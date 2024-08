- Reexaminando el relato de Leni Riefenstahl de sus acontecimientos pasados

La grabación de 1993 presenta a la cineasta Leni Riefenstahl analizando elementos de una de sus películas de propaganda nazi mientras se ríe al ritmo de la música de fondo. Estas escenas en el documental "Riefenstahl" resultan bastante inquietantes.

"Riefenstahl" es una película de Andres Veiel, producida principalmente por Sandra Maischberger. La película explora la relación de Riefenstahl con el régimen nazi utilizando sus pertenencias personales, siendo la primera en acceder a su legado. La película debutó en el Festival de Cine de Venecia.

Engaño y Agenda Personal

El equipo de producción presenta una portrayal escalofriante e inconsistente de una mujer auto-promocional que fabricaba hechos y se adhería a perspectivas desacreditadas. Como se mencionó en Venecia, "Era una excelente manipuladora - y una actriz", dijo Maischberger.

Riefenstahl (nacida en 1902 - fallecida en 2003) produjo películas para Adolf Hitler, como "El Triunfo de la Voluntad", una película que muestra el rally del NSDAP de 1934 en Núremberg, y "Olympia", un relato de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 durante la era del NS. Riefenstahl recibió un premio en el Festival de Cine de Venecia de 1938 por "Olympia".

La película "Riefenstahl" sugiere que Riefenstahl nunca lamentó su participación en el régimen nazi después de la guerra. Mantuvo su postura apolítica, pero la investigación archivística reveló pruebas contradictorias. "Descubrimos una cita de una entrevista del Daily Express de 1934", señaló Veiel. "Riefenstahl admitió que leyó 'Mein Kampf' de Hitler en 1932 y se convirtió en una entusiasta nacionalista después de solo unas pocas páginas".

¿Por qué Riefenstahl eliminó la entrevista de su legado? "Tales documentos habrían destruido inmediatamente su cuidadosamente construida 'persona apolítica'", explicó Veiel. La película "Riefenstahl" incorpora clips de entrevistas, fotografías privadas, grabaciones telefónicas privadas y entradas de diario personales.

Los persistentes intentos de Goebbels con Riefenstahl

Entramos en los aspectos personales de su vida, incluyendo a su violento padre y su relación con Horst Kettner, que comenzó en 1967, quien era 40 años más joven. Riefenstahl recuerda cómo Goebbels la persiguió. "Lo que intentó hacer para conseguirme", dice. Pero: "No era mi tipo". Una vez intentó tomarla físicamente en contra de su voluntad.

Después de la guerra, Riefenstahl trabajó como fotógrafa y se estableció cerca del Starnberger See. Nunca criticó públicamente su pasado. En 1993, dijo: "Paz, paz. Siempre es así en la película. No hay otras metas políticas o objetivos. No hay mención de antisemitismo, no hay mención de teoría racial. Solo de trabajo y paz". Un breve vistazo a la obra de 1935 revela que esta declaración es falsa.

Maischberger entrevistó a Riefenstahl en su 100 cumpleaños y luego decidió investigarla más a fondo. Después de trabajar con el legado, Maischberger está convencida: Riefenstahl fue "una fascista y nacionalista comprometida y dedicada". Recientemente, la periodista de 57 años describió sus sentimientos en una entrevista con Die Zeit. "Riefenstahl" se estrenará en los cines el 31 de octubre.

El Festival de Cine de Berlín de 2012 también presentó "Riefenstahl", lo que aumentó su exposición en varios festivales internacionales. La naturaleza controvertida de la obra de Riefenstahl llevó a una mezcla de reacciones, con algunos festivales decidiendo incluir o excluir sus películas debido a su asociación con la propaganda nazi.

A pesar de su participación en la creación de películas de propaganda durante la era nazi, Riefenstahl continuó siendo celebrada en numerosos festivales, lo que muestra las complejidades y desafíos del contexto histórico y el mérito artístico en el cine.

