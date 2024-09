Reducir el kilometraje de forma inteligente para ahorrar en los costes del seguro de automóvil

Parece que el texto original está discutiendo cómo los conductores alemanes pueden ahorrar dinero en el seguro del automóvil ajustando su asignación de kilómetros si conducen menos de lo que han declarado en su póliza. Esto se basa en una encuesta de Innofact y el portal de consejos financieros "Finanztip". El texto proporciona consejos sobre cómo informar a la compañía de seguros y ejemplos de posibles ahorros. También menciona la importancia de ser honesto y no declarar inicialmente una asignación de kilómetros mucho más baja.

En términos más simples, si conduce menos kilómetros de los que le dijo a su compañía de seguros de automóvil, puede solicitar reducir su límite de kilómetros y ahorrar dinero. Por ejemplo, si dijo que conduciría 10,000 kilómetros pero solo condujo 5,000, podría ahorrar un 7%. El texto sugiere ponerse en contacto con su compañía de seguros por escrito y decir explícitamente que desea que el límite más bajo se aplique retrospectivamente.

Si ha conducido consistentemente menos kilómetros de los que ha declarado durante más de un año, es posible que incluso pueda obtener dinero de vuelta por los años anteriores. Sin embargo, es importante no subestimar inicialmente su conducción demasiado, ya que la mayoría de las aseguradoras son indulgentes con el exceso ligeramente superior al límite anual acordado.

Aquí hay una versión paraphrased del texto:

En muchos casos, los conductores alemanes pagan demasiado por el seguro del automóvil porque no han ajustado su asignación de kilómetros para que coincida con sus hábitos de conducción reales. Una encuesta de Innofact y el portal de consejos financieros "Finanztip" encontró que el 49 por ciento de los conductores nunca ha hecho esto.

Si conduce menos kilómetros de los que le dijo a su compañía de seguros, puede ahorrar dinero solicitando reducir su límite de kilómetros. Por ejemplo, si dijo que conduciría 10,000 kilómetros pero solo condujo 5,000, podría ahorrar un 7%. El texto sugiere ponerse en contacto con su compañía de seguros por escrito y decir explícitamente que desea que el límite más bajo se aplique retrospectivamente.

Si ha conducido consistentemente menos kilómetros de los que ha declarado durante más de un año, es posible que incluso pueda obtener dinero de vuelta por los años anteriores. Sin embargo, es importante no subestimar inicialmente su conducción demasiado, ya que la mayoría de las aseguradoras son indulgentes con el exceso ligeramente superior al límite anual acordado.

Aquí hay algunos ejemplos de posibles ahorros:

Promedio, 5,000 kilómetros cuestan un 7 por ciento más que 2,000 kilómetros

Promedio, 15,000 kilómetros cuestan un 9 por ciento más que 10,000 kilómetros

Promedio, 20,000 kilómetros cuestan un 14 por ciento más que 15,000 kilómetros

Promedio, 25,000 kilómetros cuestan un 13 por ciento más que 20,000 kilómetros

Muchas aseguradoras permiten cambiar su asignación de kilómetros retrospectivamente para el año en curso sin tener que renovar su contrato. Las asignaciones de kilómetros a menudo se establecen en pasos con un rango. El texto sugiere ponerse en contacto con su compañía de seguros por escrito y decir explícitamente que desea que el límite más bajo se aplique retrospectivamente.

No se recomienda declarar inicialmente una asignación de kilómetros mucho más baja. Los conductores deben estimar realísticamente, pero "defensivamente". Si bien puede agregar kilómetros en cualquier momento, la mayoría de las aseguradoras son indulgentes si slightly excede su límite anual acordado. Sin embargo, si la desviación es más que solo unos pocos kilómetros, podría enfrentar una penalización contractual, como un año adicional de primas. La aseguradora también recalculará la prima y exigirá la diferencia.

"El seguro del automóvil generalmente no pregunta si ha cumplido con su límite de kilómetros declarado o ha stayed within your tier", dice Kathrin Gotthold de Finanztip. Sin embargo, si ocurre un accidente o se presenta una reclamación, la aseguradora revisará el uso de kilómetros. Tan pronto como sea previsible que conducirá más y pueda estimar cuánto, es aconsejable informarlo, aconseja Kathrin Gotthold. Luego también sabrá si y cuánto costará más el seguro. Como máximo, debe informarlo justo antes de que realmente exceda el límite, de lo contrario, podría tener problemas en caso de un accidente, ya que la aseguradora notará los kilómetros adicionales por su cuenta. Por lo tanto, es una buena idea mantener un ojo en su kilometraje anual. Después de todo, más de cada tercer conductor (36%) encuentra que el contrato de su seguro de vehículos motorizados es una carga financiera en la actualidad.

Si es un conductor novel o persona asegurada y aún no tiene experiencia sobre cómo usará su automóvil, es difícil dar una figura realista, dice Gotthold. Ofrece una regla

Lea también: