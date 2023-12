Renata Voracova: la jugadora checa atrapada en la polémica australiana por su vacuna espera que Novak Djokovic pueda jugar

Al igual que Djokovic, la especialista en dobles Voracova había obtenido una exención médica para competir en el Open de Australia a pesar de no estar vacunada contra el Covid-19.

La exención se había concedido sobre la base de que la jugadora, de 38 años, había contraído el virus el mes pasado, lo que, según dijo, le había impedido vacunarse, junto con otras cuestiones médicas.

"Es algo bueno no sólo para él. Esperemos que pueda jugar. Porque para eso fuimos allí: para jugar al tenis y no formar parte de ningún juego interior", declaró a Reuters Voracova, que planea vacunarse contra el Covid-19 en el futuro.

Voracova ya estaba jugando un torneo en Melbourne cuando su exención médica fue examinada de nuevo por las autoridades a raíz de la cancelación del visado de Djokovic por parte de las fuerzas fronterizas australianas, ya que el serbio había llegado al país sin estar completamente vacunado contra el Covid-19, que es un requisito previo para que todos los extranjeros puedan entrar en el país sin tener que pasar la cuarentena a menos que tengan una exención médica válida.

La serbia, número 1 del mundo, llevaba cinco días retenida en un hotel de detención del gobierno en Melbourne antes de que el lunes ganara un recurso contra la cancelación del visado, lo que le permitió reanudar los entrenamientos previos al Abierto de Australia, que comienza el 17 de enero.

Voracova fue detenida el pasado jueves en el mismo hotel que Djokovic antes de abandonar el país el sábado.

En declaraciones a Reuters en una videollamada, Voracova dijo que pasó por inmigración sin enfrentarse a ningún problema y que creía que habría estado compitiendo en el Abierto de Australia si no hubiera estallado el furor en torno al visado de Djokovic y su estado de vacunación.

"Ya estuve allí una semana y desde que él llegó las cosas cambiaron", dijo. "No estoy enfadada con él.

"Estoy muy triste por lo que ha pasado. Es uno de los torneos más importantes. Vas allí y pasa esto. No puedes ni imaginar que sea posible que en el siglo XXI ocurra en este país".

Como en una película de acción

Voracova, número 82 en el ranking de dobles, dijo que se sintió como en medio de una película de acción cuando fue escoltada fuera del hotel en el que se había alojado.

"Ni siquiera utilizamos los ascensores normales. Fuimos por ascensores laterales y por caminos totalmente distintos (a través del hotel) donde la gente no podía verme. Y luego fuimos al garaje, donde había una furgoneta", dijo.

El interrogatorio duró unas seis horas. Dijo que no recurrió la decisión de retirarle el visado porque desconocía todas las implicaciones legales.

"Realmente no sabía después del interrogatorio qué se suponía que tenía que hacer, cuáles eran mis derechos. Había gente conmigo de Tennis Australia, abogados que me estaban ayudando. Y no recurrieron a los tribunales. Así que no sabía que podía hacerlo. Simplemente seguí los consejos que me dieron", explicó.

Dijo que las ventanas de su habitación en el hotel gubernamental estaban cerradas y que había gente vigilando los pasillos entre las habitaciones. Sin posibilidad de entrenarse, optó por abandonar Australia.

"Es un gran alivio estar por fin en casa. Durante el día (allí) no me sentía muy bien, no podía dormir y no comía mucho", dijo.

Fuente: edition.cnn.com