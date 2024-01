Ringo Starr pospone sus conciertos debido a Covid-19

Según un representante, Starr ya se encuentra mejor y tiene intención de reanudar su gira el 11 de octubre en Seattle.

"Ringo espera reanudar lo antes posible y se está recuperando en casa. Como siempre, él y los All Starrs envían paz y amor a sus fans y esperan verles pronto de vuelta en la carretera", dice un comunicado.

Durante el fin de semana, se anunció que Starr y su All Starr Band se vieron obligados a cancelar sus actuaciones en el Four Winds Casino de New Buffalo, Michigan, y en el Mystic Lake Casino de Prior Lake, MN, debido a una enfermedad.

El ex Beatle tenía previsto actuar en Michigan el sábado por la noche, pero el local publicó un aviso de cancelación del espectáculo apenas unas horas antes de su inicio.

"Ringo y su All Starr Band (con Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham y Gregg Bissonette) están muy decepcionados por anunciar que no podrán actuar en el Four Winds Casino de New Buffalo, Michigan", escribió el casino en un comunicado en Facebook.

El comunicado añadía que Starr "esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero le ha afectado a la voz, por lo que el espectáculo de esta noche, previsto para dentro de unas horas, queda cancelado".

En un principio, el recinto dijo que Starr no tenía Covid.

Se aconsejó a los asistentes al concierto que conservaran sus entradas a la espera de novedades sobre una nueva fecha para el concierto o que solicitaran el reembolso en el punto de compra.

Starr y su banda están actualmente de gira por Norteamérica, y su última actuación fue el viernes.

Las otras fechas de la gira afectadas incluyen actuaciones en ciudades de Canadá.

