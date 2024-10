"Renunciar a territorios para obtener ganancias" - Retirarse de los territorios podría ser una estrategia para Ucrania

13:14 Ucrania: Rusia se enfoca en el puente de Crimea en lugar de otros objetivos domésticos importantes

Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Armada Ucraniana, habla sobre la entrega de misiles tierra-aire S-300 a la zona alrededor del puente de Crimea en el canal de televisión Espreso. "Definitivamente necesitan reabastecerse", dice Pletenchuk. "Rusia ha desplegado una cantidad significativa de sistemas tierra-aire allí. Y no lo habrían hecho sin razón. Necesitan misiles, no es solo casualidad". Rusia da prioridad al puente de Crimea en lugar de otros objetivos importantes en su propio territorio, explica el portavoz. El puente serves más como un propósito simbólico que puramente logístico, añade. Ucrania busca destruir permanentemente el puente, pero aún no ha tenido éxito debido a su fuerte protección. La estructura ha sido dañada dos veces por ataques.

12:48 Merz: Si Occidente se retracta, Rusia ansiará más

El líder de la CDU, Friedrich Merz, advierte en un artículo invitado para "Focus": "No debemos dejar que nos engañen sobre la naturaleza de esta guerra. Putin está desmantelando un orden político en Europa que construimos con Rusia, no contra Rusia, después de 1990". Ni Europa ni la OTAN han provocado o incumplido ningún contrato que justifique una guerra contra Ucrania, dice Merz. Si Ucrania permanece resistente y Occidente continúa apoyándola, Rusia se dará cuenta de que la violencia militar adicional es infructuosa, dice. Sin embargo, si Occidente se retracta, "Rusia habrá ganado y ansiará más".

12:14 Activista de la oposición rusa Dadin supuestamente muerto en acción en Ucrania

El activista de la oposición rusa Ildar Dadin supuestamente ha muerto en acción mientras lucha del lado de Ucrania. Murió durante los combates en la región de Járkov, escribe la periodista Xenya Larina en la plataforma X. No ha habido confirmación de Kiev. Dadin fue condenado a tres años de prisión en Rusia en 2015 por participar en protestas no autorizadas. Luego fue liberado después de cumplir 15 meses de su condena. En 2023, fue a Ucrania para luchar contra Rusia en la guerra.

11:34 Brigada ucraniana comparte video de impresionante ataque de drone a tanque ruso

La 60.ª Brigada de Ucrania ha compartido un video de lo que afirma es la devastadora destrucción de un tanque ruso utilizando un drone en la región de Donetsk. El clip muestra el ataque del drone causando una enorme explosión que envía la torreta del tanque volando por el aire.

11:06 Múltiples muertos y heridos civiles como resultado de los ataques rusos

Los ataques rusos en Ucrania han causado al menos cuatro fallecidos y al menos 30 heridos, según el "Kyiv Independent" de ayer.

10:33 Defensor de Wuhledar reporta superioridad significativa de Rusia en sistemas de artillería

Según informes ucranianos, la proporción de municiones de artillería ahora es de 3 a 1 a favor del lado ruso. Sin embargo, un soldado de la 72.ª Brigada, que defendió la ciudad de Wuhledar hasta su reciente retiro, reporta una proporción mucho peor en cuanto al número de sistemas de artillería. A finales del verano, los rusos tenían una ventaja de 10 a 1 en sistemas de artillería alrededor de Wuhledar. "¿Cómo puede uno de nuestros sistemas de artillería enfrentarse a 10 de los suyos?" preguntó el soldado al "New York Times". También le dijo al periódico que las fuerzas rusas pueden sobrepasar las defensas ucranianas si se centran en un área específica.

09:59 Rusia lanza ataques con drones y misiles sobre Ucrania

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 87 ataques con drones durante la noche en Ucrania. Además, se derribaron cuatro misiles, con la fuerza aérea informando la destrucción de 56 drones y dos misiles. Se cree que otras 25 drones fueron derribadas por medidas de guerra electrónica.

09:13 La primera ministra de Dinamarca, Frederiksen, se disculpa con Ucrania por la demora en la entrega de los F-16

Un video que circula en canales ucranianos muestra a la primera ministra danesa Mette Frederiksen disculpándose con Ucrania en el Foro GLOBSEC por la demora en la entrega de los aviones de combate F-16. Quería entregarlos al comienzo de la guerra, pero volvieron a haber discusiones prolongadas sobre si era una buena idea. Dinamarca ha prometido a Ucrania un total de 19 aviones de combate, pero no hay suficientes pilotos y el entrenamiento lleva mucho tiempo. Solo se han desplegado unos pocos F-16 hasta ahora, entregados este verano. La invasión rusa comenzó en febrero de 2022. Dinamarca está entre los países que lideran consistentemente en entregas de armas, mientras que otros países muestran más restricción.

07:50 Ucrania: Eliminadas múltiples posiciones rusas - con misiles Storm ShadowEl Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informes la demolición de tres bases operativas de las brigadas de infantería motorizada 35 y 27 de las tropas rusas, así como de la 2ª ejército combinado. Esta operación fue ejecutada por la Fuerza Aérea y las unidades de cohetes y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en conjunto con otros componentes de la fuerza de defensa. Las acciones se llevaron a cabo con misiles Storm Shadow y cohetes GMLRS. Ucrania ha estado utilizando el Storm Shadow británico durante algún tiempo, aunque no está claro si han utilizado aún la versión de largo alcance. Los GMLRS pueden lanzarse desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y tienen un alcance aproximado de 70 kilómetros.

07:04 ISW: Esfuerzos de reclutamiento ruso luchan y enfrentan limitacionesRusia planea mantener la oferta de generosos incentivos a los nuevos reclutas que firman contratos militares con el Ministerio de Defensa en los próximos años. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) destaca informes que sugieren que estos esfuerzos de reclutamiento en curso están produciendo menos resultados y que la escalada de incentivos financieros sugiere que "los actuales esfuerzos de reclutamiento son insuficientes para sostener la producción continua de nuevas fuerzas esenciales para que el ejército ruso conserve su impulso ofensivo en Ucrania". ISW predice techos de reclutamiento a medio y largo plazo para la campaña de movilización de Rusia y cree que los incentivos financieros fortalecidos no abordarán significativamente estas restricciones.

06:20 Experto en Rusia identifica desafíos para Rusia - oportunidades para la contraofensiva ucranianaEl experto en Rusia Mark Galeotti escribe en un artículo invitado para "The Sunday Times" que Ucrania, con el nuevo equipo que está recibiendo, puede desplegar brigadas para llevar a cabo una contraofensiva a gran escala en 2025. Simultáneamente, Galeotti anticipa la posibilidad de aprobaciones para el uso de armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow. Y incluso sin ellos, Kiev ya está empleando con éxito sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusos, cree. Mientras tanto, se está volviendo cada vez más difícil para el lado ruso reclutar soldados a pesar de los generosos pagos, hay una significativa escasez de fuerza laboral en el país y las existencias de equipo militar están disminuyendo. Galeotti ve las principales amenazas para Ucrania en el fortalecimiento de las fuerzas dentro de la UE que son contrarias a ayudar a Ucrania y una posible victoria de Donald Trump en EE. UU.

05:40 Cinco republicanos advierten contra los vínculos creciente de Hungría con RusiaDespués de visitar Hungría, cinco senadores republicanos de EE. UU. transmitieron sus preocupaciones sobre los vínculos en expansión de Hungría con Rusia y la erosión de las instituciones democráticas. La delegación included a los senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Goven. El senador Jerry Moran expresó su preocupación por la relación en crecimiento de Hungría con Rusia y la deterioro de sus instituciones democráticas, instando a una mayor colaboración entre Hungría y sus aliados. "Es de nuestro interés común trabajar juntos estrechamente. Instamos a Hungría a reconocer y responder a las advertencias de sus aliados". Hungría es un aliado clave de Rusia dentro de la UE. El primer ministro Orban ha obstaculizado repetidamente la ayuda para Ucrania, ha abogado por las negociaciones y ha hecho eco con frecuencia de los argumentos del Kremlin. Aunque Hungría ha criticado la guerra, se ha negado a suministrar armas a Ucrania.

03:27 Defensa aérea ucraniana repele ataque aéreo ruso en KievSegún fuentes militares ucranianas, las unidades de defensa aérea ucranianas habrían repelido un ataque aéreo ruso sobre Kiev, según informó el canal de noticias de Telegram del ejército ucraniano. No se proporcionaron detalles adicionales.

01:58 Embajador ruso en EE. UU. parte hacia MoscúEl embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, estaría concluyendo su mandato diplomático, indican los medios rusos. El embajador regresa a Moscú, según un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores citado por la agencia de noticias Interfax. El periódico "Vedomosti" informó que la partida de Antonov era inminente. No hay detalles adicionales disponibles de inmediato. Antonov ha servido como embajador en Washington desde 2017.

23:46 Ucrania: Rusos matan regularmente a POW - 93 soldados asesinadosLas autoridades de aplicación de la ley poseen pruebas sólidas de que las tropas invasoras rusas han ejecutado a un gran número de prisioneros de guerra ucranianos. Según la agencia de noticias Ukrinform, Yuri Belousov, jefe del departamento de crímenes de guerra de la Fiscalía General, dijo en televisión nacional: "Ahora tenemos información sobre 93 de nuestros soldados que han sido asesinados en el campo de batalla", dijo. Belousov enfatizó que el 80% de los prisioneros de guerra ucranianos han sido asesinados este año. La tendencia de ejecutar prisioneros data de noviembre de 2023. "La actitud de los soldados rusos hacia nuestros prisioneros de guerra ha empeorado", dijo Belousov.

22:14 Informe: Posibles concesiones territoriales de Kiev en la membresía de la OTAN?Ucrania sigue determinada a recuperar los territorios ocupados por Rusia durante la última década. Sin embargo, le falta personal, armamento y apoyo de la alianza occidental para lograrlo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ahora sugiere que Kiev está preparando "decisiones significativas" con Washington y otros estados para la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein el 12 de octubre. Según el "Financial Times", la nueva estrategia de Ucrania implica solicitar apoyo militar y diplomático de sus aliados para obligar a Rusia a negociar. Los diplomáticos occidentales y cada vez más los oficiales ucranianos creen que las garantías de seguridad significativas podrían allanar el camino para una solución negociada, con Rusia conservando el control efectivo de todos o parte de los territorios ucranianos que ocupa en la actualidad. También se están discutiendo las posibilidades de que Ucrania obtenga la membresía de la OTAN como parte de esto.

Rusia está experimentando una significativa pérdida de equipo, perdiendo en promedio tres veces más que Ucrania. Según Jakub Janowski, un analista con sede en Praga que trabaja para el servicio de inteligencia abierto holandés Oryx, Rusia está agotando progresivamente sus existencias de equipo de la era soviética, y su capacidad de producción apenas compensa las pérdidas. A pesar de tener una fuerza militar más grande y armamento superior, Rusia podría enfrentar desafíos significativos si el apoyo occidental se intensifica, advierte Janowski. Además, varias entregas de equipo militar prometido aún no se han cumplido. Según Oryx, Ucrania aún espera la entrega de al menos 280 tanques, 480 vehículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas y 180 vehículos de artillería móvil que se habían comprometido anteriormente.

20:34 Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado un bombardero ruso, aparecen imágenes de los restos

Las tropas ucranianas habrían derribado un avión de combate ruso. El incidente ocurrió cerca de Kostiantyniwka en la región de Donetsk el sábado, según informó el jefe de la administración militar local. Las imágenes muestran los restos quemados de un avión que impactó contra una casa, lo que provocó un incendio en la vivienda.

