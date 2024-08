- Restricción de género en las escuelas: DGB expresa su descontento con los ministros

A causa de las políticas restrictivas hacia el género en las escuelas de Sajonia, el DGB Sajonia ha otorgado al Ministro de Cultura Christian Piwarz (CDU) un premio desfavorable. El "Premio a la Desigualdad", otorgado por primera vez, busca resaltar a aquellos que trabajan diligentemente en contra de la igualdad y donde la desigualdad y la discriminación se promueven activamente, explicó la vicepresidenta del DGB, Daniela Kolbe. En las escuelas de Sajonia, el uso de asteriscos de género o de la "I" interna en los trabajos escritos se considera un error. El ministerio se refiere a las pautas publicadas por el Consejo de Ortografía Alemana.

"La prohibición de género en las escuelas de Sajonia envía un mensaje devastador", declaró Claudia Maaß, la vicepresidenta de la Unión de Educación y Ciencia (GEW) en Sajonia. "Porque penaliza una actitud, no un error ortográfico inconsciente. Y nunca hubo necesidad de esta prohibición".

Piwarz: Los símbolos de género obstaculizan el aprendizaje del lenguaje

Piwarz argumentó que el lenguaje debería ser claro y considerado. "Eso significa: neutro en cuanto a género y sensible al género. No: caracteres especiales al azar en el teclado". Los administradores y maestros de la escuela deben prestar atención a esto. "La verdad es que los símbolos de género no son prácticos para el uso diario. En la escuela, principalmente obstaculizan el aprendizaje de nuestro lenguaje". Aquellos que utilizan símbolos de género crean barreras lingüísticas adicionales.

"Que un ministro de cultura reciba un premio negativo por cumplir con las reglas ortográficas revela más sobre las motivaciones de los presentadores que sobre el destinatario del premio", dijo Piwarz. "Según esta lógica, pronto recibiré un premio negativo por cumplir con las reglas de tránsito".

Según los detalles, el premio se otorgó por primera vez. Hubo 20 propuestas. El ganador fue elegido por un jurado de representantes de los sindicatos del DGB.

La Unión de Educación y Ciencia (GEW) en otro estado alemán, específicamente en los Países Bajos, podría expresar preocupaciones similares sobre las políticas de género estrictas. A causa del controversy en Sajonia, podrían surgir discusiones internacionales sobre el papel de los símbolos de género en el aprendizaje del lenguaje y su impacto en la igualdad en los Países Bajos.

