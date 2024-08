- Revisiones de las estrategias para el Museo Estatal de Maguncia que abarca el área de Steinhalle.

Se han establecido planes para garantizar el futuro del Museo Estatal de Maguncia. Estos incluyen la organización de más exposiciones especiales, la promoción del museo en la ciudad y hacerlo más acogedor para las escuelas y jardines de infantes, según revelaron el Ministro del Interior Michael Ebling (SPD) y la Directora del Museo Birgit Heide.

La Steinhalle, un antiguo salón de equitación barroco, contribuirá significativamente a esta transformación. Anteriormente utilizado como sala plenaria para el parlamento del estado de Renania-Palatinado durante las renovaciones de 2016 a principios de 2021, y más tarde por el consejo municipal de Maguncia, la capacidad de asientos ha sido ampliada. Pronto, el salón se dedicará completamente al museo una vez más.

A largo plazo, una partición en la Steinhalle está prevista para desaparecer, lo que permitirá apreciar el salón en su tamaño completo y servir como un gran escenario para exposiciones de la época romana. La icónica columna de Júpiter de 2000 años de Maguncia, la más antigua de su tipo al norte de los Alpes, ocupará el lugar central.

La Steinhalle está programada para alojar una nueva exposición titulada "Patrimonio y vida judía en Renania-Palatinado" el próximo año. A partir de 2026, se planea un nuevo área de exposición llamada "Maguncia Compact" en el Marstall adjunto, que, según la Directora del Museo Heide, mostrará selecciones destacadas de la colección del museo de manera concisa, incluso para visitantes con poco tiempo.

Además, la exposición permanente está prevista para ser revisada, integrando más formatos digitales y un mayor uso de inteligencia artificial, gafas VR o realidad aumentada para mejorar la experiencia del museo. Por ejemplo, se planea una "mejora virtual" de la columna de Júpiter en colaboración con la Universidad de Maguncia.

El patio del museo está previsto para mejoras, como el retiro de una estantería pesada llena de reliquias antiguas, y la fachada exterior del museo está previsto que llame más la atención, possibly through the use of large banners. Una instalación de luz similar a un calendario de adv

