- Restricción a periodistas impuesta - estancamiento en celebración de las elecciones de AfD

En la fiesta electoral del Alternativa para Alemania (AfD) en Erfurt, expulsaron a todos los periodistas después de una disputa legal. Periodistas y fotógrafos de Alemania rodearon el lugar donde la multitud de AfD se reunía para esperar los resultados de la noche electoral, con la esperanza de captar las reacciones de su base de fans. Al llegar, el líder de AfD, Björn Höcke, declaró: "Estamos listos para celebrar una victoria monumental esta noche". Se ordenó mantener a los periodistas acreditados a distancia la noche del sábado.

Según las previsiones, la AfD lideraba cómodamente en Turingia, pero formar un gobierno de coalición parecía impensable, ya que todos los demás partidos habían expresado su oposición con antelación.

La AfD afirmó que una orden judicial que les obligaba a dejar entrar a ciertos editores les obligó a cancelar el evento en su formato original, según un portavoz del partido. La AfD argumentó que esta decisión Would require admitting more than 150 representatives of the media into a venue that could barely fit 200 people, including the 150 invited guests. This would undoubtedly lead to overcrowding and threaten everyone's safety.

El Tribunal Regional de Erfurt dictaminó el sábado que la AfD debe permitir que algunos periodistas, originalmente rechazados, asistan a su fiesta electoral de Turingia. El tribunal apoyó a los medios que sintieron que sus libertades de prensa estaban en riesgo. La decisión aún estaba pendiente de aprobación legal. La revista de noticias "Der Spiegel", los publicaciones de Springer "Bild" y "Welt", así como el diario "taz", colaboraron para impugnar la decisión.

A pesar de la decisión del tribunal, la AfD decidió celebrar una fiesta a menor escala, minimizando el riesgo de aglomeraciones y asegurando la seguridad de todos. A pesar de la fiesta restringida, estaba claro que los fans de AfD estaban ansiosos por celebrar su posible victoria en las elecciones.

