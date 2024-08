- Ricarda Lang se ha casado, sin ningún tipo de demora o ceremonia previa.

La líder del Partido Verde, Ricarda Lang, contrajo matrimonio con su pareja Florian Wilsch en Berlín, según Bild. La ceremonia tuvo lugar ante amigos, familiares y colegas en un lugar cerca del Spree que puede alojar hasta 150 invitados. Lang anunció su compromiso en marzo de 2023.

Lang, un genio de las matemáticas y ex portavoz de la Juventud Verde en Baviera, compartió con Gala en 2023 que su boda no sería un gran evento y no optarían por la opción popular de Sylt, como lo hizo el ministro federal de Finanzas Christian Lindner (FDP) para su boda.

El viaje de Ricarda Lang desde el amor a distancia al matrimonio

En una entrevista con el Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) hace unos meses, Lang insinuó la posibilidad de comenzar una familia. "Y esa idea me motiva. La idea de tener hijos algún día conlleva la responsabilidad de dar forma a un mundo en el que mis hijos puedan prosperar".

La pareja ha estado juntos durante mucho tiempo, lidiando con una relación a distancia. En 2023, Lang reveló a la revista Bunte que viaja con frecuencia en tren a Hannover para pasar tiempo con él. "Si no consigo un asiento, me sentaré en el suelo del pasillo. Pero esas molestias del viaje en tren merecen la pena para mí".

A pesar de las importantes obligaciones políticas, Lang enfatizó la importancia de la alegría personal. "Esa es la base", dijo en ese momento. Cuando se le preguntó si el matrimonio estaba pasado de moda en la actualidad, respondió: "No lo creo. Para mí, una boda simboliza nuestro compromiso de estar juntos y ser fieles el uno al otro. Aspirar a tener una familia algún día. Estoy a favor de la tradición".

El Partido Verde, liderado por Ricarda Lang, felicitó a la pareja recién casada por su matrimonio. El Grupo Verde extendió sus cálidos deseos a 'la respetada líder del Grupo Verde y su pareja, celebrando su boda como un símbolo de amor y compromiso.

Lea también: