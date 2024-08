- Reevaluación de las penas por condenas por pornografía infantil: Necesidad de reincorporación

Un individuo encontrado con más de 160,000 archivos que contenían material pornográfico infantil, inicialmente condenado a más de tres años de prisión, ahora tiene la posibilidad de una condena reducida. El Tribunal Federal de Justicia ha revocado la sentencia del Tribunal Regional de Hamburgo del 25 de octubre de 2020. Los jueces federales señalaron que el rango de pena, que se redujo de uno a cinco años a tres meses a cinco años de prisión, a partir de junio de 2020, podría haber llevado al tribunal regional a imponer una sentencia más leve si se hubiera aplicado en ese momento. La sentencia del tribunal sobre los delitos criminales remained unchanged by the Federal Court of Justice.

Vídeos Gráficos Detallados

El Tribunal Regional de Hamburgo había impuesto una condena de tres años y cuatro meses de prisión. El individuo en cuestión, ahora de 47 años, admitió su culpa. Según el portavoz del tribunal, los videos encontrados en él tenían una duración total de reproducción de más de 15 días. Sin embargo, alrededor del 89% de los más de 160,000 archivos eran duplicados y copias. Un gran número de estos archivos eran conocidos como 'poses' imágenes. Sin embargo, ciertas imágenes y películas mostraban abuso severo a extremo de niños pequeños.

Previa Condena

En el momento del delito, se informó que el acusado estaba bajo libertad condicional. Había sido condenado previamente a ocho meses de prisión condicional en 2018 por poseer pornografía infantil. Antes de eso, había cumplido seis años y medio de prisión. Un tribunal alemán lo había condenado a esta pena de prisión en 2010 por abusar sexualmente de niños. Se informó que sus víctimas eran sus propias hijas.

La sentencia original de tres años y cuatro meses, impuesta por el Tribunal Regional de Hamburgo, se impuso initially al individuo en el caso en el 'Tribunal de Primera Instancia'. Después de un recurso al Tribunal Federal de Justicia, el individuo ahora tiene la posibilidad de una condena reducida debido a la revisión del tribunal del rango de pena para tales delitos.

A pesar de la posibilidad de una condena reducida, es importante señalar que el 'Tribunal de Primera Instancia' no había implementado el rango de pena revisado en el momento de la sentencia original en 2020.

