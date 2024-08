- Riesgo de incendios forestales en el nivel más alto en muchas zonas

En Brandeburgo, el riesgo de incendios forestales ha aumentado aún más debido a las altas temperaturas y las lluvias bajas. Ahora, 9 de los 14 distritos están bajo el nivel de alerta 5 más alto, lo que indica un peligro muy alto, según el Ministerio Estatal de Medio Ambiente. El riesgo remains high in the districts of Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Uckermark, and Elbe-Elster. Currently, only the Prignitz district faces a moderate risk.

Durante el miércoles y los próximos días, las temperaturas seguirán siendo altas, con possibility of local showers and thunderstorms. El Servicio Meteorológico Alemán también ha pronosticado lluvia para partes de Brandeburgo el jueves.

Las temperaturas elevadas y las condiciones secas siguen alimentando el incendio forestal, lo que lo convierte en una amenaza formidable en Brandeburgo. A pesar de la previsión de lluvias locales y tormentas, el riesgo de brotes de incendios sigue siendo alto en distritos como Ostprignitz-Ruppin y Uckermark.

