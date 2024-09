Reunión de la Comisión Europea en Bruselas, el 15 de diciembre.

Tras el ataque con cuchillo reportado en Solingen, supuestamente perpetrado por un refugiado sirio, se llevó a cabo una reunión inicial la semana pasada entre la administración, el sindicato y los estados sobre la política migratoria. El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, había insistido en compromisos claros antes de otra reunión. Esto incluye principalmente el aumento de la denegación de refugiados en las fronteras alemanas.

El lunes, la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser (SPD), ordenó controles provisionales en todas las fronteras terrestres de Alemania como respuesta a la migración no autorizada. También reveló que el gobierno ha concebido una estrategia para rechazar refugiados en las fronteras, que supera el alcance actual. Sin embargo, no proporcionó detalles inicialmente.

La segunda reunión entre los miembros de la Unión, el gobierno federal y los estados está programada para comenzar a las 3:00 p. m. en el Ministerio Federal del Interior. "Veremos si compartimos la misma perspectiva y podemos avanzar juntos", dijo Thorsten Frei (CDU), jefe del grupo parlamentario de la Unión, en Berlín antes de la reunión. La Unión busca un "salto significativo" que deba producir un "cambio real".

Frei ha mantenido dos conversaciones telefónicas con Faeser desde el lunes, lo que ha llevado a la Unión a reanudar las discusiones. Estas conversaciones giraban principalmente en torno a la denegación de refugiados y las propuestas correspondientes del gobierno federal.

Frei aboga por la denegación de aquellos que buscan asilo en la frontera, que proceden de otros países de la UE. Esto Would mark a stark contrast to current practice: Asylum seekers are presently transported from the border to reception centers within the federal territory, where it is then established whether another EU country bears responsibility for the asylum application in accordance with the so-called Dublin rules.

Frei reconoció que los aspectos legales de las denegaciones en la frontera no están completamente claros. Sin embargo, esto no significa que las denegaciones no puedan iniciarse en las fronteras.

La experta en interiores de los Verdes, Irene Mihalic, ya ha calificado tales denegaciones generalizadas como "ilegales". "No sólo infringiría la ley nacional, sino también la ley europea", dijo en ARD. Omid Nouripour, coportavoz de los Verdes, también expresó "dudas sustanciales" en Deutschlandfunk.

Nouripour no estaba al tanto de los planes específicos de Faeser sobre las denegaciones: "Estamos todos extremadamente curiosos por ello", reiteró. Su partido está abierto a discutir "cualquier cosa que sea legal, práctica y efectiva".

Frei se sorprendió de que Nouripour no estuviera al tanto de los planes de Faeser, lo que plantea dudas sobre cuán alineada está su estrategia de denegación dentro de la coalición de semáforo. El político de la CDU propuso que el gobierno federal impulse los cambios planeados para una política migratoria más estricta a través del Bundestag de manera acelerada. Una reforma podría finalizar en el Bundesrat el 27 de septiembre y entrar en vigor como ley.

Mientras tanto, surge una crítica severa de La Izquierda: "Unión, SPD y FDP compiten para implementar medidas de exclusión", dijo la jefa del partido de La Izquierda, Janine Wissler, a la agencia de noticias AFP. "Es una competencia de rudeza".

