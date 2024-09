Riga se dedica a la aplicación de iniciativas para reforzar sus medidas de protección de las fronteras.

Letonia Prolonga la Seguridad Fronteriza Mejorada hasta Fin de Año por Preocupaciones de Seguridad

Letonia prolongará la seguridad mejorada de su frontera con Bielorrusia hasta finales de año debido a razones de seguridad. El gobierno de la nación báltica de la UE y de la OTAN tomó esta decisión en Riga. La razón detrás de esta acción es el número aún desproporcionadamente alto de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal. La extensión de la regla especial, que initially era válida hasta septiembre, también tiene en cuenta el aumento del factor de riesgo de la confrontación de Rusia contra Ucrania, respaldada por la liderazgo autoritario en Minsk. Con esta regla, se otorgan poderes adicionales a la guardia fronteriza en seis regiones en el este del país báltico de la UE y la OTAN.

15:25 Ucrania Aumenta la Producción de Armas

Ucrania está aumentando significativamente su producción de armas este año, según datos del gobierno. "En los primeros ocho meses de 2025, hemos duplicado nuestra producción de armas en comparación con 2024", dijo el Primer Ministro Denys Shmyhal en Kiev. Ucrania tiene como objetivo producir más de un millón de drones antes de que termine el año. "Estamos haciendo progresos. La producción de drones está en aumento", dijo Shmyhal.

15:02 Experto Militar Eloga la "Decisión Proactiva" de Scholz

El canciller Scholz propone negociaciones de paz con Rusia. La propuesta encuentra una fuerte oposición por parte de ciertos círculos políticos. Sin embargo, el experto militar Ralph Thiele elogia la propuesta del canciller y aboga por la urgencia. Después del ataque de Kursk, Ucrania enfrenta el riesgo de que sus líneas de defensa sean penetradas.

14:30 Instituto de Kiel Advertencia: Gasto en Defensa "Inadecuado"

El gasto en defensa del gobierno federal es "inadecuado" ante la situación de amenaza planteada por Rusia, según los investigadores del Instituto Kiel para la Economía Mundial. "A pesar del discurso del 'punto de inflexión', la brecha entre las capacidades militares de Alemania y las de Rusia continúa ensanchándose", explica el instituto. Los investigadores exigen un presupuesto de defensa permanente de al menos 100 mil millones de euros. "Rusia se está convirtiendo en una amenaza de seguridad cada vez más preocupante para la OTAN. Al mismo tiempo, apenas estamos haciendo progresos con las armas necesarias para la disuasión", dice el autor del estudio Guntram Wolff. Según esto, el gobierno federal apenas puede reemplazar las armas que se envían a Ucrania. Las existencias de sistemas de defensa aérea y obuses de artillería incluso están significativamente agotadas.

13:05 "Diferencia Notable" Entre Putin y Lavrov

Ucrania solicita frequentemente a la UE y a EE. UU. la autorización para usar armas en territorio ruso. Ahora, los Países Bajos otorgan el permiso, incluyendo aviones de combate prometidos.

13:40 Rusia Afirma la Captura de Cuatro Poblaciones Más en Donetsk

Rusia afirma que ha tomado el control de cuatro poblaciones más en la región oriental ucraniana de Donetsk, según sus propios informes. El Grupo de Fuerzas del Sur tomó el control de Krasnohoriwka y Hryhoriwka, el Grupo de Fuerzas del Este capturó Wodiane, y el Grupo Central tomó Halyzynivka, según el Ministerio de Defensa ruso. Las afirmaciones no pueden ser verificadas de manera independiente. Los observadores militares ucranianos han marcado al menos tres de las poblaciones afectadas - todas excepto Hryhoriwka - como ocupadas. Ucrania enfrenta una fuerte presión en el frente oriental del país.

13:00 Moscú Solo Se Comunica con un Solo Interlocutor

Una conferencia de paz se llevó a cabo en Suiza sin Rusia en junio. Ahora, el canciller Olaf Scholz indica su disposición a mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov muestra esfuerzos diplomáticos, pero no con Europa, dice el corresponsal de ntv Rainer Munz.

12:25 Kyiv: Rusia Utiliza Cada Vez Más Armas Químicas

Los oficiales ucranianos advierten que las fuerzas rusas en Ucrania están utilizando cada vez más armas químicas. El comando militar ucraniano escribe en Facebook que las fuerzas rusas utilizaron municiones que contienen sustancias peligrosas y agentes de armas químicas 447 veces en agosto solo, y 4.035 veces entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El comando militar ucraniano también señala que las tropas de Kremlin están entregando municiones que contienen agentes de armas químicas prohibidos y utilizando compuestos químicos no identificados. Además, afirma: "Rusia está flagrantemente violando las reglas de la guerra y descuidando los norms y compromisos de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción".

11:50 Oficina Presidencial en Kyiv: Se Otorga el Permiso para Atacar Depósitos de Armas Rusos

El jefe de la oficina presidencial ucraniana reiteró su demanda a sus aliados occidentales para permitir el uso de sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andriy Yermak explica que se debe poder atacar depósitos de misiles en Rusia. "La defensa no es escalada". Se trata de utilizar armas occidentales para prevenir el terror, escribe Yermak en Telegram. Los países occidentales son reacios a permitir que Ucrania utilice las armas que les ha proporcionado en territorio ruso, citando preocupaciones sobre ser arrastrados al conflicto.

10:27 Incendios y Lesiones - Rusia Ataca con Varios Drones y Dos Misiles

Según las autoridades locales, al menos tres personas resultaron heridas y se dañaron edificios y se iniciaron incendios en Ucrania durante los ataques con drones y misiles de Rusia. La defensa aérea derribó 38 de 46 drones rusos sobre 13 regiones durante el ataque nocturno, dijo la fuerza aérea en Telegram. Rusia también utilizó dos misiles en su ataque. Las instalaciones energéticas en ocho regiones ucranianas también fueron objetivo, dijo el ministerio de energía en Kyiv, lo que causó interrupciones en las líneas de alta tensión y estaciones transformadoras.

10:27 El fin de la reputación de Maria Lwowa-Belova: Matrimonio con un oligarcaUna vez aclamada como la encarnación de la mujer rusa, Maria Lwowa-Belova, la enviada rusa de los derechos de los niños, estaba casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003. Juntos, aparecían con frecuencia en los medios de propaganda, discutiendo valores convencionales, fe religiosa y sus experiencias criando numerosos hijos. Sin embargo, parece que su dedicación a la tradición, especialmente a su marido sacerdote, no es tan sólida como se había percibido. La fuente independiente Verstka informes que ha contraído matrimonio con el oligarca Konstantin Malofeew, con quien mantenía una relación de larga duración. Intrigantemente, su relación mantiene cierta ortodoxia, ya que Malofeew es el creador del canal de televisión cristiano Tsargrad TV, alineado con el Kremlin, y un ferviente defensor de la monarquía y la guerra rusa.

09:59 Ataque aéreo ucraniano en Moscú: Informes de víctimasUna mujer pierde la vida en un ataque con drones ucranianos en Moscú, según el gobernador de la región. El footage muestra explosiones en áreas residenciales. Las fuentes rusas también afirman la interceptación de 144 drones.

09:32 Ejercicios navales Ocean-2024 iniciados por RusiaRusia inicia ejercicios marítimos estratégicos titulados "Ocean-2024" en diversas territorios dentro de sus fronteras, que abarcan el país más grande del mundo en términos de área. Más de 400 buques de guerra, incluyendo submarinos, y más de 90,000 personal de diversos departamentos navales participarán en los ejercicios hasta el 16 de septiembre, según anunció el Ministerio de Defensa de Moscú. Estos ejercicios se llevan a cabo en el Pacífico, el Ártico, el Báltico y el mar Caspio, así como en el Mediterráneo, donde Rusia mantiene una base en la ciudad portuaria de Tartus, en Siria.

09:10 Dos muertos en incendio de oleoducto en OrenburgDos personas pierden la vida en un incendio en un oleoducto en la región rusa de Orenburg, según la agencia de noticias TASS. Se ha lanzado una investigación sobre el origen del fuego. El momento exacto del inicio del incendio sigue sin confirmar. Se habían estado circulando informes no confirmados sobre el incidente en algunos canales de Telegram rusos desde el lunes.

08:43 Las negociaciones están en pausa, dice ShoiguRusia pospondrá las discusiones con Ucrania hasta que sus tropas abandonen los territorios rusos, según la agencia de noticias TASS, citando al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Previamente, el portavoz del Kremlin, Peskov, también había descartado las negociaciones.

08:14 Reanudación de operaciones en los aeropuertos de MoscúLos vuelos en los aeropuertos de Moscú Domodedovo, Sheremetyevo y Vnukovo han reanudado, según la autoridad de aviación rusa Rosaviatsiya a través de Telegram. Los servicios habían sido momentáneamente suspendidos debido a los ataques con drones ucranianos en el área de Moscú.

07:43 Scholz establece condiciones para la participación rusa en la conferencia de la pazEl canciller alemán Olaf Scholz vincula la participación rusa en una posible conferencia de la paz sobre Ucrania a ciertas condiciones. En un evento del SPD el lunes por la noche, destaca la importancia de proporcionar asistencia militar adecuada a Ucrania contra el agresor Rusia, así como de explorar opciones para salir del conflicto. Desea otra conferencia de paz con la participación rusa, dice. "Pero eso es impensable si la persona que debería participar sigue afirmando 'continuaré atacando'", refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin. Putin, según él, incluso expresa el deseo de más territorio ucraniano para las negociaciones de paz. "Creo que en esta situación, lo que siempre es crucial en la política es la claridad, la determinación y el carácter. Estas cualidades son esenciales para asegurar la paz y la seguridad en Europa", enfatiza el canciller.

07:18 Fico's булгарскиja увреда на Кијев: Словенскиja влада се насока ка чишћењу совјетскихсимбола из војске - Кијев протестујеUkraine encuentra desconcertantes las acusaciones del primer ministro eslovaco Robert Fico. Según Reuters, ha instado a Kiev a implementar medidas para erradicar el "fascismo" de su ejército. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, se indica: "Los soldados ucranianos están defendiendo a sus familias, hogares y tierra, así como a toda Europa y al mundo libre contra los invasores rusos marcados con la letra 'Z' - un símbolo de la estética fascista de la Rusia moderna". El ministerio agrega que el pueblo ucraniano sufrió "millones de pérdidas" en la lucha contra el nazismo en el siglo XX. La afirmación de Fico sobre el "fascismo" coincide con la propaganda rusa que suele etiquetar a la lider

06:25 Greenpeace investigará daños ecológicos por RusiaGreenpeace está reactivando una oficina en Kyiv. La ambición es acelerar proyectos de restauración en Ucrania y examinar y registrar violaciones ecológicas debido a la invasión rusa, declaró el grupo de defensa ambiental. Ya están colaborando con grupos ambientales locales con este propósito. "Nuestro objetivo es ayudar a Ucrania en la renovación ecológica de la infraestructura social utilizando la energía pura del sol y el viento", expresa la nueva jefa de oficina, Natalia Hosak. Greenpeace suele destacar los daños ecológicos en Ucrania como resultado de la invasión rusa. Entre otros temas, la organización está monitoreando la situación en la planta nuclear de Zaporizhzhia ocupada por Rusia.

06:02 Rusia confirma muerte de un niño en la región de MoscúDespués de un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú, se reporta que un niño ha muerto. El gobernador regional Andrei Vorobyov informó en Telegram que al menos 14 drones ucranianos fueron interceptados en la región de la capital durante la noche. Uno de estos drones provocó un incendio que ahora está siendo apagado por bomberos. "Desafortunadamente, un niño de nueve años perdió la vida", agregó Vorobyov. Se informa que la interceptación de otro drone en la región de la capital hirió a al menos una persona cuando los escombros impactaron un edificio residencial. Inicialmente, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que 11 drones habían sido interceptados cerca de la capital rusa.

05:31 Ucrania repele ataque de drones en KyivLa administración militar de la capital de Ucrania informó que las unidades de defensa aérea ucranianas repelieron un ataque de drones rusos en Kyiv a través del servicio de mensajería Telegram.

04:36 Rusia: escombros de drone impactan complejo energéticoSegún la agencia de noticias rusa TASS, los escombros de un drone derribado por la defensa aérea rusa en la región de Tula cayeron en una instalación energética. "No se reportaron bajas", citó TASS a las autoridades de Tula. El proceso operativo y el suministro de recursos a los consumidores remainedo sin cambios, y la situación estaba bajo control.

03:29 Ucrania lanza drones contra MoscúDespués de la interceptación de dos drones ucranianos sobre el distrito de Domodedovo de Moscú, se enviaron servicios de emergencia al sitio del accidente, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. No se proporcionó información sobre posibles daños o víctimas. El distrito de Domodedovo, ubicado a unos 50 kilómetros al sur del Kremlin, alberga uno de los principales aeropuertos de Moscú.

02:17 Defensa aérea de Rusia derriba drone con rumbo a MoscúUnidades de defensa aérea rusa derribaron un drone con rumbo a la capital rusa, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. "Datos preliminares sugieren que no hubo daños o víctimas donde cayeron los escombros", dijo Sobyanin en Telegram. No se ha emitido declaración alguna desde el lado ucraniano.

00:12 Zelensky elogia a Suecia por nuevo paquete de ayudaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a Suecia por un paquete de ayuda para la defensa valorado en $445 millones. "Esta asistencia esencial, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitank y contribuciones financieras para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania, fortalecerá nuestras capacidades de defensa", dijo Zelensky en X. Según informes suecos, el paquete también incluye repuestos para aviones de combate Gripen para prepararse para una posible entrega futura de los aviones.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores: Rusia "amenaza mayor a la paz" directamente en el flanco oriental de la OTANDespués de la intrusión de drones rusos en Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores caracterizó a Rusia bajo el presidente Vladimir Putin como "la amenaza mayor a la paz y la seguridad". "Desafortunadamente, la Rusia de Putin es actualmente la amenaza mayor a la paz y la seguridad directamente en el flanco oriental de la OTAN", escribió el ministerio en X. "Este hecho ha sido subrayado no solo por los recientes incidentes de drones en Rumanía y Letonia". "Colaboramos con nuestros socios de la alianza y estamos a su lado", continuó el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con los drones. El fin de semana, los miembros de la OTAN y la UE Letonia y Rumanía informaron cada uno sobre la intrusión de un drone ruso en su territorio.

21:42 EE. UU. no puede confirmar informes de entrega de misiles iraníes a RusiaEl gobierno de EE. UU. no puede confirmar informes de que Irán ha suministrado misiles balísticos a Rusia, según John Kirby, portavoz del gobierno de EE. UU. para la seguridad nacional.

21:28 Zelensky insta a la pronta ejecución de acuerdos de ayudaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a la pronta implementación de los acuerdos de ayuda con el Occidente. "El curso de la guerra depende directamente de la eficacia de la logística en las entregas y la ejecución de todas las promesas de los socios", dijo Zelensky en su discurso en video nocturno. Las armas y el equipo deben llegar a tiempo para ser efectivos. "Lo que se requiere en septiembre debe entregarse a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político de la oposición rusa advierte contra dar a Putin una "salida airosa"El líder del partido de la oposición rusa Vladimir Kara-Mursa advierte a Occidente contra dar al presidente ruso Vladimir Putin una "salida airosa" de la guerra de Ucrania. "Es crucial que Vladimir Putin no emerja victorioso en la guerra contra Ucrania", dice Kara-Mursa. "Es crucial que Vladimir Putin no encuentre una salida airosa de esta guerra en Ucrania". Aproximadamente un mes después de su liberación en un canje, Kara-Mursa señala que hay "fatiga" sobre la guerra en las sociedades occidentales. Pero Putin debe "ser derrotado". Agrega: "Si, Dios no lo quiera, el régimen de Putin es capaz de publicitar el resultado de esta guerra como una victoria para sí mismo y mantenerse en el poder, estaremos hablando de otro conflicto o de otra catástrofe dentro de un año o 18 meses".

A causa del aumento del riesgo de la confrontación de Rusia contra Ucrania, Latvia decidió prolongar sus medidas de seguridad fronteriza mejoradas, que inicialmente finalizaban en septiembre, hasta finales de año. Esta medida de ciberseguridad surge como respuesta a los intentos crecientes de cruces ilegales y al uso sospechado de tácticas de ciberguerra por parte de Rusia para infiltrarse en las defensas de Latvia.

