Riquezas de la historia: La colección privada de un heredero de los Rothschild

Nacidos en una superabundancia de riquezas, la historia de los Rothschild modernos es inevitablemente diferente. Lord Jacob Rothschild, heredero de la rama inglesa de la familia, dice que su hábito coleccionista está impulsado por el deseo de adquirir las cosas raras que "faltan".

Waddesdon Manor, el palacio ancestral de los Rothschild ingleses en la zona rural de Buckinghamshire, es un castillo fortificado rebosante del tipo de extravagancia dorada inspirada en Versalles que se conoció a finales del siglo XIX como "le goût Rothschild" (o "el gusto Rothschild").

En su interior, se pone de manifiesto toda la ecléctica gama de objetos amasados por los antepasados de Jacob Rothschild, antaño sin rival como la familia más rica del mundo y hoy poseedores de una fortuna desconocida.

La riqueza de la historia: Dentro de la colección Rothschild

Hay un escritorio hecho para María Antonieta, un brazalete de oro con el rostro de la reina Victoria (regalo de la propia reina) y un surtido de 25.000 antigüedades y obras de arte, entre ellas un autómata de relojería que muestra una partida de caza de elefantes y un biombo pintado que representa monos vestidos con trajes del siglo XVIII.

También está la pajarera de aves cantoras asiáticas raras -incluidas especies que llevan el nombre de los antepasados de Rothschild- que forman una colección viviente en los terrenos de la mansión.

Semejante riqueza ofrece "una oportunidad maravillosa", dice el banquero de inversiones de 83 años que ahora es responsable de la colección, una de las sorprendentes e impactantes declaraciones que hace durante una entrevista en la sala de fumadores carmesí de Waddesdon. "Aquí estoy, viviendo en una casa con estas grandes obras de arte. Por supuesto, hay algunas lagunas en la colección. Y me interesa mucho -y me divierte mucho- colmar esas lagunas".

Waddesdon, situada en medio de una finca de 4.000 acres, se construyó como refugio de fin de semana para dar cabida a las dos pasiones de su propietario original: las fiestas de fin de semana y la colección de objetos de valor. Ambas estaban relacionadas, explica Jo Fells, responsable de comunicación de Waddesdon. Al fin y al cabo, hay pocas cosas que les gusten más a los ricos victorianos -después de festejar y beber- que pasear a paso ligero, ojear obras de arte y escribir cartas "para contarle a todo el mundo lo bien que se lo estaban pasando".

Diseñado por el arquitecto francés Gabriel-Hippolyte Destailleur para el barón Ferdinand de Rothschild en la década de 1870, Waddesdon es en sí mismo una recopilación de grandes éxitos de estilos arquitectónicos.

El edificio, una reinvención neorrenacentista de un castillo de cuento de hadas del siglo XVI, se amplió a mitad de su construcción para añadirle un ala destinada al arte y el ocio: "Destailleur le propuso (al barón Ferdinand) que la casa incorporara las mejores características de los mejores castillos del Loira", dice Rothschild sobre la mansión, que desde entonces ha aparecido en dramas de época como "Downton Abbey" y "The Crown".

Caminando entre las estancias de la casa, en penumbra, Rothschild dice que la colección ya estaba formada mientras él crecía: un conjunto diverso, con puntos fuertes en mobiliario francés del siglo XVIII, porcelana ornamentada de la fábrica real de Sevres y manuscritos medievales ilustrados.

A lo largo de los años, gran parte de la colección ha sido donada al Museo Británico o al National Trust, una organización benéfica de conservación a la que James de Rothschild, pariente de Jacob, legó el edificio a su muerte en 1957. Pero miles de objetos permanecen en la colección personal de la familia.

El escritorio que perteneció a María Antonieta, la infame y decadente última reina de Francia que fue guillotinada durante la Revolución Francesa, es "uno de los grandes tesoros de la casa" y un "ejemplo perfecto" de lo que querían sus antepasados, dice Rothschild.

"El sueño de una colección Rothschild del siglo XIX habría sido... el escritorio de la reina", dice Rothschild, realizado por "uno de los más grandes ebanistas franceses de la época".

Para los no iniciados, cualquier "hueco" o "agujero" en esta colección podría ser difícil de identificar en habitaciones a las que apenas les sobra una pared o una esquina (un estilo recargado que suele favorecer este tipo de mansiones del siglo XIX). Pero Rothschild dice que siempre busca desarrollar el carácter único de la colección y encontrar obras complementarias.

Rothschild señala un óleo de un niño arreglando delicadamente un castillo de naipes. Se trata de una de sus propias adquisiciones, un cuadro de Jean-Baptiste-Siméon Chardin, pintor francés del siglo XVIII famoso por sus magistrales naturalezas muertas y retratos de escenas cotidianas suavemente iluminadas. El antepasado de Rothschild, Henri, llegó a poseer 18 obras de Chardin, aunque todas fueron destruidas en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial.

El cuadro del niño fue ofrecido a Rothschild por un marchante de arte, y al parecer "ejemplos oportunistas al azar" similares se presentan a menudo a la familia.

"Si echa un vistazo a esta habitación, verá una copa de plata sumamente interesante del artista holandés del siglo XVII llamado Van Vianen", dice Rothschild durante una visita a la casa. "De repente, un marchante me llamó de improviso y me dijo: 'He encontrado una foto del hijo del artista de la plata sosteniendo la copa. Hacía de vendedor de su padre. Deberías comprarla'.

"Así que la compramos", dijo de la copa, que ahora está junto al cuadro de la misma copa en la sala del tesoro de Waddesdon.

Otros objetos han llegado a Rothschild a través del gobierno británico gracias a un comité que impide que determinados artefactos culturales salgan del país. Cuando se prohíbe temporalmente la exportación de obras de arte consideradas tesoros nacionales, con la esperanza de encontrar un comprador en el Reino Unido, Rothschild ha intervenido.

También hay muchas otras adquisiciones cuidadosamente seleccionadas, especialmente en la amplia colección de arte contemporáneo de la mansión. Jacob Rothschild ha añadido cuadros (retratos suyos, concretamente) de sus amigos Lucian Freud y David Hockney. También ha encargado al diseñador alemán Ingo Maurer una lámpara de araña de porcelana destrozada y a la artista portuguesa Joana Vasconcelos dos esculturas "candelabro" gigantes, construidas con botellas de vino Château Lafite Rothschild.

Vino no falta. Las bodegas de Waddesdon, con otra importante colección: 15.000 botellas de vinos históricos de las fincas de la familia, Château Lafite Rothschild y Château Mouton Rothschild. Data de 1868 y es la mayor colección de vinos Rothschild del mundo.

Quizá no sorprenda que haya tantas colecciones Rothschild en el mundo. No sólo se trata de una familia con más de dos siglos de vertiginosa riqueza, sino que su historia comienza con un coleccionista: el patriarca Mayer Amschel Rothschild, que inició la expansión de la familia en el mundo de las finanzas, era, entre otras cosas, comerciante de monedas, medallas y joyas.

Desde sus humildes comienzos ("en el gueto, en Fráncfort, y vivían en una habitación, 18 de ellos", como la caracteriza Rothschild), la familia ha hecho más que casi ninguna otra por amasar colecciones de valiosas obras de arte, públicas y privadas, en todo el mundo.

Entre las 25.000 obras de arte de Waddesdon, Jacob Rothschild parece algo así como un coleccionista de colecciones, completando lo que le queda y amasando innumerables nuevas incorporaciones.

Ni siquiera es capaz de adivinar el valor conjunto de las piezas. ¿Hay, sin embargo, alguna pieza favorita entre el lote?

"Obviamente, tengo obras de arte que me encantan en este lugar", responde. "Pero no creo que haya un objeto en particular... (al que) vuelva una y otra y otra vez.

"Creo que disfruto del lujo de poder ver la variedad de obras de arte que tenemos aquí, y disfrutarlas todas y aprender de ellas de formas muy diferentes".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com