Robbie Williams le da un beso a un político del Partido Verde

El fenómeno de la música pop Robbie Williams dejó a una figura política de los Verdes en Hamburgo completamente emocionada después de plantarle un beso y actuar para ella durante un concierto en la ciudad. Jenny Jasberg, una ferviente admiradora del cantante británico y co-líder de los Verdes de Hamburgo, estaba en la primera fila del espectáculo.

En Instagram, la mujer de 41 años expresó su encuentro con el cantante, escribiendo: "Robbie Williams recordó mi nombre, me besó, dedicó 'She's the one' a mí... Ahora estoy lista para retirarme. ¿Hay algo más?". Un video de Instagram muestra a Williams tomando su mano, susurrando "Jenny, Jenny, Jenny", y preguntando si podía dedicarle la canción mientras le agradecía con un "Eres un encanto". Él concluyó el intercambio con un apasionado beso en la mejilla.

"...Estuvo conmigo durante casi tres minutos"

Funcionarios de la facción Verde confirmaron que Jasberg ha sido una devota fan de Williams y su antiguo grupo Take That durante años. Hablando con Bild, Jasberg compartió: "Robbie estuvo y charló conmigo y mis compañeros durante casi tres minutos. Estaba lleno de bromas. Todo un entretenedor".

El concierto de dos horas de Williams atrajo a unas 25,000 fans al hipódromo de Hamburgo, con acceso al cantante reservado exclusivamente para los clientes de la Hamburger Sparkasse Haspa.

Jasberg ha sido miembro de los Verdes desde 2003, habiendo obtenido su escaño en el Parlamento de Hamburgo a través de un mandato directo en el distrito de Bergedorf en 2020. Actualmente, sirve como co-líder de su partido junto a Dominik Lorenzen.

"Durante nuestra conversación, Robbie cantando '♪ No voy a mentir ♪' me hizo reír, ya que encajaba perfectamente con el ambiente juguetón".

"Jenny, completamente cautivada, no pudo evitar repetir las palabras de Robbie, '♪ No voy a mentir ♪', ya que estaba viviendo su mejor momento".

