Richard Simmons rompe su silencio tras su reciente hospitalización

El ex gurú del fitness publicó un mensaje a sus fans en su página de Facebook

La salud de Simmons ha sido tema de titulares después de que se retirara de los reflectores en 2014

El ex gurú del fitness publicó un mensaje en su página de Facebook el miércoles por la mañana, asegurando a sus seguidores que se encuentra bien después de haber sido hospitalizado esta semana por problemas gastrointestinales.

"Hola a todos los que se han preocupado por mí y me han enviado sus buenos deseos. Nunca sabréis lo mucho que significa para mí", escribió Simmons. "¿No estáis hartos de oír y leer sobre mí? LOL Bueno, a estas alturas ya sabéis que no estoy 'desaparecida', sólo un poco indispuesta. Estoy segura de que me sentiré bien y volveré a casa en un par de días".

La salud y el bienestar de Simmons han desatado especulaciones desde que se retiró de los focos en 2014.

El mes pasado, la policía de Los Ángeles hizo una visita a la casa de Simmons para investigar una denuncia de que estaba siendo retenido contra su voluntad. Las autoridades no encontraron nada sospechoso y dijeron que Simmons estaba bien.

El podcast "Missing Richard Simmons", creado por Dan Taberski, un hombre que afirma ser un antiguo amigo y cliente de Simmons, también renovó el interés por el bienestar de Simmons.

"Todos pensamos que siempre deberíamos ser capaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos y a veces es más grande de lo que somos", escribió Simmons en su post. "He tendido la mano y espero que vosotros también lo hagáis. Estoy seguro de que hay gente en tu vida que te quiere y se preocupa por ti y que haría cualquier cosa para ayudarte con los retos a los que te enfrentas. El mero hecho de saber que os preocupáis ya me ha hecho sentir mejor. Espero volver a verte pronto".

Simmons publicó una foto de sí mismo de 2014, junto con el mensaje.

