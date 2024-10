Respuestas potenciales de Israel al ataque con misiles de Irán: Información sobre sus acciones probables

Iran cometió un grave error esta noche y pagará las consecuencias, declaró el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, unas horas después de un ataque sin precedentes.

Irán lanzó aproximadamente 200 misiles balísticos hacia objetivos militares israelíes, lo que marca su ataque de este tipo más grande hasta ahora. Los misiles activaron sirenas en todo Israel y pusieron en marcha los sistemas de defensa avanzados del país.

La liderazgo iraní afirmó que el ataque fue una advertencia a Israel para que no se involucre en un conflicto directo con su adversario de toda la vida. Cualquier respuesta de Israel sería recibida con "contrahuelgas más potentes y dolorosas", advirtieron.

La situación se exacerbó menos de 24 horas después de que Israel iniciara una invasión terrestre en Líbano con la intención de atacar a Hezbolá, una poderosa organización miliciana respaldada por Irán. La escalada se produjo poco después de que Israel asesinara al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en un ataque a Beirut.

Se amplía el conflicto del Oriente Medio

El ataque del martes amplió el alcance del conflicto, pasando de una batalla que involucraba a los proxies de Irán a una confrontación directa entre dos potencias militares regionales formidables.

Una fuente militar israelí le dijo a CNN que varios misiles iraníes golpearon instalaciones militares israelíes durante el ataque, aunque con poco daño a las instalaciones.

Irán lanzó un ataque aéreo contra Israel solo dos veces este año, el último de los cuales fue la salva del martes, lo que representa una escalada significativa en comparación con su ataque anterior, que tuvo lugar en abril.

En abril, Irán respondió a un ataque sospechoso de Israel en un complejo diplomático iraní en Siria lanzando un ataque con drones y misiles a gran escala contra Israel. A pesar del gran número de proyectiles dirigidos a Israel, los esfuerzos diplomáticos y disuasorios de EE. UU. Ayudaron a minimizar los daños, según fuentes de CNN.

Israel respondió con un ataque limitado contra Irán después del ataque de abril.

En cambio, Israel recibió solo unas pocas horas de aviso antes de que Irán lanzara la salva del martes, con ubicaciones objetivo que incluían la sede de la agencia de inteligencia Mossad en Tel Aviv, la base aérea de Nevatim, la segunda ciudad más grande de Israel, y la base aérea de Tel Nof.

El portavoz del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, declaró que la salva del martes fue el doble de grande que la del ataque de abril y consistió principalmente en misiles balísticos, que son más difíciles de interceptar. El mayor impacto de los ataques dañó algunas casas israelíes y obligó a los ciudadanos a buscar refugio.

¿Ha fallado la diplomacia en el Oriente Medio?

Las negociaciones para conciliar entre Israel y Hezbolá han tropezado, al igual que los cesefuegos y las negociaciones de rehenes entre Hamas e Israel. Incluso recientemente, altos funcionarios de EE. UU. Sugirieron que las estrategias diplomáticas y disuasorias de Washington habían logrado disuadir un ataque completo de Irán contra Israel.

Sin embargo, las acciones recientes de Israel, como la eliminación de la dirección de Hezbolá y los ataques contra otras organizaciones milicianas respaldadas por Irán, han aumentado las tensiones regionales y han llevado el conflicto al borde de una guerra total.

El camino hacia el conflicto

En el último año, las escaladas recurrentes han llevado la región al borde de la guerra una y otra vez.

En los últimos días, las operaciones terrestres de Israel en el sur del Líbano han abierto otro frente, mientras que Israel ha intensificado sus ataques contra otras facciones milicianas respaldadas por Irán, incluidas las milicias hutíes en Yemen.

Los persistentes ataques de Israel han degradado gradualmente la dirección y la infraestructura de Hezbolá en Líbano, lo que ha provocado más de 1.000 muertes, el desplazamiento de aproximadamente un millón de personas y la destrucción de numerosos hogares y barrios.

La batalla entre Hamas e Israel ha durado casi un año, lo que ha llevado a más de 41.000 muertes y ha creado una crisis humanitaria catastrófica.

Hamas, Hezbolá y los hutíes son miembros de una alianza liderada por Irán que lleva a cabo ataques contra Israel y sus aliados en Gaza, Siria, Yemen e Iraq. Insisten en que no cesarán las hostilidades hasta que se alcance un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Acciones futuras de ambos lados

Irán afirma que sus acciones fueron una respuesta medida a las provocaciones repetidas de Israel.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que los ataques con misiles del martes se centraron en objetivos de seguridad y militares israelíes en respuesta al asesinato de Nasrallah y otros comandantes, como el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán en julio.

Después del asesinato del político más destacado de Hamas durante la inauguración del nuevo presidente de Irán, la comunidad internacional esperó con ansias ver cómo respondería Teherán.

Sin embargo, Teherán permaneció tranquila durante meses, disminuyendo las tensiones a través de esfuerzos diplomáticos y disuasorios debido a las graves consecuencias de una guerra a gran escala en el Oriente Medio.

Pero las escaladas de Israel y el conflicto en expansión en Líbano han cambiado drásticamente la ecuación.

El sábado, Netanyahu dio un discurso incendiario dirigido a Irán, afirmando el papel de Israel en "cambiar el equilibrio de poder en la región" y que "no hay lugar en Irán o en el Oriente Medio donde el brazo largo de Israel no llegará".

La muerte de Nasrallah, según Netanyahu, fue vital para devolver a miles de residentes a lo largo de la frontera con Líbano que habían sido desplazados por los ataques con cohetes de Hezbolá y para prevenir un gran ataque de la organización contra Israel.

Las autoridades estadounidenses han creído consistentemente que tanto Irán como los líderes clave de Hezbolá buscan evitar un conflicto a gran escala con Israel, a pesar de sus esporádicas escaramuzas.

Una preocupación importante para los diplomáticos estadounidenses y árabes es la posibilidad de que Israel lance un ataque dentro de Irán, possibly targeting its nuclear facilities. The former Israeli prime minister Naftali Bennett advocated for retaliation by wiping out its nuclear program.

Iran has made it clear that any Israeli retaliation would spark further escalation. Iran's President Masoud Pezeshkian stated on Tuesday that the recent operation was only a small portion of Iran's power.

Israel may be considering Iran's nuclear facilities as it plans its response to Tehran's missile attack, according to Malcolm Davis, senior analyst for defense strategy at the Australian Strategic Policy Institute.

Desde la perspectiva de Israel, no puede permitir que Irán adquiera armas nucleares. Hubo una significativa presión dentro del gabinete de Netanyahu para atacar esas instalaciones nucleares, esencialmente retrasando el programa de armas nucleares de Irán potentially durante años, según dijo Davis a CNN's Becky Anderson.

Hezbolá también representa una amenaza significativa para Israel con su almacén de recursos militares.

Sin embargo, Salam Vakil, director del programa de Oriente Medio y África del Norte en Chatham House, cree que Teherán espera "algunas restricciones" de manera consciente.

"Irán está trazando algunas líneas rojas, sabiendo muy bien que está en una posición defensiva, que Hezbolá está comprometido y que no tiene las capacidades convencionales para enfrentar a Israel", dijo a CNN's Anderson.

Rol de EE. UU.

El principal aliado y proveedor de armas de Israel, EE. UU., ha prometido trabajar con Israel en respuesta al ataque, con el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, advirtiendo de las consecuencias.

Los destructores de la Armada estadounidense lanzaron interceptores contra los misiles iraníes, y en las últimas semanas, EE. UU. ha movilizado tropas adicionales y buques de guerra a la región.

Desde que comenzó el conflicto de Israel en Gaza, las tropas estadounidenses también han sido objeto de ataques en aumento por parte de grupos proxy respaldados por Irán. En enero, tres soldados del Ejército de EE. UU. murieron y más de 30 miembros del servicio resultaron heridos en un ataque con drone en un pequeño puesto de avanzada de EE. UU. en Jordania.

Durante este tiempo, EE. UU. ha apoyado consistentemente a Israel. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que EE. UU. "nunca vacilará" en proteger a las fuerzas y los intereses de EE. UU. en Oriente Medio, y que EE. UU. sigue preparado y "posturado" para defender a sus propias fuerzas y a Israel.

CNN's Lauren Izso, Ivana Kottasová, Paul P. Murphy, Andrew Raine, Allegra Goodwin, Lucas Lilieholm, Kylie Atwood, Avery Schmitz, Benjamin Brown, Gianluca Mezzofiore, MJ Lee, Katie Bo Lillis, Haley Britzky, Leila Gharagozlou, Tara John, Oren Liebermann, Natasha Bertrand, Jennifer Hauser, Jomana Karadsheh, Mostafa Salem, Artemis Moshtaghian y Jeremy Diamond contribuyeron a la información.

Lea también: