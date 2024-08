- Reunión de celebración en Alpe d'Huez: El equipo alemán conmemora el Triunfo del Tour

Un día magnífico de verano terminó con una fiesta inesperada tras una victoria emocionante por solo cuatro segundos, que Ronny Lauke encontró convenientemente. Encaramado en el famoso resort de esquí de Alpe d'Huez, la mayoría de los hoteles estaban cerrados, pero uno logró abrir su bar para el equipo alemán de ciclismo Canyon-Sram. La celebración del triunfo sorpresivo de Katarzyna Niewiadoma en el Tour de France Femmes duró hasta las 2 a.m.

"Esto fue un nivel completamente nuevo de adrenalina", le dijo Lauke a dpa. Con solo cuatro segundos de ventaja, Niewiadoma se llevó el título más prestigioso del año, superando a la defensora del título neerlandesa Demi Vollering, quien había atacado a Niewiadoma al principio con la intención de cerrar la brecha de 1:15 minutos. "Fue como un paseo en montaña rusa en la carretera. Estuvimos al borde durante dos horas. Según mi memoria, fue la carrera de ciclismo más emocionante que he vivido", compartió Lauke.

En el coche con Erik Zabel

Niewiadoma terminó cuarta en Alpe d'Huez, pero resultó ser la verdadera vencedora. "Al final, son solo cuatro segundos para nosotros. Eso es simplemente increíble. No se me ocurre otra palabra para describirlo", exclamó Lauke. Su mejor corredora fue recompensada por un esfuerzo increíble. "El último kilómetro fue una locura, tan brutal. No tengo palabras para describir cómo me sentí al cruzar la línea de meta", recordó Niewiadoma.

Lauke ha estado liderando el equipo con sede en Leipzig, Canyon-Sram, durante casi nueve años. En su rol como CEO, ha dado un paso atrás del liderazgo deportivo. Con solo dos vehículos por equipo permitidos en el Tour, el natives de Brandeburgo estuvo presente y compartió un viaje con Erik Zabel, quien representa al patrocinador del equipo.

Los patrocinadores renuevan los acuerdos

El equipo del Lauke de 47 años no es uno de los más ricos en ciclismo femenino. Antes del Tour, estaban clasificados del sexto al octavo en términos financieros. Sin embargo, los patrocinadores principales ya habían acordado continuar su colaboración, junto con un aumento del presupuesto. Aunque Canyon-Sram aún no está en la cima financieramente, ahora ha ingresado al exclusivo club de las cuatro mejores equipos.

Cuando Lauke se unió por primera vez al ciclismo femenino, equipos como SD Worx, donde corre Vollering, atraían a los mejores talentos con salarios generosos. Lauke ha logrado romper esta tendencia y fichar a una de las mejores corredoras en Niewiadoma. "Aún así, tenemos que ser innovadores en el desarrollo de talentos", admitió Lauke.

El Tour de France Femmes está gaining momentum. Con Ricarda Bauernfeind (24) y Antonia Niedermaier (21), Lauke tiene dos prometedoras talentos alemanes bajo contrato para carreras por etapas. En el futuro, podrían tener la oportunidad de luchar por el título del Tour. Bauernfeind no pudo participar debido a una lesión en la rodilla, mientras que Niedermaier recibió un merecido descanso debido a su intensa agenda de carreras. "Queremos cultivar su talento y esperamos disfrutar de su éxito durante muchos años", compartió Lauke.

El desarrollo del Tour, que se celebra en este formato por tercera vez y de forma independiente de la carrera masculina por primera vez, también es alentador. "Por supuesto, la gran pregunta era si el ciclismo femenino aún podría atraer a una audiencia después de los Campeonatos Europeos, el Tour de France y los Juegos Olímpicos", reflexionó Lauke.

