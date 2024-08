- Restos de la celebridad

Recientemente, Jennifer Lopez ha sido noticia en los Hamptons, captada por los paparazzi. La vieron montando una bicicleta blanca con una cesta de mimbre, vestida con un conjunto de color menta y gafas oscuras, aparentemente de camino a una heladería. Las imágenes irradiaban positividad, transmitiendo el mensaje "Mírame, estoy lidiando con una separación, pero estoy prosperando".

Es difícil distinguir la verdad de la ficción en la vida de J.Lo. Es conocida por sus apariciones públicas, conduciendo casualmente por Los Ángeles con las ventanas de su coche abiertas, mientras que el resto mantiene las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido.

Fotografías de J.Lo bebiendo café sobre la marcha a 32 grados, con su mano de compromiso colgando fuera de la ventana, o incluso inclinándose hacia Ben Affleck en el asiento del conductor, han circulado en línea. Sin embargo, Affleck ya no la lleva en coche, ya que Lopez ha presentado una demanda de divorcio. La separación de Affleck coincide con un bajón en su carrera.

J.Lo tenía esperanzas de causar revuelo en 2022 con un nuevo álbum ("This Is Me... Now", un tributo a su éxito de 2002 "This Is Me... Then") y una gira importante. Desafortunadamente, su álbum fue un fracaso, apenas llegando al puesto 38 en las listas de Billboard de EE.UU., vendiendo solo 14,000 copias en su primera semana. Su gira fue cancelada, con Lopez citando la necesidad de pasar tiempo con su familia como la razón.

Lopez pretendía seguir los pasos de sus colegas, como Madonna y Beyoncé, que celebraron sus carreras con giras exitosas. Sin embargo, Madonna ha seguido reinventándose, mientras que Beyoncé actualmente está experimentando éxito en su fase country.

Mientras que todos parecen evolucionar, Jennifer Lopez parece estar estancada en el pasado. Atascada en su fase "Jenny From The Block" de principios de la década de 2000. Sigue pareciendo la misma que entonces, pero a los 55 años, es difícil creer que su apariencia juvenil se deba solo a su línea de belleza. Sephora ha anunciado planes de retirar su "JLO Beauty Line" de sus estanterías antes de que termine el año, ya que ven cinco veces más beneficios con la gama "Rare Beauty" de Selena Gomez. Gomez habla abiertamente de su uso de Botox y su lucha contra el lupus, y comparte su yo imperfecto en las redes sociales. Esta autenticidad resuena en la gente en un momento en que todos utilizan filtros.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: una segunda oportunidad para ser felices estos "plateados".

Al principio, el matrimonio de Affleck parecía un cuento de hadas, un final feliz para estas dos estrellas envejecidas. "Bennifer" eran admirados, al igual que Brangelina, y las parejas de Hollywood con nombres divertidos estaban de moda. La repentina reunión y posterior boda de Lopez y Affleck hace dos años sorprendió a todos, pero fue un momento emotivo. Affleck parecía feliz en las fotos de la boda, pero más tarde su semblante cambió. A menudo parecía rígido, como una estatua cobrada a vida. Se rumorea que la necesidad de atención de Lopez lo agotó, mientras ella luchaba con los cambios de humor de Affleck. Affleck es un alcohólico en recuperación, a menudo enfrentándose a críticas por sus luchas pasadas.

Ahora, la pareja ya no existe, y está claro dónde reside el éxito actual de Jennifer Lopez: en las revistas del corazón, que han pasado todo el verano especulando sobre su relación (la última vez que se les vio juntos fue en abril). Es una superestrella, pero ya no es una artista relevante, como lo expresa el experto en pop Louis Mandelbaum en su podcast "Pop Pantheon". Hay una brecha significativa entre su fama y su relevancia como estrella del pop en 2024.

A todos les interesa su vida, pero cuando habla de sí misma, solo los fans más leales escuchan. Lopez ha lanzado dos películas este año, ambas financiadas con 20 millones de dólares cada una, ya que no pudo conseguir financiación de nadie más. Ambas fueron un fracaso ante el público.

Lopez no tiene que preocuparse por el dinero, con una fortuna de 400 millones de dólares. Pero, como señala la experta en relaciones públicas Emily Austen, "sus fans han envejecido con ella y no ha hecho un buen trabajo atrayendo a nuevos fans y llevándolos en su viaje". Perhaps that's because her personal life always overshadows her professional one. It's been that way since she wore that green Versace dress to the 2000 Grammys, causing a stir and leading to the creation of Google Images. Whether she was nominated for anything at the Grammys – nobody remembers!

Actualmente, la situación sigue siendo similar: "Hustlers", en la que ella destaca, llegó a lo más alto de Netflix con 28,2 millones de visionados en su primer fin de semana, pero fue la relación de Jennifer Lopez con Ben Affleck lo que llamó realmente la atención. Durante el estreno, cuando se le preguntó sobre su estado civil, su respuesta fue contundente: "Estás al tanto de los hechos". Ahora, el mundo está al tanto de esta información y podemos esperar que Jennifer Lopez continúe cautivándonos. Indudablemente, el tema en boca de todos es: ¿con quién será su próximo compañero?

A pesar del posible escándalo, Ben Affleck ha sido visto en un bar local, Maintenance, disfrutando de conversaciones animadas con un grupo de amigos. Los tabloides han especulado sobre su historia compartida con Jennifer Lopez, avivando el interés en su amistad.

En una entrevista, cuando se le preguntó sobre Ben Affleck, Jennifer Lopez simplemente sonrió y dijo: "Hemos tenido nuestros momentos, pero siempre ha sido un gran amigo".

