en la parrilla del Gran Premio de Australia del domingo 139 carreras después de su última carrera.

Pero el polaco rechaza cualquier sugerencia de que estar en la parrilla, por muy competitivo que sea, sea un cuento de hadas.

"No, simplemente hice lo que tenía que hacer para conseguirlo", declaró a la CNN en los últimos entrenamientos de pretemporada en Barcelona. "No hay mucho tiempo ni espacio para las emociones. No es un cuento de hadas, sino un nuevo reto, uno de los más difíciles de mi vida. Intentaré hacerlo lo mejor posible y a ver qué pasa".

El regreso ha sido lento y doloroso, tanto física como mentalmente: el cuerpo se recupera de una letanía de lesiones, no sólo de su brazo parcialmente seccionado, sino de las múltiples fracturas sufridas en el accidente a alta velocidad.

Y también ha habido una reconstrucción mental, primero para aceptar que su carrera en la F1 había terminado, al menos al principio.

"Como piloto de carreras, todo lo que haces es llegar a la Fórmula 1 y un día se acaba", dijo, admitiendo que a veces era difícil de soportar mientras el circo de la F1 continuaba sin cesar.

Pero sabe que el resultado del accidente podría haber sido infinitamente más dramático. Kubica tiene predilección por las frases autodespreciativas, su resumen sucinto de dónde se encuentra ahora es simplemente que, "podría haber sido peor, todavía estoy aquí, ¿no?".

Un momento que cambió mi vida

El accidente le ha cambiado la vida más allá de su capacidad para girar el volante de los coches tecnológicamente más avanzados del automovilismo. Su mano y su brazo están notablemente mermados en su capacidad de movimiento.

Ha revivido el accidente innumerables veces en su cabeza y en un sinfín de entrevistas, y es comprensible que prefiera mirar hacia delante en lugar de reflexionar.

Sobre el incidente, en el que los bomberos tardaron más de una hora en liberarle, a pocas semanas del inicio de la temporada 2011 y con Ferrari haciendo preguntas sobre su futuro más allá de esa temporada, dijo: "Lo recuerdo muy bien.

"Fue un momento que me cambió la vida, por desgracia de forma negativa, pero ya no pienso en ello. Sólo pienso en lo que puedo conseguir ahora. No se trata tanto del futuro, sino del día a día".

El renacimiento de Kubica -aliado con uno para el otrora dominante equipo Williams para el que corre después de su temporada nadir en 2018- sería, a pesar de la reticencia del polaco, el último cuento de hadas.

Pero del mismo modo es realista con los problemas del equipo en pretemporada, el hecho de que el coche no estuviera listo y se perdiera los tres primeros días de pruebas.

"No es lo ideal, pero todo el mundo en la fábrica tiene su trabajo que hacer y yo sólo puedo preocuparme de mi trabajo", dijo. "Esperemos que sólo hayamos perdido tres días de pruebas y no sea un problema mayor. Claro que llegar así a la primera carrera no es lo ideal".

Se podría argumentar que Kubica, su cotizado compañero novato George Russell y el equipo necesitaban todo el tiempo posible al volante de cara a Melbourne.

Pero continuando con su diplomacia de un contratiempo, el piloto de 34 años dijo sobre el retraso en el inicio de las pruebas: "Es mejor que haya ocurrido ahora y no tengamos que darle más vueltas. Es una lástima, ya que quieres empezar la temporada sin problemas y podríamos habérnoslo puesto más fácil, pero sólo quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda".

'El mayor reto de mi carrera'

Según sus propias palabras, Williams "no luchará por los puntos en Australia" pero, en cierto sentido, Kubica simplemente está contento de volver.

Aspira a emular su única victoria en un gran premio, en Canadá 2008, en una carrera en la que un año antes había sufrido el otro accidente más dramático de su carrera tras chocar contra una barrera a 300 km/h.

"Sin duda, es una victoria para mí volver", admitió. "Es un nuevo reto que en realidad es bastante grande, quizás el mayor de mi carrera. Es como si volviera a ser un novato".

¿Tiene idea, como novato que es, de cómo se sentirá en la parrilla antes de que se apague el semáforo y si habrá nervios? "Es una buena pregunta y no lo sé. Es imposible de predecir, pero espero que haya suficientes cosas en las que concentrarme".

Williams no duda de su capacidad. Cuando probó para el equipo sin practicar, se dice que fue más rápido que Sergey Sirotkin y Lance Stroll, los pilotos de carreras del equipo en 2018 que presumieron de cientos de horas y vueltas al volante en comparación.

Su regreso ha suscitado el calor de sus antiguos rivales en la pista, incluido el pentacampeón del mundo Lewis Hamilton, que describió a Kubica como "especial".

Kubica desprecia tales elogios: "No creo que nadie se fije en mí, todos los demás están centrados en su propia carrera y en sus propios rivales. Para mí, tengo la oportunidad de correr en la F1, una oportunidad que no pensé que tendría. Mi historia demuestra que nunca digas nunca".

Fuente: edition.cnn.com