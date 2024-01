Retratos íntimos de una década de la fiesta más caliente de Hollywood

"En cierto modo, he estado entrenando toda mi vida y mi carrera para poder hacer algo así", dijo Seliger a la CNN en una conversación telefónica previa a la presentación de "Vanity Fair: Oscar Night Sessions", su nuevo libro de fotografías. "Es, sin duda, la experiencia más desafiante... utilizar todas y cada una de las habilidades que he aprendido no sólo como fotógrafo, sino también como director", añade el fotógrafo.

Creados con su escenógrafo, Thomas Thurnauer, y tras conversaciones con la editora de "Vanity Fair" Radhika Jones, los espacios del estudio de Seliger suelen contener sutiles guiños a películas ganadoras del Oscar, que no son "demasiado derivados", dijo Seliger.

Esta visión cinematográfica -y su actitud tranquila y despreocupada- ha dado lugar a muchas tomas icónicas: Lady Gaga disfrutando de su triunfo en los Oscar de 2019, un Timothée Chalamet vestido de esmoquin blanco compartiendo un momento con el director Luca Guadagnino y Michelle Yeoh (en la foto de arriba) engalanada con diamantes y con un aspecto majestuoso mientras contemplaba su innovadora victoria como Mejor Actriz el pasado mes de marzo son solo tres de los 200 retratos que aparecen en el libro.

Fotos icónicas del estudio pop-up en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair

El libro comienza con una foto de 2014 en la que Lupita Nyong'o, ganadora por primera vez de un Oscar, esboza una sonrisa mientras contempla su estatuilla dorada, sostenida cautelosamente con ambas manos. "Ni siquiera tuve que decir nada", recuerda Seliger. Creo que estaba en un momento de absoluto shock y de alegría interior...". No podías evitar querer celebrarlo con ella".

El fotógrafo, afincado en Nueva York, dice que se basa en la intuición para captar esos momentos mágicos, y explica que los estados de ánimo de sus sujetos, como es comprensible, van desde "soñadores y efervescentes" hasta el asombro más absoluto. "Siempre estoy muy presente", explica Seliger, "porque sólo los tenemos para unas 10 o 20 tomas. Es una experiencia muy espontánea, en el momento".

(Su equipo, por su parte, se asegura de que haya mesas auxiliares a mano para colocar rápidamente los trofeos. "A algunas personas se les dan mejor los Oscar que a otras", señala el fotógrafo).

Crear escenas y salirse del guión

Seliger observa constantemente los gestos de sus sujetos para crear una narrativa y provocar una pose expresiva: por ejemplo, su retrato de 2022 de Jeff Goldblum, con las gafas en una mano y el dedo en la otra, como si estuviera regañando al fotógrafo.

"Le dije: 'Jeff, eres un increíble director italiano de los 70 y estás teniendo una conversación muy, muy sincera con tu actriz principal porque no está dando en el clavo'", cuenta Seliger, que ya había trabajado con Goldblum, así como con muchos otros de sus protagonistas de la noche de los Oscar, gracias a su larga e ilustre carrera fotografiando campañas publicitarias y sesiones de fotos editoriales (como la foto de Jennifer Aniston de 1995 que lanzó mil millones de cortes de pelo, por poner un ejemplo). "Hacía todos esos gestos y hablaba un poco de italiano. Rodamos durante 30 segundos literalmente y lo conseguimos", dijo Seliger sobre la foto final.

A lo largo de la noche, el equipo de Seliger se dedica a atender a los invitados y a hacerles pasar lo más eficientemente posible. (Hay una sala de espera adyacente al estudio que hace las veces de bar clandestino abastecido con Don Julio).

Aquí, Jeff Goldblum juega ante la cámara. Un retrato del actor Rami Malek que ha merecido la pena esperar.

Pero a veces las estrellas no están alineadas, en más de un sentido. En 2022, Zendaya y Zoë Kravitz, a quienes Seliger conoce desde que fotografió a papá Lenny a mediados de los 90, estaban entre los que esperaban pacientemente en la cola mientras el ganador del Oscar 2019 Rami Malek se sentaba para su sesión, recuerda Seliger.

"Rami estaba fijo en esta foto... y estaba realmente entusiasmado. Tenía ese zumbido perfecto de los Oscar y quería hacer algo creativo", dijo Seliger, que estaba anticipando que Zendaya y Kravitz entrarían a continuación. "Pensé que iban a estar bien (esperando) pero ambas se separaron. Pero conseguimos la foto de Rami, que estuvo bien". Esa foto de un Malek humeante entró en el libro, así como una instantánea anterior de Kravitz lanzando una mirada de reojo juguetona.

Cada llegada, ya sea de un invitado o de más, presenta una nueva oportunidad. En 2018, una reunión que se expandió espontáneamente dio como resultado un retrato icónico de 17 luminarias culturales y de Hollywood negras, entre ellas Ava DuVernay, Angela Bassett, Donald Glover, Rashida Jones y Shonda Rhimes. Cogidos de la mano, o apoyados en el hombro de otro, permanecían en comunidad y apoyándose unos a otros, con la bolsa "Nevertheless She Persisted" de Gabrielle Union -en referencia a los intentos de los republicanos de silenciar a la senadora Elizabeth Warren cuando se opuso al nombramiento de Jeff Sessions como fiscal general en 2017- colocada con precisión al frente de la foto de grupo.

"Estoy dando indicaciones a todo el mundo y señalándoles... Estoy resolviendo los detalles paso a paso'", explicó Seliger. "Puede que sólo consigas uno o dos fotogramas, pero eso es realmente todo lo que intentamos conseguir. Luego, ese nivel de perfección ocurre más o menos por casualidad".

En cambio, la toma de Seliger de 2022 de tres miembros del reparto de "Euphoria " en plena conversación -Maude Apatow gesticulando excitada y el difunto Angus Cloud sonriendo a una traviesa Barbie Ferreira- no necesitó mucha dirección. "Había una calidad natural cuando se sentaban. Obviamente, crearon un vínculo muy fuerte y una amistad. Simplemente les dejé seguir y les hice fotos sin que se lo pensaran demasiado", explica Seliger, antes de compartir sus recuerdos de Cloud. "Era un tipo maravilloso. Había trabajado con él en un par de proyectos, y (su muerte) fue dura, sin duda".

Los retratos de Seliger también transmiten la intensidad que a menudo se aprecia entre las parejas de poder de Hollywood, desde John Legend y Chrissy Teigen hasta Sarah Paulson y Holland Taylor. "Intento encontrar un momento en off en el que se trate más de su relación", dice Seliger. "Lo reduzco a un momento espontáneo, un momento entre ellos o un momento en el que uno de ellos está comprometido y el otro es más interno", explicó.

(Aunque para una sesión con Melissa McCarthy y Ben Falcone, en la que ambos aparecen mirando furiosamente a la cámara, Seliger se inspiró en sus chándales Adidas y vasos de whisky a juego ). "Venid hacia mí como si estuvierais dispuestos a tirarme vuestra bebida porque no soy más que un fotógrafo molesto en una fiesta", recuerda que les dijo Seliger, riendo).

"La única persona que me dio un 'no' rotundo fue Anthony Hopkins", dijo Seliger, quien afirmó que aceptó de buen grado las indicaciones del dos veces ganador del Oscar. "Me dijo: 'Sólo quiero que me fotografíen así'. Yo le dije: 'Serenidad, por supuesto. Estoy encantado de tenerte aquí'".

