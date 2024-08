Los gobiernos están obstruyendo su-olds text{ - Robert Kennedy Jr. busca una posible ayuda para Trump, lo que podría representar una amenaza para sus perspectivas electorales.

Era evidente como el agua: el pasado viernes, Robert F. Kennedy Jr. renunció abiertamente a su candidatura a la presidencia de EE. UU. y respaldó públicamente a su exrival Donald Trump. Sin embargo, ciertos estados están obstaculizando este giro de eventos. Ahora, la victoria final de Trump está en peligro.

La carrera ajustada y el complejo proceso electoral de EE. UU. son los principales culpables. Dado que los residentes de EE. UU. no eligen directamente a su presidente, sino que eligen a los electores de su estado, cada voto tiene un peso significativo en los estados disputados. Para ayudar a Trump, Kennedy tiene una estrategia única: desea ser eliminado de las boletas, lo cual mencionó durante su anuncio de retiro. Sus seguidores solo deberían poder votar por él en estados donde el resultado es incuestionable. Desafortunadamente, esta eliminación no es tan sencilla como puede parecer.

Robert F. Kennedy Jr.: El pretendiente renuente

Las comisiones electorales de Michigan y Wisconsin ambas rechazaron la solicitud de Kennedy. Un portavoz del secretario de Estado de Michigan informó a "NBC" que "los candidatos de partidos menores no pueden eliminar sus nombres de las boletas". Por lo tanto, su nombre permanecerá en la boleta para las elecciones de noviembre.

La comisión electoral de Wisconsin también votó en contra de la solicitud de Kennedy. La presidenta de la comisión, Ann Jacobs, explicó que "quien haya presentado los documentos de nominación y esté calificado no puede declinar la nominación", literalmente según los estatutos. "Parece extraño, pero realmente no tenemos margen de maniobra aquí".

Todavía no se ha tomado una decisión en Carolina del Norte. Sin embargo, dado que las boletas allí ya han sido impresas, es poco probable que el nombre de Kennedy sea eliminado.

Donald Trump: Liderazgo tambaleante

El impacto que el nombre de Kennedy en la boleta podría tener se destaca en las últimas encuestas. El resumen de Nate Silver de todas las encuestas del jueves reveló que la diferencia entre la candidata demócrata Kamala Harris y Donald Trump era solo del 2.5 por ciento - a favor de Harris. Si Kennedy no estuviera en la boleta, Trump ganaría más, según las encuestas - especialmente en los estados claveSwing. En una encuesta realizada por "The Hill", Harris lidera a Trump por 4.3 puntos porcentuales en Wisconsin. Exactamente ese número de votantes también votaría por Kennedy si fuera una opción, según la encuesta. Si no fuera así, la ventaja de Harris disminuiría significativamente, dejando solo una ventaja de tres puntos sobre el candidato republicano.

La situación es similar en Michigan: aquí, Harris lidera por solo tres puntos porcentuales, con el cinco por ciento de los votantes prefiriendo a Kennedy. Si Kennedy no fuera una opción, la ventaja de Harris se reduciría a solo 2.3 puntos porcentuales.

El impacto que podrían tener esos minúsculos puntos quedó claro en las últimas elecciones presidenciales de EE. UU.: Joe Biden ganó Wisconsin en 2020 con una ventaja de solo el 0.63 por ciento - después de que Donald Trump hubiera derrotado estrechamente a Hillary Clinton allí por el 0.77 por ciento en 2016. Sin embargo, las encuestas en ambos casos habían previsto candidatos demócratas más fuertes. Even if only a small fraction of Kennedy's followers voted for the withdrawn candidate instead of Trump, it could make all the difference in the end.

