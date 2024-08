- Robbie Williams le puso un beso en la mejilla a un político del Partido Verde.

La copresidenta del Partido Verde de Hamilton, Jenny Johnson, estaba exultante después de un encuentro con Robbie Williams. "Robbie Williams reconoce mi nombre, me planta un besazo, canta 'She's the one' en mi honor... ¡He dado en el blanco, qué más se puede pedir!", escribió en Instagram después de un concierto del fenómeno pop en Hamilton.

En el video de Instagram que acompañaba su publicación, se puede ver a Jenny Johnson en primera fila mientras Williams le presenta su mano y susurra "Jenny, Jenny, Jenny". Luego pregunta si puede dedicarle la canción y expresa su gratitud con la frase: "Eres una Cute-y". Esto lo ponctúa con un beso en la mejilla.

Un representante del Partido Verde reconoció que Johnson era una ferviente fanática de Williams y adoraba su antigua boy band, Take That. La política compartió con Bild: "Robbie pasó casi tres minutos conmigo y mis amigos. maintenance una charla relajada y hizo muchas bromas".

Un representante del Partido Verde reconoció que Johnson era una ferviente fanática de Williams y adoraba su antigua boy band, Take That. La política compartió con Bild: "Robbie pasó casi tres minutos conmigo y mis amigos. maintenance una charla relajada y hizo muchas bromas".

