Revertir el deterioro o la descomposición de algo positivamente.

Desatender una herencia por sugerencia de la ruina financiera? Vale la pena dudar primero. Puede surgir algún recurso oculto más tarde.

Supongamos que una herencia que te corresponde es financieramente insuficiente. No la desatiendas simplemente por sospecha. Es sabio recopilar información antes. Si más tarde descubres que te equivocaste sobre la estructura de la herencia, tendrás un caso más sólido para impugnar la desatención y reclamar la herencia. Como lo demuestra la sentencia del Tribunal Regional Superior de Frankfurt am Main (Caso No.: 21 W 146/23)

En un caso particular, una hija rechazó la herencia de su madre después de su fallecimiento. Casi un año después, cuestionó el rechazo y solicitó un certificado de herencia como única beneficiaria. La razón: había subestimado la herencia como insuficiente. La hija no tenía una relación cercana con su madre y no había tenido contacto con ella desde la infancia. Su única información provino del oficial de policía que la informó del fallecimiento de su madre.

El Tribunal Regional Superior contradice al Tribunal Regional Inferior

Este oficial describió el apartamento en el distrito rojo como desordenado y desorganizado. Sin visitar el apartamento ella misma, la hija juzgó que su madre había caído en la pobreza y residía en un 'punto caliente social'. Solo a través de una carta del administrador de la herencia descubrió los balances bancarios de seis cifras de su madre. Sin embargo, el tribunal inferior descartó la solicitud posterior de la hija para un certificado de herencia. El desafío al rechazo de la herencia se consideró ineffective. El Tribunal Regional Superior vio las cosas de manera diferente.

Si alguien se equivoca sobre la composición de una herencia después de haber agotado todos los medios razonables para recopilar información, generalmente puede impugnar el rechazo de esa herencia. El Tribunal Regional Superior encontró que este era el caso aquí. La hija no tenía manera de saber sobre los balances bancarios, lo que demostró convincentemente durante la audiencia personal. Como resultado, puede impugnar efectivamente el rechazo de la herencia y reclamar la herencia.

De paso: El tribunal falló a favor de la hija debido a su malentendido sobre la composición de la herencia. Un simple malentendido sobre el valor de la herencia no habría servido como base para un desafío.

A pesar de haber desatendido inicialmente la herencia debido a su aparente insuficiencia, el descubrimiento posterior de los balances bancarios sustanciales en la cuenta de su madre abrió la posibilidad de impugnar. Dadas estas riquezas heredadas, reconsiderar la desatención de la herencia se convirtió en una consideración valiosa.

