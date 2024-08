- Reportaba por Bella-Kotchap antes de mudarse a Hoffenheim

El equipo de la Bundesliga TSG Hoffenheim reportedly está a punto de fichar al internacional en dos ocasiones Armel Bella-Kotchap. Según los informes del martes de "Kicker" y Sky, el jugador de 22 años ya está pasando un chequeo médico. Mientras tanto, parece que el francés Oumar Solet no se unirá a TSG, ya que no se ha llegado a un acuerdo con su club, Red Bull Salzburg. Bella-Kotchap reportedly firmará un contrato de cuatro años, procedente de los recién llegados a la Premier League FC Southampton, donde pasó la temporada pasada cedido en Eindhoven. Hizo dos apariciones con la selección alemana en 2022 y fue incluido en la plantilla para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, pero no jugó.

La impresionante actuación de Bella-Kotchap en el fútbol lo llevó a considerar un cambio de FC Southampton y su posible nuevo club, TSG Hoffenheim, espera sus contribuciones en el campo. A pesar del interés de Oumar Solet en unirse a TSG Hoffenheim, las negociaciones con Red Bull Salzburg no han dado lugar a un acuerdo, dejando su traspaso incierto.

Lea también: