Retratos arriesgados y secretos de Hollywood del fotógrafo Marc Hom

El danés Marc Hom es uno de los fotógrafos de famosos más importantes del mundo de la moda.

Ha retratado a celebridades como Anne Hathaway, Johnny Depp, Cher, Alicia Vikander y Justin Timberlake.

Durante los últimos 25 años, sus objetivos han sido algunos de los nombres más importantes de las artes y la cultura, desde actrices y atletas hasta modelos y monarcas. Pero no los llama famosos.

"Odio la palabra 'famoso'", dice. "La palabra es tan negativa y está tan cargada. Prefiero 'personalidades del mundo'".

Su libro más reciente, "Profiles" (teNeues), está dedicado a aquellas personalidades que han dejado una huella duradera en su carrera y han dado el salto de niñera a amiga y colaboradora, entre ellas Anne Hathaway, Alicia Vikander y David Beckham.

Hom cree que su capacidad para establecer y cultivar estas relaciones íntimas es lo que da vida a sus fotos. Sus sujetos se sienten lo suficientemente cómodos como para seguir su visión y lanzarse de lleno al proceso.

"No puedes hacer una gran fotografía si la gente no confía en ti. Si no hay respeto mutuo, es como darse cabezazos contra la pared".

Aquí comparte algunas de sus anécdotas más entrañables tras el objetivo.

La dedicatoria de Sienna Miller

"Me gusta mucho la foto de Sienna Miller en el coche porque tiene esa sensación tan cinematográfica, y sigue siendo bastante sensual por los pechos y el tono de color", dice.

"Es una de esas personas que lo dan todo. No sé si debería repetirlo, pero mientras estaba sentada en el coche, dijo: '¡Espera, un segundo! Se levantó la camiseta, se tocó los pezones para que se le pusieran erectos y dijo: "Vale, ya estoy lista". Me pareció muy gracioso. Se me quedó grabado".

La intrepidez de Quentin Tarantino

"Te lo digo, me encantaba. Era increíble. Es genial cuando conoces a gente que está tan metida en lo que hace que, cuando se comprometen, están al 200%, y él era uno de esos tipos". Nichole Galicia, que también participó en Django desencadenado (la película de Tarantino), estaba allí y estaba completamente desnuda corriendo a su alrededor, así que esa fue la inspiración.

Era excepcional. No tenía ningún miedo, no le importaba. Fue muy sexual, pero un gran momento entre los dos".

La amistad de Anne Hathaway

"Con los actores, muchas veces es una situación mucho más frágil porque están ahí, pero en realidad no tienen por qué estar ahí. A veces están ahí para promocionar algo, pero en ciertas ocasiones, sí, acabas trabajando con un actor simplemente porque te encanta lo que hace el otro.

Conocí a Anne Hathaway muy al principio de su carrera -la he fotografiado tres o cuatro veces- y ella ha seguido haciendo lo que hace, y yo he seguido haciendo lo que hago. A medida que pasa el tiempo, acabas trabajando con algunas de las mismas personas una y otra vez, y entonces creces con la gente. Por eso la elegí para que me escribiera el prólogo del libro".

Las colaboraciones de Johnny Depp y Tim Burton

"Tim Burton y Johnny Depp se conocieron pronto, y (en una fotografía) todo gira en torno a su relación. Siguen trabajando juntos, ¡todo el mundo lo sabe!".

"Profiles" de Marc Hom, publicado por teNeues, ya está a la venta.

