"Repetidas peleas de fans" lleva al patrocinador principal al borde

El logotipo de un fabricante de bebidas adorna la camiseta de FC Hansa Rostock. Sin embargo, la empresa ya no quiere tener nada que ver con el club de fútbol de la tercera división y termina el contrato. La razón alegada es el mal comportamiento de los aficionados. Pero el club no acepta esto.

El principal patrocinador, Splendid Drinks, ha hablado por primera vez sobre la terminación de su contrato con FC Hansa Rostock y ha confirmado "revueltas repetidas de los aficionados" como la razón de este paso.

"Desafortunadamente, incidentes repetidos en el entorno de los aficionados del club Hansa Rostock han llevado a que la asociación con el club tenga un impacto negativo en la percepción de nuestra empresa", dice un comunicado de la empresa de bebidas. "Por lo tanto, nos vimos obligados a tomar medidas para proteger la integridad y la imagen positiva de nuestra empresa y la marca 28 Black".

Splendid Drinks ha estado publicitando su bebida energética "28 Black" en las camisetas de FC Hansa desde 2022. El "Ostsee-Zeitung" informó sobre la terminación del contrato de patrocinio, que era válido hasta 2025 y también se aplicaba a las ligas segunda y tercera. Según el informe, la empresa ya ha dejado de hacer pagos al club y numerosas medidas publicitarias. El logotipo de la bebida energética seguirá en las camisetas.

Hansa Rostock se defiende contra la terminación

FC Hansa confirmó después de la publicación del informe del "Ostsee-Zeitung" que su principal patrocinador quiere terminar la cooperación antes de lo previsto. Sin embargo, el club de Rostock se refirió a una "clarificación legal en curso" del caso. El club también respondió a la declaración de la empresa y dijo: "La terminación declarada por Splendid Drinks AG fue reiteradamente contradicha por nosotros con total claridad. Le falta cualquier base".

El argumento del club es que no puede ser responsable del comportamiento de terceros. "Junto con la DFB, la DFL y las autoridades, estamos haciendo todo lo posible para prevenir el mal comportamiento de individuos. Sin embargo, también está claro que este comportamiento no puede atribuirse a FC Hansa Rostock y no costituye una razón para la terminación anticipada del contrato", dijo el club de la tercera división en su explicación.

Splendid Drinks ha citado explícitamente "revueltas repetidas de los aficionados" como la razón para terminate su patrocinio de FC Hansa Rostock. A pesar de esto, FC Hansa Rostock disputa vigorosamente la terminación

