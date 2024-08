- Reporte de los medios: Selensky supuestamente sabía de los planes para atacar a North Stream

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sabía de los planes de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, según el Wall Street Journal

Según un informe del "Wall Street Journal" (WSJ), citando a varias fuentes anónimas dentro del aparato militar, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estaba al tanto de los planes de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream.

"Siempre me río cuando leo las especulaciones de los medios sobre una operación masiva que involucra a agencias de inteligencia, submarinos, drones y satélites", dijo un oficial ucraniano que aseguró haber participado en la trama. "Todo comenzó en una noche de borrachera y gracias a la determinación de hierro de un grupo de personas que tuvieron el valor de arriesgar sus vidas por su país".

Sin embargo, el gobierno ucraniano negó su participación en el sabotaje contra Nord Stream. Es muy probable que Rusia sea responsable del ataque de septiembre de 2022, dijo Mykhailo Podoliak, asesor del presidente Zelensky, a la agencia de noticias Reuters.

Las investigaciones del Wall Street Journal revelan planes de sabotaje por parte de oficiales ucranianos

Según el informe del WSJ, la idea de hacer estallar los gasoductos -un golpe contra el presidente ruso Vladimir Putin- se discutió en una reunión de figuras militares y empresariales ucranianas unos pocos meses después del inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. Unos meses después, tres explosiones en las tuberías submarinas causaron daños masivos. Según el informe del WSJ, seis personas estuvieron directamente involucradas en la operación, que costó alrededor de $300,000. El plan fue financiado con dinero privado, según el informe.

Zelensky intentó detener el ataque

Antes del ataque, el presidente ucraniano Zelensky también aprobó los planes, pero más tarde la CIA se enteró de los planes y advirtió a Zelensky que no llevara a cabo un ataque así, según varios oficiales y funcionarios ucranianos que hablaron con el periódico. Zelensky entonces ordenó al entonces Jefe del Estado Mayor Valery Saluschnyy que detuviera la acción, pero el general hizo caso omiso de la orden; en cambio, su equipo ajustó el plan original. La misión fue liderada por el antiguo oficial de inteligencia Roman Cherwynsky, quien informaba directamente a Saluschnyy. Cherwynsky no respondió a las acusaciones. Saluschnyy dijo que no sabía nada de tal operación. Las investigaciones de RTL/ntv coinciden en parte con las del WSJ.

El general Saluschnyy ignoró la orden

Después del ataque de septiembre de 2022, Zelensky supuestamente confrontó a su Jefe del Estado Mayor. Sin embargo, Saluschnyy aparentemente se encogió de hombros ante las críticas. El general le dijo a Zelensky que una vez que el equipo de sabotaje estaba desplegado, ya no se podía comunicar con ellos porque cualquier contacto con ellos pondría en peligro la operación.

"Es como un torpedo -una vez que lo has lanzado contra el enemigo, no puedes recallarlo, simplemente sigue corriendo hasta que 'explota'", dijo un oficial de alto rango del WSJ sobre la conversación entre el presidente y su máximo oficial militar.

No hay pruebas escritas de la operación, según el informe. Todo se discutió oralmente entre los oficiales ucranianos por razones de seguridad.

Este artículo se publicó por primera vez en ntv.de

A pesar de la negación del gobierno ucraniano, la investigación del Wall Street Journal sugiere que altos funcionarios ucranianos, incluido el presidente Zelensky, estuvieron involucrados en la discusión de planes para sabotear los gasoductos Nord Stream. La Unión Europea, como un gran consumidor de gas natural de los gasoductos Nord Stream, podría verse potencialmente afectada por cualquier interrupción del suministro causada por estos intentos de sabotaje, lo que hace que la UE sea una parte interesada indirecta en esta investigación en curso.

Lea también: