Rickie Fowler: El golfista forma el "Fab Four" tras desbancar al "Big Three" del deporte

Rickie Fowler gana en Abu Dhabi y alcanza el número 4 mundial

Se une a Jordan Speith, Jason Day y Rory McIlroy en el nuevo 'Fab Four

Fowler sigue a la caza de su primer gran título

Spieth (2), Day (1), McIlroy (4) son todos ganadores de majors

"Rickie mola" es el grito alternativo del espectro más juvenil de la fraternidad golfística que ve la victoria de Rickie Fowler en el Tour Europeo de Abu Dhabi.

Las zapatillas altas de Fowler llevaron la moda del golf a una nueva era en Abu Dhabi

Sea cual sea el bando en el que te encuentres, no hay duda de que el joven estadounidense, el "flautista de Hamelin" de la generación Snapchat, movió la aguja con su ropa "nu-skool", provocando un tornado en la moda del mundo del golf.

En lugar de ser un bocazas sin pantalones, Fowler habla por hablar. Un juego de golf que le ha llevado al cuarto puesto mundial de su carrera y una espléndida colección de zancadas, algunas incluso con piernas elásticas.

Con Tiger Woods en declive y otros grandes nombres de su generación, como Phil Mickelson, a punto de cumplir los 45, el golf está desesperado por un nuevo escenario y nuevas estrellas.

El estelar 2015 de Jordan Spieth, junto con el ascenso de Rory McIlroy y el amanecer de Jason Day, llevó a muchos a sugerir que había un nuevo "Big Three" para igualar la legendaria rivalidad de Arnold Palmer, Jack Nicklaus y Gary Player en su día.

La historia estaba clara, pero Fowler se ha abierto camino a marchas forzadas. Antes incluso de que pudiera despegar, el "Big Three" se ha convertido en el "Fab Four". Como dijo el escritor de golf de The Guardian, Ewan Murray: "La aristocracia del golf se ha ampliado a un cuarteto".

"Los tres han jugado increíble", dijo Fowler a los periodistas tras su éxito en Abu Dhabi, reflexionando sobre los logros de Spieth, Day y McIlroy. "El objetivo final este año es ganar un major... entonces quizás pueda unirme a la tripulación".

Spieth, sin embargo, no está convencido de que haya una élite de tres o incluso cuatro hombres, diciendo que cualquiera de los cinco a 10 mejores jugadores del mundo puede dejar su huella. "Creo que todavía es demasiado pronto para hablar de esto", se le cita en The Guardian.

Estrellas del golf

El golf ha tenido otras rivalidades desde el eje Palmer, Nicklaus, Player, pero desde que comenzó la era Woods en 1997 ha habido pocos contendientes consistentes para su corona. David Duval, Vijay Singh, Ernie Els y Mickelson han tenido su momento, pero en su apogeo Tiger era intocable.

Ahora, sin embargo, justo cuando los informes sugerían que el golf estaba cayendo en popularidad y en número de jugadores, llega una nueva generación de golfistas "estrellas del rock".

Spieth (izquierda), Fowler y McIlroy (derecha) surfean una ola de éxito en el golf

Spieth, de 22 años, lidera el pelotón como número 1 del mundo tras conquistar dos majors consecutivos el año pasado y estar muy cerca de sumar tres seguidos antes de adjudicarse la FedEx Cup al final de la temporada. Puede que el tejano no sea exactamente un rock 'n roll, pero como modelo a seguir con un toque de factor X es ejemplar.

"Tiger, Phil y Rory han hecho más por el golf que yo, y quiero esforzarme por llegar a lo que ellos han hecho", declaró Spieth a la prensa en Abu Dhabi. "Quiero que mi nombre pase a la historia por tantas cosas como pueda. Ahí es donde está mi mente, ya que estoy menos satisfecho con lo que ha pasado y más hambriento de intentar mantenerlo."

A sus 28 años, Day es el abuelo del grupo, pero su irrupción en un Major en el PGA de EE.UU. del año pasado, en medio de una formidable racha de resultados, le ha aupado al número 2 del mundo.

Puede que le falte el mojo de los demás, pero Day lo compensa con una historia de fondo convincente: la pérdida de su padre cuando tenía 12 años, la bebida y los problemas en su adolescencia, la muerte de ocho familiares en el tifón Haiyan en Filipinas y una batalla continua contra el vértigo.

McIlroy, de 26 años, cuenta ya con cuatro majors en su palmarés, y el ex número 1 del mundo podría haber conseguido más de no haber sido por una lesión de fútbol que le privó de una parte del año pasado.

Cuando McIIroy se hizo con el título de la PGA estadounidense en 2014, semanas después de ganar el Open Británico en Hoylake, se unió a Woods, Nicklaus y al amateur Bobby Jones como los únicos jugadores del último siglo en ganar cuatro majors antes de cumplir los 26 años.

El norirlandés sólo necesita el Masters para completar el conjunto, un grand slam en su carrera con los cuatro grandes títulos. Sólo cinco jugadores han logrado esa hazaña: Gene Sarazen, Ben Hogan, Player, Nicklaus y Woods.

Puede que sea uno de los jugadores más bajos del circuito, pero McIlroy golpea la bola a kilómetros, lo que eleva el pulso del público, y además es abierto, honesto y los chicos le adoran.

"Me encanta su coraje. Tiene un poco de fanfarronería ahí, es un poco engreído pero no ofensivo", dijo Nicklaus a la prensa en 2014.

Aficionado a las motos de cross

Y luego está Fowler.

Conocido por sus atuendos naranjas los domingos en homenaje a su alma mater Oklahoma State, y una inclinación por las gorras de béisbol de gran tamaño, sería fácil descartar al chico de California como un tendedero primero, golfista después.

Pero Fowler, de 27 años, tiene una hazaña propia: en 2014 se unió a Nicklaus y Woods como los únicos jugadores que han terminado entre los cinco primeros en los cuatro majors modernos en una temporada.

Puede que aún no haya conseguido uno de los grandes premios, pero con la victoria en el Players Championship del año pasado -apodado el "quinto" major-, así como en el Open de Escocia y en el prestigioso Deutsche Bank Championship, el aficionado a las motos de cross con aspecto de Elvis ha demostrado que se puede ser cool y competitivo.

El hecho de que Fowler venciera a Spieth y Mcllroy en Abu Dhabi -además de al entonces quinto clasificado, Henrik Stenson- da más credibilidad a sus afirmaciones de "Fab Four".

Aun así, con Spieth, Day y McIlroy habiéndose intercambiado el primer puesto de la clasificación desde agosto de 2014 -y con cinco de los últimos seis majors entre ellos-, Fowler sabe que todavía tiene trabajo por hacer.

"Tengo la vista puesta en el número 1, ese sería el objetivo final, pero me enfrento a una competencia bastante dura", dijo Fowler a los periodistas en Abu Dhabi."

A grandes rasgos, la temporada de golf previa al Masters será un largo ensayo general.

Augusta, en abril, será el espectacular escenario en el que se mostrará el talento de los "Fab Four".

Queda por ver quién es capaz de girar y gritar con el mejor efecto. En el Masters no se corre.

