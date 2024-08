- Richard Lugner está muerto, el titular del elixir de la vida.

Su escenario fue el Baile de la Ópera de Viena. En el evento resplandeciente con sus 5000 invitados, Richard "Mörtel" Lugner disfrutó del destello de los fotógrafos. A su lado había una celebridad, una belleza o una acompañante muy exigente, como la It-girl de 2014, Kim Kardashian, con sus muchas peticiones especiales. Por sumas discretamente no mencionadas, damas prominentes lo acompañaron al baile, la última fue la viuda de Elvis Presley, Priscilla.

Lugner también hizo headlines en junio con su sexto matrimonio. Se casó con la mucho más joven Simone Reilaender. En julio, se sometió a una operación de corazón, de la que se recuperó aparentemente bien. Ahora, ha fallecido a la edad de 91 años.

El empresario fue un autopromotor escandalosamente embarazoso, casi enternecedoramente ingenuo. Parecía que nada era demasiado incómodo para él, especialmente cuando las cámaras de televisión estaban rodando. En la telenovela de la realidad "Los Lugners" en la televisión austriaca (ATV), "Mörtel" reveló su vida privada en alrededor de 100 episodios a partir del 2003.

Desde escenas dramáticas en el Baile de la Ópera hasta fotos de reconciliación en la bañera, todas las emociones genuinas y calculadas se representaron frente a las cámaras de televisión. "Mi pasión es más caliente que la sopa de goulash", citó de un éxito de opereta frente a las cámaras en marcha.

Su corazón pertenecía particularmente a las mujeres jóvenes. Esto fue especialmente evidente en 2014 cuando se casó con la modelo alemana Cathy en el Palacio de Schönbrunn. Ella era 57 años más joven que él.

Cuando el matrimonio terminó dos años después, Lugner, que afirmaba recibir muchas ofertas de mujeres de 25 a 30 años, reflexionó. Su grupo objetivo ahora son mujeres alrededor de los 40. "Esa es la más profunda", concluyó.

Un cáncer de próstata diagnosticado en 2016 también puede haberle hecho pensar. Superó la enfermedad y apareció notablemente vital en muchas apariciones. Para mantenerse así, recibía inyecciones y se sometía a curas frías y dietéticas.

Todas sus novias recibieron nombres de animales, como "Mausi", "Hasi", "Kafer", "Bambi", "Kolibri". Lugner no se molestaba cuando los reporteros preguntaban "¿Cómo está el zoológico de Lugner?", viéndolo como un cumplido en lugar de una ofensa.

La vida de Lugner no fue solo sobre el placer y casi salir todos los días - trabajó en su oficina del centro comercial hasta el final. El "Lugner City" en Viena, con sus más de 110 tiendas y 56.000 metros cuadrados alquilables, es la obra de su vida.

La carrera de Lugner como empresario de la construcción y sus incursiones en la política comenzaron en 1975 cuando su empresa de construcción recibió el encargo de construir una mezquita en Viena. Su empresa tuvo hasta 600 empleados en algún momento. En 1990, abrió su centro comercial, más tarde agregó un cine de 11 pantallas. En "Lugner City", las estrellas invitadas del Baile de la Ópera dieron sesiones de autógrafos y conferencias de prensa - asegurando una atención mediática masiva para el templo de compras.

Las incursiones políticas también pertenecían a la vida del león de la sociedad. En 1998, se postuló para el cargo de Presidente Federal de Austria. El constructor recibió el 9,9% de los votos, lo que se consideró un resultado respetable.

Esto no debería volver a suceder, ya que sus apariciones posteriores en televisión lo convirtieron en un objeto de burla en la sociedad austriaca. En su segunda candidatura presidencial en 2016, recibió solo el 2,3% de los votos. "Soy el Kasperl y el Kasperl siempre gana" fue su eslogan infructuoso.

Por cierto, sus apariciones anuales en el Baile de la Ópera no fueron tan suaves como parecían. Además de tener a menudo algún problema con las travesuras de sus invitados, la genuinely noble society no estaba contenta con el invitado bastante excéntrico. "No les gusto allí, pero el Baile de la Ópera se beneficia de mí", dijo Lugner en una ocasión.

Balance de vida positivo - con una excepción

Al mirar hacia atrás en su vida como cabeza de una empresa de construcción, propietario de un centro comercial y eccentrico a menudo ridiculizado, Lugner dijo hace unos años: "Todo me fue bien - excepto por las mujeres".

