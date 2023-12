Retraso, pérdida o deterioro del equipaje: Qué debe hacer

La preocupación es válida, especialmente durante los viajes de vacaciones de invierno, y entregar las maletas facturadas puede parecer casi un acto de fe en estos días.

Sin embargo, no está totalmente indefenso. Hay cosas que puede hacer y estrategias que puede adoptar para evitar perder una maleta o, al menos, minimizar el impacto de los retrasos, pérdidas, robos y daños en el equipaje.

Antes de ir al aeropuerto

Reserve vuelos sin escalas: Si está realmente preocupado por su equipaje facturado, dé prioridad a los vuelos sin escalas o, al menos, a las escalas con una generosa cantidad de tiempo, dice Scott Keyes, fundador del sitio de ofertas de vuelos y consejos de viaje Going.com (antes Scott's Cheap Flights).

"Lo más probable es que las maletas se pierdan en ese trasbordo entre aviones en la conexión, sobre todo si hay una conexión ajustada". Y dice que eso es doblemente cierto en los vuelos internacionales con conexiones ajustadas.

Considere las aerolíneas de descuento: Dijo que las aerolíneas de servicio completo son más propensas a perder las maletas que las aerolíneas de descuento, que tienden a tener más vuelos sin escalas que tienen una menor probabilidad de perder una maleta en tránsito.

Keyes dijo que no tomaría una decisión de reserva basándose únicamente en esto, pero es "un factor secundario interesante a tener en cuenta".

Haga fotos de su equipaje y su contenido: Jo Hoban, una agente de viajes en Spanish Fork, Utah, a unos 80 kilómetros al sur de Salt Lake City, dijo a CNN Travel que ella aconseja a sus clientes "tomar una foto de sus maletas porque lo primero que las oficinas de las aerolíneas te preguntarán es cuál es la marca de la maleta, cuál es el color de la maleta, el tamaño de la maleta y el contenido de la maleta".

También aconseja dejar sobre la cama lo que se va a llevar y hacer una foto. Si se pierde la maleta, eso ayuda a crear un registro del contenido.

Utilice el seguimiento de equipajes: "Muchas aerolíneas te permiten ver el estado de tus maletas en sus aplicaciones, lo que puede ayudarte a tener la tranquilidad de que tu maleta está en el vuelo contigo, o al menos a saber dónde se encuentra en caso de que se retrase", explica Scott's Cheap Flights en un comunicado de prensa enviado por correo electrónico.

Usted mismo puede configurar un seguimiento independiente. Paula Twidale, vicepresidenta senior de viajes de AAA, cita AirTag, que se conecta con un dispositivo Apple para que puedas seguir la ubicación de la etiqueta.

Identifica bien tus maletas también por dentro: El grupo de defensa del consumidor Travelers United dice que pongas tus datos también en el interior, por si te arrancan la etiqueta exterior. Hoban hace la misma sugerencia.

"A mí me sacaron una maleta del carrusel del aeropuerto de Salt Lake [City]. Por suerte, conocía a las personas que se llevaron mi maleta, así que fue fácil cambiarla", explica. "Pero, una vez más, ¿qué pasaría si no conociera a esas personas? ¿Y si fueran unos completos desconocidos y se llevaran mi maleta a casa? Con suerte, son gente buena y honrada y ven que tengo un nombre y un número de teléfono en la maleta para poder llamarme y comunicarme el error".

El poder de las maletas de mano: Las aerolíneas no pueden perder el equipaje que uno nunca factura. Twidale sugiere hacer la maleta lo más ligera posible y utilizar sólo equipaje de mano. Ahorrará tiempo al salir del aeropuerto y tendrá más tranquilidad.

Revise la cobertura de su tarjeta de crédito: Antes de contratar un seguro de viaje adicional, Keyes sugiere que revises la póliza de tu tarjeta de crédito para comprobar si ofrece protección en caso de viaje.

Podría obtener una compensación suplementaria (por lo que no cubren las aerolíneas) no sólo por la pérdida de maletas, sino también por el reembolso de cosas que pueda necesitar comprar mientras espera su maleta.

En el aeropuerto, antes de volar

Facture sus maletas a tiempo: Travelers United afirma que facturar el equipaje a última hora puede aumentar las probabilidades de tener problemas.

"No presione al sistema. El más mínimo retraso puede tener graves consecuencias cuando su equipaje está pasando por la cinta transportadora y es seleccionado para el examen de seguridad con poco tiempo de sobra", dice su sitio web.

Vuelva a utilizar la cámara del móvil: Keyes sugiere que, justo antes de entregar las maletas facturadas, las abra y haga una foto.

"Si pierdes la maleta y llevas objetos de valor, tener una foto de lo que había dentro te ayudará a conseguir una indemnización".

Compruebe el destino de la etiqueta de su equipaje: Travelers United también le aconseja que compruebe dos veces las etiquetas de su equipaje y se asegure de que se dirigen a donde usted va, especialmente si factura en la acera. Y el Consejo de Consumidores de Carolina del Norte recuerda a la gente que conserve el billete o la etiqueta de recogida de equipajes.

Si su equipaje se retrasa

Busque otros lugares en el aeropuerto: Si sus maletas no están en el carrusel designado para recogerlas, el sitio web de consejos de viaje The Points Guy sugiere comprobar los carruseles cercanos y, si no las ve allí, pruebe en la oficina de equipajes de la aerolínea. También es un buen momento para poner en marcha las aplicaciones de seguimiento antes mencionadas.

Informe de su incidencia y rellene formularios en el aeropuerto: Si sus maletas no han aparecido, comuníqueselo a la compañía aérea.

"Muchas veces, el personal de la aerolínea le explicará que el equipaje ha sido localizado pero que se retrasará hasta el siguiente vuelo", dice Travelers United. "Si tiene tiempo, espere. Si no, rellene los formularios correspondientes de equipaje perdido en el aeropuerto".

Deje que la aerolínea le entregue sus maletas: Keyes dice que si una aerolínea puede localizar tus maletas pero van a pasar horas antes de que lleguen, asegúrate de que los representantes tienen la dirección donde estarás y utiliza el servicio de entrega de la aerolínea.

Guarda los recibos: "Si compras algo para pasar los días sin equipaje -desde un bañador nuevo hasta pasta de dientes-, guarda los recibos. Puede que los necesites para que te los reembolsen", aconseja Scott's Cheap Flights (ahora Going.com).

Si pierdes el equipaje

Consulta la política de reclamaciones e indemnizaciones de tu compañía aérea: Cada compañía aérea debe tener información en su página web sobre qué hacer si se pierde la maleta. Por ejemplo, ésta es la página de Delta Air Lines. Ésta es la página de American Airlines. Y ésta es la página de Southwest Airlines. Y las aerolíneas con base fuera de Estados Unidos tienen sus propios sistemas. Esto es lo que hay que hacer si vuelas con British Airways.

Si la aerolínea no ayuda: "Si la aerolínea da largas a la compensación... no tenga miedo de quejarse al Departamento de Transporte, dice Keyes en relación con las aerolíneas estadounidenses. Puede presentar una queja aquí.

"Tienen una oficina especial de cumplimiento de la aviación donde están siendo mucho más proactivos en la protección de los consumidores y tratando de tomar medidas drásticas contra las aerolíneas cuando no están proporcionando a los clientes el tipo de compensación o reembolso que están obligados a hacer en virtud de las leyes federales".

Para obtener información sobre cómo presentar reclamaciones por vuelos en el Reino Unido, haga clic aquí. Y consulte el sitio de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido aquí. Más información sobre vuelos canadienses aquí.

Límites de responsabilidad: Hay letra pequeña, excepciones y obstáculos de papeleo / documentación, pero al final puede conseguir dinero por sus maletas perdidas.

En los vuelos nacionales de EE.UU., el importe máximo de responsabilidad civil permitido por la normativa del Departamento de Transporte (DOT) es de 3.800 dólares. Las aerolíneas son libres de pagar más, pero no están obligadas a hacerlo. En vuelos internacionales, la cifra es de 1.780 dólares. Más información del DOT aquí.

Maletas dañadas: Si ve que su equipaje está dañado cuando aún está en el aeropuerto, denúncielo allí mismo. Según el Departamento de Transportes, las aerolíneas no están obligadas a pagar por los daños causados por un embalaje inadecuado, ni son responsables de "determinadas categorías de artículos (por ejemplo: artículos frágiles, electrónicos, dinero en efectivo, artículos perecederos...)".

Sí son responsables de los daños en ruedas, asas y correas.

Este artículo se publicó por primera vez en agosto de 2022 y se actualiza periódicamente.

Fuente: edition.cnn.com