RFK Jr. detiene su campaña presidencial.

"En el fondo, ya no creo tener posibilidades de ganar a través de las elecciones, dada esta continua supresión y manipulación de los medios por parte de quienes están en el poder. No puedo, con justicia, seguir haciendo trabajar a mi personal y a mis seguidores horas interminables, ni esperar más apoyo financiero si no puedo garantizar una ruta genuina hacia la Casa Blanca", expresó.

En un documento legal presentado en Pensilvania, el candidato anunció la retirada del recurso legal para obtener acceso a las urnas en el estado, "como consecuencia del apoyo de hoy".

Según el documento, "Robert F. Kennedy Jr. y Nicole Shanahan, como candidatos de 'Nosotros, el Pueblo' a la Presidencia y Vicepresidencia de los Estados Unidos, retiran su oposición a la petición de Alexander Reber y Janneken Smucker, en vista del apoyo de hoy a Donald Trump para la Presidencia de los Estados Unidos".

Paul Rossi, el abogado responsable del documento, reveló a CNN que había habido un malentendido y que lo estaban corrigiendo mediante la presentación de un documento revisado.

"Estamos presentando un aviso revisado en Pensilvania", confirmó Rossi.

En un comunicado, Stefanie Spear, portavoz de la campaña de Kennedy, aclaró que Kennedy no había respaldado a Trump.

"El señor Kennedy no ha respaldado al presidente Trump. El documento fue preparado por un abogado sin el conocimiento o revisión de Kennedy", compartió Spear.

El asesor de la campaña de Kennedy, Del Bigtree, admitió su desconocimiento de la situación, comentando "Me sorprende ver esto".

Trump tiene previsto celebrar un mitin en Arizona el viernes, con insinuaciones sobre la presencia de un "invitado especial".

Esta historia está en desarrollo y habrá actualizaciones.

