Retraso en el anuncio de misiles de largo alcance: No se espera decisión hasta otras quince semanas

Aún se necesita tiempo para tomar una decisión sobre el despliegue de misiles occidentales en Ucrania El momento para decidir sobre los misiles de largo alcance de Occidente en Ucrania podría tardar un poco más. Parece poco probable que se tome una decisión antes de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde se espera la presencia de alrededor de 150 líderes mundiales, según sugiere Bloomberg. La fuente menciona al secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy, quien cree que la reunión de la ONU será la próxima oportunidad para hablar sobre el uso de misiles de largo alcance. El presidente ucraniano Zelenskyy reportedly está determinado a reiterar su solicitud durante la reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para escuchar los planes de Zelenskyy para strikes en territorio ruso. Blinken planea discutir esto con el presidente Biden el viernes. El primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden el mismo día.

Blinken aterriza en Polonia después de su visita a Kyiv El secretario de Estado de EE. UU. Blinken hace una parada en Polonia, un fuerte partidario de Ucrania, mientras regresa de Kyiv. Se han planificado reuniones con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken probablemente discutirá la colaboración adicional con Polonia, que sirve como el principal centro logístico de la ayuda militar occidental a Ucrania. Polonia también ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache por $10 mil millones a la empresa estadounidense Boeing.

Ucrania informa sobre ataque con drones y misiles rusos La fuerza aérea ucraniana informa sobre un ataque ruso durante la noche en Ucrania, utilizando 5 misiles y 64 drones iraníes. A pesar del éxito parcial en derribar 44 drones, el ejército informes carece de verificación detallada. En torno a Kyiv, la defensa aérea se activó varias veces para derribar drones entrantes.

Expertos rusos piden una mayor amenaza nuclear El experto en política exterior rusa Sergei Karaganov sugiere que Rusia debe fortalecer su amenaza nuclear demostrando su disposición a utilizar armas nucleares. Karaganov enfatiza el objetivo de la doctrina nuclear rusa en "convencer a todos los enemigos actuales y futuros de que Rusia está preparada para utilizar armas nucleares". En su opinión, Moscú podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desencadenar un conflicto nuclear a gran escala. El secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken ha asegurado que EE. UU. protegerá a sus aliados de cualquier amenaza nuclear. Antes de esto, Karaganov había abogando por que Rusia considerara un ataque nuclear preventivo como medio de intimidar a sus adversarios. Algunos expertos occidentales consideran que Karaganov desempeña un papel útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que inquietan al Occidente y hacen que Putin parezca menos agresivo en comparación.

El optimismo crece en Ucrania sobre la aprobación de armas de largo alcance occidentales Se está fomentando un aumento de la esperanza en Ucrania de que se les autorice a realizar ataques más profundos en territorio ruso utilizando armas occidentales en el futuro. Durante su visita a Kyiv, el secretario de Estado de EE. UU. enfatizó su intención de garantizar que "Ucrania tenga todo lo que necesita". En Reino Unido, hay señales tempranas de apoyo.

La inteligencia ucraniana afirma haber derribado un caza ruso Publicando ayer sobre un caza ruso Su-30SM desaparecido del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora informes que las fuerzas ucranianas han logrado derribar un avión de este tipo durante un enfrentamiento en el Mar Negro. El medio independiente de Kyiv informó esto. El caza de $50 millones supuestamente estaba basado en la península de Crimea y fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

Ataque con drones masivo en Konotop causa daños Después de un ataque con drones ruso masivo en la infraestructura energética de la ciudad de Konotop en la región de Sumy durante la noche, se han documentado 13 heridos, según informes de la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando la administración militar regional. Entre los objetivos había un edificio residencial en el centro de la ciudad.

El Parlamento alemán debate el paquete de seguridad El Bundestag alemán está programado para debatir hoy el paquete de seguridad propuesto por el gobierno, que incluye medidas como la prohibición de cuchillos y la retirada del estatuto de refugiado para aquellos que viajan a sus países de origen. Sin embargo, hay excepciones, incluyendo para los refugiados ucranianos.

La televisión estatal rusa acusa sesgo contra Trump en el debate En la televisión estatal rusa, varios comentaristas están alegando "sabotaje" contra Trump durante su debate con Kamala Harris, según informes del medio independiente de Kyiv. Trump ha afirmado que ha sido desventajado. Las declaraciones de Trump fueron muy cuestionadas. Muchos observadores consideraron que Trump había perdido el debate. En caso de victoria, Trump ha anunciado que planea poner fin rápidamente a la guerra de Ucrania.

Ataque ruso en Konotop causa graves daños a la infraestructura energética Varios civiles resultaron heridos en un ataque ruso en la ciudad de Konotop en la región de Sumy, según informes del alcalde Artem Semenikhin. La interrupción temporal del suministro de agua de la ciudad, junto con graves daños a su infraestructura energética, no tiene un plazo definido para el restablecimiento en los hogares. Multiple incendios estallaron en el centro de la ciudad, afectando edificios educativos y residenciales. Dos personas fueron hospitalizadas, ambas en estado crítico.

Letonia promete más ayuda militar a Ucrania La primera ministra letona Eva Kvilina ha anunciado un paquete de ayuda militar para Ucrania durante su visita a Kyiv, incluyendo vehículos de combate de personal, confirmado por el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal. Ambos países también están en conversaciones para ampliar la cooperación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido acusa a un empresario iraní por supuestas entregas de misiles a Rusia Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, un empresario iraní ha sido llamado debido a sospechas de enviar misiles a Rusia. El gobierno británico ha dejado claro que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia se vería como una amenaza potencial y provocaría una reacción firme. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron más sanciones a Teherán en respuesta a las presuntas entregas de misiles, específicamente suspendiendo los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. Anteriormente, la Unión Europea había citado "pruebas sólidas" de que misiles iraníes se habían enviado a Rusia.

00:14 Ucrania: Tropas rusas inexpertas en el frente de KharkivLa información del ejército ucraniano indica que Rusia está desplegando soldados sin entrenamiento adecuado en el frente de Kharkiv. Según Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico operativo de las fuerzas en Kharkiv, los soldados que participan en operaciones ofensivas en Vovchansk están insuficientemente entrenados. Se asume que los refuerzos recently dispatched by Russia are part of a mobilization reserve. It remains unclear whether these are former prisoners or soldiers conscripted from foreign countries like Central Asia, Africa, or the Middle East.

22:39 Alcalde de Ucrania occidental introduce patrullas del idioma rusoEl alcalde de Ivano-Frankivsk, una ciudad en el oeste de Ucrania, anunció la creación de patrullas para supervisar el uso del idioma ruso. "Esto es una iniciativa de la comunidad, y cualquiera puede registrarse para ser inspector del idioma", dice el alcalde de la ciudad, Ruslan Martsinkiv, al canal de televisión NTA. Muchos desplazados de las regiones orientales de Ucrania, que principalmente hablan ruso como su lengua materna, se han establecido en la ciudad. Martsinkiv espera alrededor de 100 tales inspectores del idioma, con unos 50 voluntarios ya registrados. También proporcionó la información de contacto de una línea directa donde los ciudadanos pueden informar casos de hablantes de ruso en espacios públicos. Debido al conflicto, millones de personas, especialmente de las regiones ruso-hablantes en el este y sur, se han mudado a la relativamente segura zona ucraniana del oeste de Ucrania.

21:42 Erdogan pide la devolución de Crimea a RusiaEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pedido que la península de Crimea, anexada por Rusia, sea devuelta a Ucrania. "Nuestro compromiso con la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania remains unwavering. The return of Crimea to Ukraine is a demand of international law," dice el líder turco en un mensaje de video para la cumbre de la Plataforma de Crimea. Establecida en 2021, la Plataforma de Crimea fue creada para elevar la conciencia internacional sobre la situación que rodea la península anexada.

21:05 Kyiv se prepara para compartir su estrategia militar con EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha destacado el apoyo de Estados Unidos como un aspecto crucial para repeler la invasión rusa. "El plan para la victoria (...) depende principalmente del respaldo de Estados Unidos y otros aliados," dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kyiv. La estrategia, que se presentará detalladamente antes de la conferencia de paz de Ucrania planeada, tiene como objetivo "fortalecer significativamente a Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin a la guerra." Según Bloomberg, EE. UU. está exigiendo una estrategia clara de Zelenskyy antes de levantar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreigno británico, Lammy, se espera que visiten Kyiv para discutir una estrategia a largo plazo para el próximo año y comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken confirma el apoyo de Biden para el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania contra RusiaSegún el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, EE. UU. está trabajando diligentemente para abordar las necesidades militares de Ucrania, que incluyen el uso de armas occidentales de largo alcance para ataques contra objetivos rusos. El presidente de EE. UU., Joe Biden, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discutirán estos pedidos el viernes, según Blinken, en una conferencia de prensa conjunta junto con el secretario del Foreigno británico, David Lammy, y el ministro del Foreigno ucraniano, Dmytro Kuleba en Kyiv. "Estamos trabajando urgentemente para garantizar que Ucrania tenga los medios para defenderse efectivamente", añadió Blinken, enfatizando, "Queremos que Ucrania prevalezca".

A pesar de las discusiones en curso sobre el despliegue de misiles occidentales en Ucrania, el ataque en curso de las fuerzas rusas a Ucrania continúa, con informes de 5 misiles y 64 drones iraníes utilizados en un ataque nocturno. Este ataque se produce mientras el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, visita Polonia después de su visita a Kyiv, donde se espera que discuta la colaboración y el apoyo logístico adicional con los oficiales polacos. Mientras tanto, el presidente ucraniano Zelenskyy está determinado a reiterar su solicitud de aprobación para realizar ataques más profundos en territorio ruso utilizando armas occidentales durante la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre.

