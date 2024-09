Resolución de la supuesta acusación de abuso - Los padres liberados después de 684 días de encarcelamiento

Después de pasar más de dos años en prisión por supuestamente abusar de su hija, una pareja recibe un sobreseimiento póstumo en un juicio reabierto. Las pruebas y testimonios resultaron ser dudosos, con videos que parecían amañados. La propia hija fabricó los incidentes.

Una sensación de libertad se refleja en los rostros de la pareja absuelta: En un juicio posterior, una pareja de Baja Sajonia ha sido absuelta de graves cargos relacionados con su hija en el Tribunal Regional de Brunswick. "El tribunal está convencido de que los 19 incidentes supuestamente ocurridos no tuvieron lugar", declaró el juez. Se considera una "absolución sólida".

El juez destacó el caso como "meritorio", aunque es el resultado del segundo juicio reabierto. En el juicio inicial, llevado a cabo por otra sala en Brunswick, la madre fue condenada a un total de 13,5 años de prisión con posterior detención preventiva en junio de 2023, mientras que su pareja recibió una condena de nueve años y seis meses.

El Tribunal Federal de Justicia revocó la condena en apelación, principalmente debido a la evaluación inadecuada de las pruebas por parte de los jueces federales. También se requería clarificar la capacidad de testificar de la hija acusada. La nueva sala revocó los mandatos de arresto incluso antes de que comenzara el juicio, stating that the couple remains under suspicion but not so strongly, as announced in June.

Amiga de la hija habla

La pareja pasó aproximadamente dos años en prisión preventiva antes de esto. El juez declaró: "684 días de prisión injusta requieren compensación". Quedaba abierta la posibilidad de recurso legal, pero la fiscalía renunció de inmediato a ulteriores apelaciones, habiendo también abogado por la absolución en escritos secretos. Los abogados defensores estuvieron de acuerdo.

Al inicio del juicio en agosto, la pareja aún era acusada de haber violado, abusado y herido repetidamente a su hija adulta. Sin embargo, surgieron ciertas dudas durante y antes del segundo juicio. Un informe pericial final reveló "una probabilidad relativamente baja de un fondo verídico" en relación con los testimonios de la hija.

Varios investigadores pusieron en duda la credibilidad de la hija de 26 años durante el juicio. Una amiga anterior reportedly testified to the police and further corroborated the perception of a staged performance. Las investigaciones exhaustivas y las conversaciones de chat redes Discover, así como los videos amañados, influyeron significativamente en la absolución, el juez aclaró.

"Todas las acusaciones son infundadas"

Sin embargo, la absolución también suscita dudas sobre una anterior sentencia. En 2022, el Tribunal Regional condenó a un antiguo pareja de la hija a más de seis años de prisión por graves abusos. El acusado confesó una serie de delitos, incluyendo agresión sexual, lesiones graves, privación de libertad y tentativa de homicidio contra su pareja.

Esta confesión probablemente llevó al juez original a creer a la supuesta víctima en varias ocasiones. Los padres, ahora absueltos, se convirtieron en sospechosos a raíz de esta sentencia. El juez ofreció una revisión, señalando las inconsistencias en el primer juicio contra los padres que no se habían abordado.

Durante el segundo juicio, el panel concluyó: "Todas las acusaciones contra cada individuo son infundadas". Claramente, surge la pregunta de qué podría motivar a alguien a fabricar tales historias, el juez mencionó. Buscando atención, deseo de reconocimiento, o perhaps false memories? Las respuestas solo pueden obtenerse mediante investigaciones adicionales y ulterior clarificación, que se requiere urgentemente - no solo para los dos antiguos amigos de la supuesta víctima, sino también para aquellos traumatizados por los hechos.

