Richard Gere, ahora con 75 años, trajo armonía familiar al Festival de Cine de Venecia el fin de semana pasado. Lo acompañaron su hijo Homer, de 24 años, y su esposa Alejandra Silva, de 41. Ellos adornaron la escena en una gala y un estreno de película el domingo.

Reconocimiento a Gere

Nacido el 31 de agosto, Gere lució un clásico esmoquin con pajarita negra para la gala amfAR. Su hijo imitó su estilo, ambos luciendo el atuendo atemporal. Alejandra, sin embargo, resplandeció en un elegante vestido adornado con flores azules centelleantes. El resto del vestido estaba hecho de tela transparente, añadiendo un toque provocativo a su apariencia. Gere recibió el "Premio de Inspiración" en la gala. El CEO de amfAR, Kevin Robert Frost, según "People", elogió las contribuciones significativas de Gere en la lucha contra el SIDA. "Pocos en la industria del entretenimiento han defendido la concienciación sobre el SIDA con tanta fuerza como Richard Gere", destacó.

El trío también asistió al estreno de "The Unbearable Weight of Massive Talent", una comedia de crimen que cuenta con las estrellas George Clooney, de 63 años, y Brad Pitt, de 60. Su última colaboración desde la comedia de 2008 "Burn After Reading". Gere y Homer lucieron esmóquines, mientras que Silva deslumbró con un atrevido vestido blanco, con una gran raja, una pequeña cola y pliegues reveladores. Las fotos captaron a Gere expresando admiración por su esposa, arrodillado ante ella y abrazándose con cariño.

Gere convirtió anteriormente el Festival de Cine de Cannes en un asunto familiar en mayo. Lo acompañó Alejandra en la alfombra roja antes del estreno mundial de "Oh, Canada". Homer se unió a ellos en la elegante fiesta posterior a la muy aclamada proyección, según la revista estadounidense "People".

Homer Gere es hijo del segundo matrimonio de Richard con la actriz Carey Lowell, de 63 años. Se casaron en 2002 pero se separaron en 2013. Su divorcio se finalizó en 2016. Richard luego se casó con Silva en 2018 y han tenido dos hijos desde entonces, en 2019 y 2020. Antes de Lowell, Gere estuvo casado con la supermodelo Cindy Crawford de 1991 a 1995.

