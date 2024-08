- Reflexionando sobre dos décadas de la célebre pareja romántica, "Bennifer".

Hace dos años, tu boda con Ben Affleck fue una pequeña victoria del amor. Casi dos décadas después de cancelar su antiguo compromiso, Jennifer Lopez (55) y Ben Affleck (52) se reunieron como pareja en 2021 y pronto se casaron en la famosa "Capilla Blanca" de Las Vegas durante el verano de 2022. Le siguieron varias apariciones públicas cálidas al comienzo de su matrimonio, pero hace varios meses circulan rumores sobre problemas en su relación.

Recientemente se ha informado que Jennifer Lopez ha presentado una demanda de divorcio contra Ben Affleck - en el exacto aniversario de su boda tradicional, que tuvo lugar en la propiedad de Affleck en el estado estadounidense de Georgia el 20 de agosto de 2022. Un repaso a los últimos 20 años de "Bennifer".

Bennifer: El Origen de Su Romance

¿Cómo comenzó esta significativa historia de amor de Hollywood? Lopez y Affleck se conocieron en 2002 mientras filmaban "Gigli" juntos y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más influyentes de la industria cinematográfica. Apareció el apodo "Bennifer". Aquel mismo año se comprometieron, pero factores como el excesivo interés de los medios en su relación se mencionan como parte de su decisión de cancelar su compromiso en enero de 2004 y separarse.

Después de la Separación de 2004: Matrimonios y Hijos

Casi inmediatamente después de la separación, ambos comenzaron relaciones con otras personas y ampliaron sus familias. Affleck se casó con su coprotagonista actriz Jennifer Garner (52) en 2005 y tuvieron a Violet (18), Fin (15) y Samuel (12). Se separaron en 2015 y su divorcio se finalizó en 2018. Mientras tanto, Lopez se unió a su nuevo pareja Marc Anthony (55) en 2004 y tuvieron a sus hijos gemelos Max y Emme (16) en este matrimonio. La pareja se separó en 2011 y su divorcio fue legalizado en 2014.

Después de sus divorcios, ambos salieron con otras personas, pero Jennifer Lopez y Ben Affleck mantuvieron una relación amistosa a lo largo de los años. En 2021, todos los fanáticos de "Bennifer" celebraron: la pareja hizo público su reencuentro amoroso. Se intercambiaron anillos durante una pequeña ceremonia en Las Vegas antes de celebrar su boda en agosto de 2022 en la propiedad de Affleck en Georgia.

El Sorprendente Reavivamiento del Amor en 2021

Un final inesperadamente dulce que incluso Lopez misma difícilmente podría haber previsto: "Esta historia de amor entre Ben y yo es bastante extraordinaria. Y me asombró a mí misma", le dijo a "Welt am Sonntag" en febrero en el lanzamiento de su nuevo álbum "This Is Me... Now", que incluye la canción "Dear Ben... Pt II" dedicada a Affleck. También lanzó una película titulada "This Is Me... Now: A Love Story" a principios de 2024, que se centra en su amor por Ben Affleck.

Acusaciones de una Lucha Conyugal

Sin embargo, los rumores sobre problemas matrimoniales no cesaron poco después. En mayo de 2024, la revista "People" informó que "Bennifer" no había sido visto juntos en público durante 47 días. Se informaron reportes adicionales que sugerían que querían vender su lujosa casa conjunta en Beverly Hills, que habían pasado importantes festividades y momentos separados, y que su comunicación había cesado.

Desafortunadamente, parece que el final feliz para "Bennifer" no está destinado a ser eterno, ni siquiera en su segunda ronda. Según la revista "People", Jennifer Lopez ella misma presentó una demanda de divorcio contra Ben Affleck en el aniversario de su boda. Se dice que está "desconsolada". Aún se espera una declaración formal de la pareja sobre por qué están disgregando su vínculo de "Bennifer".

