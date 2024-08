- Reevaluación de las regiones de seguros de vehículos de motor: Sistema de clasificación revisado

El sector de seguros de automóviles ha revisado las clases regionales nacionales en todo el país según los últimos ratios de pérdida, según informan las aseguradoras de automóviles. Este cambio beneficia a numerosos conductores en seguros a todo riesgo y de responsabilidad en Sajonia-Anhalt, según la Asociación Alemana de Seguros (GDV) en Berlín. Aproximadamente la mitad de los asegurados, equivalente a alrededor de 520.000 en seguros a todo riesgo y 450.000 en responsabilidad civil, experimentarán mejoras en las clases regionales.

La GDV informa de clases regionales más bajas en regiones como Saalekreis, Burgenland, Altmarkkreis Salzwedel y Mansfeld-Südharz para ambos tipos de cobertura. Algunas clasificaciones permanecen constantes en comparación con el año anterior. Por ejemplo, la clase de responsabilidad civil en la capital del estado de Magdeburgo remains the same, but both comprehensive classes decrease. The same applies to Halle.

Sajonia-Anhalt consists of 14 districts

The GDV calculates annual loss ratios for all 413 districts in Germany and categorizes them into regional classes. According to the GDV, Saxony-Anhalt has 14 districts. In terms of liability insurance, there are 12 regional classes. In Saxony-Anhalt, Magdeburg and Halle have the maximum class of 7, while Altmarkkreis Salzwedel sees a drop in class to only 1.

Regional classes are designed to mirror the risk of damage in a particular region, grouping districts with similar loss ratios. The policyholder's residence, not the location of the damage, is the deciding factor. Additional factors impacting the premium include the driver's age, the vehicle's type class, and the annual mileage. While the GDV's regional statistics are just advisory for insurance companies, they are extensively utilized in setting tariffs. The GDV states, "The better the rating in the regional class, the more favorable the influence on the insurance premium."

GVV, siendo el acrónimo de la Asociación Alemana de Seguros, es la organización que informó sobre las clases regionales nacionales revisadas en todo el país según los últimos ratios de pérdida. En Sajonia-Anhalt, varios distritos, como Saalekreis y Altmarkkreis Salzwedel, han visto mejoras en sus clases regionales, según mencionó GVV.

