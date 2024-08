- Revisado el enfoque: Nagelsmann elige nuevos objetivos

Las lágrimas han desaparecido. Cuando Julian Nagelsmann revele su primera plantilla 55 días después de la eliminación de Alemania en la Eurocopa (EM) ante España, en ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, se esperará que el seleccionador muestre sus habilidades como estratega y motivador.

Para los primeros desafíos contra Hungría el 7 de septiembre en Düsseldorf y contra los Países Bajos el 10 de septiembre en Ámsterdam, Nagelsmann también necesitará demostrar sus cualidades visionarias. Familiares ausencias en la lista del jueves (10:00 AM) señalarán el fin de la era de los campeones del Mundial de 2014 de Alemania.

¿Cómo manejará Nagelsmann las retiradas de Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Thomas Müller y Toni Kroos?

Nagelsmann ya había predicho un período de transición después de la Eurocopa, aunque breve. Durante el torneo, no hubo discusiones sobre una "plantilla joven". Con una edad promedio de menos de 30 años, esto no es una exageración. La partida de Kroos ya era un hecho, mientras que las decisiones de Neuer y Müller eran probablemente anticipadas por Nagelsmann. La retirada de Gündogan, sin embargo, no se esperaba. En esencia, Nagelsmann está preparado y busca revitalizar al equipo para América 2026.

Sin embargo, no es necesario un cambio completo. "Tenemos un gran grupo de jugadores de 26, 27, 28 años que aún pueden participar en el Mundial", dijo el seleccionador nacional. El deseo de lograr rápidamente el sueño de una Copa Mundial de oro está presente. "También estoy ansioso por atacar de nuevo", dijo el de 37 años.

¿Estará Joshua Kimmich destinado a asumir el papel de capitán?

Un líder es algo que el profesional de Bayern siempre ha deseado. Esta es su afirmación y su autoconcepto. Sin embargo, los fracasos de 2018 a 2022 también estuvieron conectados a su nombre. Ahora, Kimmich tiene una excelente oportunidad de reparar esta imagen como sucesor de Gündogan con la banda negra-roja-oro.

Con 91 internacionalidades, tiene el mayor número entre los actuales jugadores nacionales, seguido por Antonio Rüdiger (74) y Leroy Sané (65), ninguno de los cuales son capitanes tradicionales. Kimmich podría unirse pronto al club de los 100 la próxima verano.

Aún no está confirmado, pero Nagelsmann probablemente le confiará la responsabilidad. Si esto va acompañado de un regreso al mediocampo defensivo, como en Bayern, remains to be seen.

¿Cuáles son las implicaciones de la retirada de Neuer como indiscutible número uno?

El capítulo final en la legendaria carrera de Bayern como portero en la camiseta alemana después de la victoria en el Mundial, 124 partidos en total y varios récords de portero, marca un punto de inflexión. Sin embargo, no se teme una brecha deportiva significativa para el Mundial de 2026 y la Eurocopa de 2028. Marc-André ter Stegen (32) ha estado esperando este momento durante años. En la Eurocopa, probablemente sabía que la oportunidad estaba allí, y como suplente de Neuer, permaneció en silencio. Ha jugado 40 partidos internacionales y es capitán y líder en el FC Barcelona. Nagelsmann no necesita preocuparse por eso.

Detrás de ter Stegen, hay tres candidatos mayores listos en Oliver Baumann (34), Bernd Leno (32) y Kevin Trapp (34). Sin embargo, Alexander Nübel (27) del VfB Stuttgart debería convertirse en el primer desafiante, quien recently was dropped from the squad before the EM but is now likely to be the man for this position in the future.

¿Qué nuevas caras planea Nagelsmann?

Angelo Stiller (23) podría haber hecho el fuerte equipo de Stuttgart para las Euros. Ahora, es el primer candidato a debutante. Junto con Aleksandar Pavlovic (20), quien se perdió las Euros debido a otra inflamación de amígdalas y es esencialmente un novato, forman un dúo central que podría proporcionar cobertura para los jugadores establecidos Jamal Musiala (21) y Florian Wirtz (21) en el futuro.

Dos otros candidatos son el jugador de Mainz Brajan Gruda (20), quien se trasladó a Brighton, y el jugador de Borussia Mönchengladbach Rocco Reitz (22), quien fue permitido participar como jugador suplementario en el campamento de entrenamiento de la Eurocopa.

¿Qué nombres aún están bajo consideración?

Serge Gnabry (29) podría ser un notable regreso. Después de perderse las Euros debido a numerosas lesiones la temporada pasada, el jugador de Múnich está impresionando al comienzo de esta temporada. Si esto es suficiente para una nominación, remains to be seen. Otro posible regreso es Malick Thiaw (23) del AC Milan, quien debutó como seleccionador nacional bajo Hansi Flick en el verano de 2023 pero luego perdió el ritmo.

¿De qué tratan los partidos de la Liga de las Naciones?

Alemania y la Liga de las Naciones no exactly han disfrutado de una relación armoniosa a primera o segunda vista. El descenso de 2018 solo se evitó gracias a un nuevo formato, hubo una goleada de 0-6 en España en 2020 y, en 2022, el desastre posterior del Mundial en Qatar se insinuó contra Hungría (0-1) y Inglaterra (3-3). El equipo alemán nunca ha jugado por el título.

Esta ocasión tiene mayor relevancia. Los equipos de Hungría el 19 de noviembre, Países Bajos el 14 de octubre y Bosnia-Herzegovina el 16 de noviembre, a pesar de ser desafiantes, pueden superarse. La estructura del torneo ha sido rehecha una vez más. Si los equipos salen victoriosos o aseguran posiciones de subcampeón en sus grupos, avanzan a los playoffs en marzo, con la mira puesta en un puesto en la final de junio. Por otro lado, como terceros lugares, enfrentan a un equipo de Liga B en marzo. Solo el equipo que quede último enfrenta la relegation esta vez.

¿De qué manera este torneo se relaciona con la Copa Mundial de 2026?

Queda claro que la Liga de Naciones no es solo sobre la gloria de la Copa Mundial. Sin embargo, sí allana el camino. Si Alemania queda en primer o segundo lugar, ingresa a un grupo de cuatro equipos clasificatorios, cuyos detalles se decidirán más tarde este año. La fase eliminatoria comienza en septiembre de 2025, con solo seis partidos. En cambio, como últimos de grupo, comienzan en marzo.

Nagelsmann deberá manejar las retiradas de varios jugadores clave del equipo ganador de la Copa Mundial de 2014, incluyendo a Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Thomas Müller y Toni Kroos, mientras prepara el equipo alemán para la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Hungría y Países Bajos brindan una oportunidad a Nagelsmann para evaluar el potencial de nuevos jugadores, como Angelo Stiller y Brajan Gruda, quienes podrían ser clave para el éxito futuro de Alemania en Estados Unidos 2026.

Lea también: