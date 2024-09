Resumen de los Playoffs de la WNBA: A'ja Wilson impulsa la búsqueda de regreso de Three-Peat, Alyssa Thomas supera la fiebre con triple-doble y otros desarrollos

Algunas estrellas brillaron, otras flaquearon, pero una destacó tanto en la victoria como en la tempestad en el Juego 1 de la serie de primera ronda de los playoffs de la WNBA de esta temporada.

Vamos a revisar el rendimiento de cada equipo en el Juego 1 de todas las series de primera ronda.

A’ja Wilson supera un inicio lento, impulsando a las Aces hacia su tercer título consecutivo

Las Las Vegas Aces estuvieron a punto de comenzar su camino hacia el tercer título consecutivo de la peor manera posible contra las Seattle Storm.

Al final del primer cuarto, el equipo de Becky Hammon perdía 18-9, con A’ja Wilson habiendo convertido solo uno de sus ocho intentos. Para el medio tiempo, Las Vegas había recortado la ventaja de Seattle a cuatro puntos, gracias a los 12 puntos de la excelente Tiffany Hayes. A pesar de esto, Wilson seguía luchando con solo cuatro puntos.

Sin embargo, Wilson encontró su ritmo después del descanso, mostrando la forma que le valió el título de Jugadora Más Valiosa de la WNBA 2024 anteriormente en el día, empatando los tres premios MVP ganados por Sheryl Swoopes, Lisa Leslie y Lauren Jackson.

De repente, la de 28 años era imparable, anotando 15 puntos en el tercer cuarto, incluyendo una canasta crucial de tres puntos, reduciendo la ventaja de Seattle a un punto al comenzar el último cuarto.

Las Vegas entonces se endureció en la defensa, obligando a Seattle a fallar todos sus 13 intentos y conseguir solo dos puntos en los últimos 10 minutos del juego. Kelsey Plum dio la ventaja a las Aces con 7:08 minutos restantes, y el equipo no miró atrás, superando a Seattle 14-2. Wilson, una fuerza silenciosa por gran parte del partido, terminó con un máximo de 21 puntos, ocho rebotes y cinco bloques.

“Simply tightened up,” said Wilson afterwards, according to the Seattle Times. “We understood the assignment and knew what it required. We saw in the first half that this would not be easy. This is the playoffs. This isn't a regular-season game.”

“They gave us a tough punch in the mouth during the first half, but in the second half, we simply figured it out. It clicked with us on defense. There's no ifs, ands, or buts about it. That's where we can ignite our offense. We simply started to lock in more. We elevated our physicality. (Coach) Becky (Hammon) shouted at us in the locker room. Naturally, that woke us up, and we responded accordingly.”

Otra victoria para las Aces en el Juego 2 el martes las llevará a la ronda de semifinales, acercándolas un paso más a un tercer campeonato consecutivo, un logro que solo las Houston Comets lograron en los primeros cuatro años de la WNBA.

Alyssa Thomas roba el protagonismo, mientras el Sol elimina a Caitlin Clark y el Fever

Con toda la atención previa al partido en Caitlin Clark's debut en los playoffs, fue Alyssa Thomas quien dominó el contundente triunfo de Connecticut Sun por 93-69 sobre el Indiana Fever.

Thomas completó su triple-doble con 12 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias, asegurando su 15º triple-doble de su carrera y su cuarto en los playoffs. También registró un triple-doble contra Indiana en el primer juego de este temporada en la liga regular.

“We executed our gameplan. I've been waiting all season for the playoffs, this is what you play for,” the five-time WNBA All-Star said, according to AP. “This is just the beginning for us, we're ready to go.”

Marina Mabrey y DeWanna Bonner también destacaron, con la primera superando a cualquier otro banquillo en la historia de los playoffs de la WNBA con 27 puntos.

A pesar de anotar 22 ella misma, Bonner elogió a Thomas, stating, “She guides us to the right places during crucial moments. The way she understands the game and sees the floor … It's an advantage to have a player who can pass, manage the game, defend, and play for 40 minutes. Our team doesn't function without her.”

“We wouldn't be in this position each year unless this is her time. Every year, this is her time.”

Indiana sufrió su mayor derrota en la historia de los playoffs como resultado del debut decepcionante de Clark, con el Fever limitado a 11 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 3 robos por parte de Clark.

“We didn't put forth our best effort, didn't play to our capacity,” Clark said after the game, according to AP. “We didn't shoot the ball how we're capable of shooting. We're capable of winning this game.”

En su primera aparición en los playoffs desde 2016, el Fever comenzó fuerte, con una ventaja de 36-34 al comenzar el segundo tiempo, solo para flaquear ante la superior calidad del Sol a partir de entonces. El Fever nunca recuperó y ahora necesita una victoria en el Juego 2 el miércoles para mantener con vida sus esperanzas en los playoffs.

Leonie Fiebich y Napheesa Collier brillan para Liberty y Lynx

La rookie Leonie Fiebich de New York justificó la decisión del entrenador Sandy Brondello de ponerla de titular, anotando un máximo de 21 puntos para liderar a las Liberty a una victoria de 83-69 sobre el Atlanta Dream.

Sustituyendo a Courtney Vandersloot en el banquillo para añadir algo de altura al equipo de Liberty, Brondello estaba encantada con la influencia de la jugadora alemana.

"Leo played an outstanding game. We've been praising her accomplishments all season long," Brondello commented, reported by the New York Post. "It's a no-brainer, but she's always prepared. Whether she's starting or coming off the bench, she's always focused."

El rendimiento de Fiebich se vio reforzado, previsiblemente, por Breanna Stewart – con 20 puntos, 11 rebotes y 3 bloques – y Sabrina Ionescu, que aportó 17 puntos.

En un escenario diferente, Napheesa Collier anotó una impresionante cifra de 38 puntos para las Minnesota Lynx en su emocionante victoria por 102-95 sobre las Phoenix Mercury.

Con toda la atención centrada en Diana Taurasi debido a los rumores de su retiro, fue Collier, recién salida de asegurar el segundo puesto en las clasificaciones del MVP, quien se hizo con el protagonismo, contribuyendo con 4 asistencias, 6 rebotes y una marca personal de puntos.

Natasha Cloud lideró el ataque de las Mercury, anotando 33 puntos, 10 asistencias y 6 rebotes, mientras que Taurasi contribuyó con 21 puntos.

Resultados completos de los playoffs de la WNBA

Las series de primera ronda consisten en partidos al mejor de tres. Los ganadores están resaltados en negrita.

Fuera @ Casa (Partido 1)

Atlanta Dream 69-83 New York Liberty

Phoenix Mercury 95-102 Minnesota Lynx

Indiana Fever 69-93 Connecticut Sun

Seattle Storm 67-78 Las Vegas Aces

