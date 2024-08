- Reducción del número de vehículos urbanos, potencial de incentivos para su retirada.

Fomentando la baja de vehículos en Frankfurt y Marburg:

Se han establecido programas promocionales en Frankfurt y Marburg que animan a los residentes a dar de baja sus vehículos. Frankfurt ha ofrecido transporte público gratuito durante un año, desde principios de julio, y ha recibido más de 100 solicitudes para la incentivo ambiental, según el departamento de movilidad.

Heiko Nickel, responsable de planificación estratégica del tráfico, comenta: "Esto es un éxito. Nuestro objetivo es ofrecer incentivos. El 75% de los coches en los centros urbanos están estacionados durante la semana y no son necesarios para el desplazamiento diario".

Frankfurt distribuye el City Pass, un billete anual valorado en 588 euros, emitido por la ciudad. Se requiere un extracto de la Oficina Federal de Transporte Terrestre para solicitarlo. Inicialmente, hubo retrasos debido a la alta demanda, pero el procedimiento se ha simplificado y las solicitudes están aumentando. El período de prueba para continuar con esta acción comenzará en verano de 2025. Se han asignado 500.000 euros para ello.

Restricciones de espacio en el centro de la ciudad

El incentivo forma parte del Plan Maestro de Movilidad de Frankfurt, un roadmap para la política de transporte futuro. Esto incluye 11 medidas clave, como fomentar el tráfico en bicicleta y peatonal, así como autobuses y trenes. Debido a las limitaciones de espacio, el tráfico de coches en Frankfurt no puede sostenerse, afirma Nickel: "Necesitamos un cambio en la movilidad para que la ciudad funcione".

Como resultado de las ampliaciones planeadas en la ciudad, el uso de métodos de transporte más eficientes, como el transporte público, debe mejorar y acelerarse. Se está desarrollando una instalación de aparcamiento y se ampliará la oferta de coche compartido.

El plan maestro se presentará al parlamento de la ciudad después del receso veraniego. A pesar de las discusiones, Nickel remains optimistic about its approval due to the substantial citizen involvement in its creation. However, resistance arises, primarily from the FDP, which is also governance in Frankfurt.

Bono caducado en Marburg

Marburg introdujo un programa de incentivos más generoso a mediados de junio, que rápidamente obtuvo la respuesta deseada: los residentes reciben un bono de 1.250 euros por dar de baja o desguazar su coche particular durante un año - similar a Frankfurt, independientemente de si es el primer, segundo o tercer coche. En dos meses, se identificaron los 50 solicitantes necesarios.

Algunos solicitantes revelaron libremente sus motivaciones, según un portavoz de la ciudad: personas mayores que consideran desguazar su coche y cambiar a autobús y tren, residentes del centro de la ciudad whose car is stationary more than it's driven, second cars that were deregistered.

Las experiencias se evaluarán y se tomará una decisión sobre el siguiente curso de acción antes de finales de año, explicó el portavoz de la ciudad. El bono está diseñado para ser un paso hacia hacer la ciudad lo más neutra en carbono posible para 2030. Sin embargo, los residentes de Marburg rechazaron uno de los objetivos principales de la estrategia de tráfico "MoVe 35" - reducir el tráfico de coches en la ciudad a la mitad para 2035 - en un referéndum.

En Kassel, un local Abmeldeprämie no es un tema prioritario. La ciudad no ha probado este enfoque y no lo está considerando. Un representante declaró que la ciudad se centra en mejorar y ampliar las ofertas reales para el tráfico peatonal y en bicicleta, así como el transporte público, para lograr sus objetivos de política de tráfico. La ciudad está trabajando en conceptos de implementación correspondientes.

Proyecto en Darmstadt finalizado

Darmstadt ofreció un premio temporal. Los residentes que vendieron o desguazaron su coche, así como los nuevos residentes, recibieron un billete climático. "Esto permitió probar y utilizar el transporte público en Darmstadt y la zona circundante durante tres meses", informó la oficina de prensa. El programa finalizó a finales de enero de 2024 debido a "necesidades de consolidación presupuestaria".

El número de matriculaciones de coches también ha disminuido: "Mientras que 3.820 nuevos residentes recibieron un billete climático de septiembre de 2022 a enero de 2024, solo 192 ciudadanos lo hicieron debido a la baja de vehículos. Después de la introducción del Germany ticket en mayo de 2023, la tasa de solicitud mensual cayó significativamente a dos o tres", informó la ciudad.

Ahora, los nuevos residentes de Darmstadt reciben un vale de 50 euros para el transporte público. Darmstadt, que ha establecido un plan de protección del clima, incluye 50 medidas, como proyectos piloto para reducir el tráfico de coches y promover el tráfico peatonal, en bicicleta y público.

La ciudad de Darmstadt, al igual que Frankfurt y Marburg, busca reducir el tráfico de coches y promover opciones de transporte sostenibles, reconociendo que la ciudad de Darmstadt, como Frankfurt, enfrenta restricciones de espacio en su centro. (Continúa del "Proyecto en Darmstadt finalizado" y la sección 'El centro de la ciudad')

